Лето, солнце, море, пляж: 30 звездных причесок для отпуска

Как разнообразить привычные пучки, хвосты и распущенные волосы? BeautyHack собрал лучшие звездные прически для лета и адреса, где вам сделают (или научат делать) такие же.

Руни Мара

Кьяра Ферраньи

Даутцен Крез

Алессандра Амбросио

Тейлор Хилл

Лили Дональдсон

Эмили Ратаковски

Крисси Тейген

Жозефин Скривер

Бри Ларсон

Блейк Лавли

Кирстен Данст

Брайс Даллас Ховард

Карли Клосс

Где сделать:

Салон Beautick

Кутузовский проспект, 33 Стоимость: 2 900 руб. (короткие волосы), 3 600 руб. (длинные волосы)

ФЕН Dry Bar Большая Дмитровка, 16/1 (все адреса можно посмотреть здесь)

Стоимость: 1 400 руб.

Парикмахерская «Рябчик»

Малый Козихинский пер., 8/18 Покровка ул., 31 Стоимость: 2 000 руб. (укладка), от 5 500 руб. (плетение кос)

Wax Detox Bar Ермолаевский переулок, 13/4 Стоимость: 2 400 руб.

Парикмахерская Birdie

Большая Бронная, 17 Старопименовский переулок, 6 Стоимость: 2 300 — 3 500 руб.

Бьюти-бар Цvети

Пречистенская наб., 15/2 Стоимость: 2 500 руб.

Где научиться:

Салон-школа красоты Brush

Трубецкая ул., 28/1 Мастер-классы «Дневная укладка феном и щеткой», «Голливудские локоны за 15 минут»

Стоимость: 2 000 руб. в группе до 6 человек, 4 500 руб. за индивидуальный урок

Академия парикмахерского искусства «Долорес»

Нащокинский пер., 5/5 Базовый курс «Моделирование причесок» (5 дней, 40 часов)

Стоимость: 20 000 руб.

Школа стилистов «Персона»

Нижняя Сыромятническая ул., 10/10 Базовый курс «Топ двенадцать салонных укладок» (4 занятия, 24 часа)

Стоимость: 7 500 руб. (видеоурок + онлайн-консультация), 13 500 руб. (обучение в группе), 20 000 руб. (индивидуальное обучение)