3 причины, почему косметика с розой должна появиться в вашей косметичке

Как ни крути, роза угодила всем и сразу. Так, например, древние греки, поддавшись лирическим настроениям, назвали масло розы кровью богини Афродиты. А средневековый персидский ученый Авиценна вдохновлялся розой, применяя ее чудесные свойства на практике (с помощью розового масла он лечил кожные проблемы у пациентов и восстанавливал волосы).

Современные производители также весьма неравнодушны к розе. Розовую воду, розовое масло они используют и в составе кремов для лица, и в составе ароматических композиций.

«Летидор» предлагает своим читателям детально разобраться в достижениях розы. Советуем уже начать освобождать место на туалетном столике для «розовой» косметики.

Причина №1: в одной капле розового масла содержится более трехсот ценнейших компонентов

Пожалуй, именно поэтому специалисты в один голос называют его одним из самых целебных. Судите сами, в его составе есть витамин А, витамины группы В, С, Е, РР. А это значит, что продукт обладает противовоспалительными, противовирусными, антисептическими свойствами. К тому же розовое масло считается сильнейшим афродизиаком.

Кроме всего прочего, эфирное масло розы — эффективный борец со стрессом и депрессивными состояниями, что особенно актуально для мам.

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Продукты на фото: отбеливающий крем для лица, Himalaya; цветочная мицеллярная вода, «Чистая Линия»; гель для душа Rose de Vigne, Caudalie; молочко для снятия макияжа с розовой водой, Garnier; крем для рук «Розовый бархат», Switual; парфюмерная вода ROSA FOLIA, Dr Pierre Ricaud; аромат Floral, Coach; розовое растительное мыло, Weleda; натуральная сакская соль для ванн AROMATHERAPY BODY RELAX, Botavikos; йогурт для тела «Британская роза», The Body Shop®; парфюмерная вода MAGUS, Les Contes; увлажняющий спрей «4 королевы», L’Occitane; мягкая фитопенка, Kypwell; освежающий тоник, EGIA; эссенция-тоник с розовой водой, Babor

Причина №2: эфирное масло розы считается чуть ли не самым дорогим маслом в мире

Технология производства розового масла и розовой воды очень трудоемкая, требующая соблюдения многих параметров.

Во-первых, розовые цветы собираются в течение всего 30 дней в году — это период с конца весны до середины июня.

Во-вторых, используются только распустившиеся цветы.

В-третьих, в процессе сбора розы учитывается час, когда цветы были сорваны (считается, что с 5 до 10 утра в них наибольшее количество качественного розового масла).

В-четвертых, от погоды в день сбора, транспортировки розовых лепестков, технологии дистилляции зависит соотношение полезных компонентов в составе масла.

В-пятых, чтобы не потерять основные ценные продукты (имеется в виду розовая вода и розовое масло), процесс переработки цветов происходит в непрерывном режиме.

Таких нюансов очень много. Не будем утомлять вас подробностями процесса дистилляции. Скажем лишь то, что вода от масла отделяется лишь во время вторичной дистилляции, когда проходит через флорентийский сосуд.

Только вдумайтесь: примерно 3-3,5 тонны красных роз или 5-6 тонн белых масличных роз требуется, чтобы в итоге получить всего 1 кг розового масла.

Неудивительно, что зачастую розовое масло стоит даже дороже золота!

Причина №3: розовая вода и эфирное масло розы — лучшие средства для красоты кожи

Наверное, вы удивитесь, но эксперты считают, что масло более эффективно, нежели крем, справляется с задачей увлажнения кожи. Все дело в его способности действовать глубже слоя эпидермиса, а также в способности играть роль кожного сала, которое прекрасно удерживает влагу и препятствует выработке лишнего себума.

Качественное розовое масло (то, которое состоит только из натуральных ингредиентов), можно использовать как отдельно, так и в тандеме с косметическими средствами.

Помимо прочего, масло розы — прекрасный защитник кожи от свободных радикалов и ультрафиолета.

Специально для наших читателей мы составили обзор нескольких популярных косметических средств, в состав которых входит розовая вода или розовое масло. Из нашей подборки вы узнаете главные их функции и козыри. Листайте страницы.

Аромат Floral, Coach

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Как понятно из названия, история парфюма Floral от Coach — это история о цветах, а точнее о чайной розе, жасмине и гардении. Креативный директор Coach Стюарт Веверс сказал, что этот аромат задумывался как нечто позитивное и поднимающее настроение. Что сказать, господин Веверс прав: вдыхая содержимое флакона, думаешь только об одном — о романтике летних вечеров.

Эссенция-тоник с розовой водой, Babor

Архив пресс-службы

А знаете ли вы, что дамасская роза — один из самых известных и стратегически важных сортов розы для beauty-индустрии? В тонике от Babor эссенция дамасской розы соединена с высокомолекулярной системой защиты Anti-OX.

Такое сочетание означает, что перед вами не просто тоник, который выравнивает тон кожи, восстанавливает ее гидролипидный баланс и естественный барьер. Перед вами детокс-очищение для кожи.

Гель для душа Rose de Vigne, Caudalie

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Что нужно для того, чтобы превратить пятиминутный душ в спа-ритуал? Конечно же, гель для душа, который одновременно и мягко очищает, и окутывает нежной дымкой аромата. Эксперты Caudalie знают это правило. А поэтому гель для душа Rose de Vigne может похвастаться мягкой моющей основой без мыла (она сохраняет естественный уровень pH кожи) и свежим, неназойливым ароматом розы с легкой кислинкой ревеня.

Парфюмерная вода MAGUS, Les Contes

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Если вы нас спросите, с чем можно сравнить этот аромат, мы скажем, что с… чистой рубашкой мужа, которую обожает носить его жена. Недаром парфюмерные духи MAGUS от Les Contes — аромат унисекс. А все благодаря головной ноте розы, обрамленной в микс красного винограда, фиалки, кедра, кашемирового дерева и кожи.

Розовое растительное мыло, Weleda

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Эксперты Weleda точно знают, что масло семян дикой розы москета из Чили — одно из самых действенных природных средств для разглаживания кожи. Именно розовое растительное мыло не только деликатно очищает кожу и превосходно пахнет, но и защищает тело от пересушивания.

Увлажняющий спрей «4 королевы», L’Occitane

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Когда дело касается красоты кожи, то меньше всего хочется выбирать между тем, что нравится, и тем, что нужно. Увлажняющий спрей «4 королевы» от L’Occitane на своем примере доказывает, что между увлажнением, тонизированием и прекрасным ароматом нужно выбирать… все и сразу!

Освежающий тоник, EGIA

Архив пресс-службы

На тоник мы всегда возлагаем множество задач. Он должен и тонизировать, и успокаивать кожу, и стимулировать микроциркуляцию, и ускорять процесс обновления клеток. В освежающем тонике от EGIA все это достигается благодаря входящим в состав экстрактам розовой воды, липы и мальвы.

Парфюмерная вода ROSA FOLIA, Dr. Pierre Ricaud

Архив пресс-службы

Если кто-то вам пожалуется, что роза в ароматах — это исключительно винтажная история, ничего не имеющая общего с буднями и праздниками современной мамы, предложите им послушать парфюмерную воду ROSA FOLIA от Dr. Pierre Ricaud. Создателям этого аромата удалось придать розе абсолютно новое и современное звучание.

Йогурт для тела «Британская роза», The Body Shop®

Архив пресс-службы

Что скрывать, главное умение современное мамы — быть одновременно и тут, и там. Как раз для таких скоростных женщин эксперты The Body Shop® создали йогурты для тела. Особенными делает их не только восхитительный аромат, но и инновационная структура. Микс крема и геля гарантирует интенсивное увлажнение и невероятную впитываемость. А это значит, что буквально из душа вы можете бежать по своим делам.

Натуральная сакская соль для ванн AROMATHERAPY BODY RELAX, Botavikos

Архив пресс-службы

Каждая мама мечтает о приятной релаксации и хотя бы нескольких минутах умиротворения. Бренд BOTANIKA знает чудодейственный рецепт. Нужно принять ванну с натуральной сакской солью. За расслабляющий эффект и благотворное воздействие на кожу отвечают эфирные масла пачули, дамасской розы, герани, иланг-иланга, бергамота, жасмина.

Мягкая фитопенка, Kypwell

Архив пресс-службы

Антибактериальная защита, антиоксидантное и противовоспалительное действие — «меню» очищающего средства, которое вы видите перед собой. Эксперты Kypwell постарались, чтобы состав средства (а это травы календулы, подорожника, ромашки, герани, лаванды, вода дамасской розы) воздействовали на кожу лица комплексно.

Крем для рук «Розовый бархат», Switual

Архив пресс-службы

Секрет глубокого увлажнения, повышения упругости кожи и предотвращения морщин кроется в составе крема для рук «Розовый бархат» от Switual. Дело в том, что средство содержит масло марокканской, турецкой и болгарской розы.

Отбеливающий крем для лица, Himalaya

Архив пресс-службы

Знаете, что отличает осветляющие кремы на синтетической основе от средств, лишенных синтетических отбеливающих и химических веществ? То, что крем с натуральным составом не только отбеливает кожу. Отбеливающий крем для лица от Himalaya еще увлажняет и питает кожу. А также улучшает цвет лица.

Цветочная мицеллярная вода, «Чистая Линия»

Архив пресс-службы

Снять макияж, успокоить и смягчить кожу лица — такую амбициозную задачу поставили перед собой эксперты компании «Чистая Линия». Они создали цветочную мицеллярную воду на натуральной фитооснове, в состав которой входят экстракты лепестков розы и ромашки.

Молочко для снятия макияжа с розовой водой, Garnier

Архив пресс-службы

Идеально чистая, свежая кожа без чувства стянутости и жирного блеска. Это результат трудов молочка для снятия макияжа от Garnier. За это спасибо нужно сказать розовой воде, которая входит в состав средства.

Фото: Shutterstock.ru Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!