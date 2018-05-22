Ещё
«Пора следить за кожей»: 3-летняя дочь Ксении Бородиной делает маски для лица
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Пора следить за кожей»: 3-летняя дочь Ксении Бородиной делает маски для лица 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
На снимке 3-летняя Теона предстает в маске для лица, явно подражая своей маме Ксении.
— с юмором подписал фото гордый отец, не уточнив, что именно использовала Тея для маски: настоящие средства из арсенала мамы или, может быть, сметану или йогурт.
Фолловеры Курбана Омарова шутку оценили. «Растяжки на лице?))) смешной папа», «Лучше подстраховаться!», «Какой Вы заботливый отец!», «Нормальный такой мужик, все как полагается», — пишут они в комментариях, не забывая восхищаться милой Теей. А как ухаживаешь за кожей лица ты?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
Сказочный единорог: Ольга Бузова предстала в новом образе с фиолетово-синими волосами Неснежные королевы: ошибки в окрашивании, которые мешают заполучить идеальный блонд Улыбка королевы, счастливый принц Гарри и милые дети: первые официальные портреты Меган Маркл в качестве герцогини Сассекской
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России хотят запретить популярный сервис бронирования61
«Они держат в страхе весь поселок»594
Состоявший в украинской банде экс-мэр Ялты задержан16
Россия начинает торговую войну с Трампом370
Умерла обращавшаяся к Путину онкобольная409
Видео
01:41
В Москву придут заморозки
Общество Новости Москвы
00:51
Шурыгина ополчилась на Бузову
Шоу-бизнес
00:28
В Москве горит гостиница «Измайлово»
Происшествия
00:52
Россия начинает торговую войну с Трампом
Экономика Другое
01:07
Украина впервые провела пуски Javelin
Оружие Армия
00:35
РФ обзавелась неожиданным союзником против США
Экономика
01:36
CNBC рассказал о провале «ракеты Путина»
Оружие Наука и техника
05:27
Умерла обращавшаяся к Путину онкобольная
Происшествия
04:42
США пригрозили закрыть небо для России
США В мире
01:09
Путин встретился с президентом Болгарии
Политика Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение