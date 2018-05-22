«Пора следить за кожей»: 3-летняя дочь Ксении Бородиной делает маски для лица

На снимке 3-летняя Теона предстает в маске для лица, явно подражая своей маме Ксении

— с юмором подписал фото гордый отец, не уточнив, что именно использовала Тея для маски: настоящие средства из арсенала мамы или, может быть, сметану или йогурт.

Фолловеры Курбана Омарова шутку оценили. «Растяжки на лице?))) смешной папа», «Лучше подстраховаться!», «Какой Вы заботливый отец!», «Нормальный такой мужик, все как полагается», — пишут они в комментариях, не забывая восхищаться милой Теей. А как ухаживаешь за кожей лица ты?

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Фото:Instagram