Лето, солнце, море, пляж: 30 звездных причесок для отпуска 

Как разнообразить привычные пучки, хвосты и распущенные волосы? BeautyHack собрал лучшие звездные прически для лета и адреса, где вам сделают (или научат делать) такие же.
Руни Мара
Кьяра Ферраньи
Даутцен Крез
Алессандра Амбросио
Поппи Делевинь и Джессика Харт
Тейлор Хилл
Лили Дональдсон
Эмили Ратаковски
Крисси Тейген
Жозефин Скривер
Бри Ларсон
Блейк Лавли
Кирстен Данст
Брайс Даллас Ховард
Карли Клосс
Где сделать:
Салон Beautick
Кутузовский проспект, 33 Стоимость: 2 900 руб. (короткие волосы), 3 600 руб. (длинные волосы)
ФЕН Dry Bar Большая Дмитровка, 16/1 (все адреса можно посмотреть здесь)
Стоимость: 1 400 руб.
Парикмахерская «Рябчик»
Малый Козихинский пер., 8/18 Покровка ул., 31 Стоимость: 2 000 руб. (укладка), от 5 500 руб. (плетение кос)
Wax Detox Bar Ермолаевский переулок, 13/4 Стоимость: 2 400 руб.
Парикмахерская Birdie
Большая Бронная, 17 Старопименовский переулок, 6 Стоимость: 2 300 — 3 500 руб.
Бьюти-бар Цvети
Пречистенская наб., 15/2 Стоимость: 2 500 руб.
Где научиться:
Салон-школа красоты Brush
Трубецкая ул., 28/1 Мастер-классы «Дневная укладка феном и щеткой», «Голливудские локоны за 15 минут»
Стоимость: 2 000 руб. в группе до 6 человек, 4 500 руб. за индивидуальный урок
Академия парикмахерского искусства «Долорес»
Нащокинский пер., 5/5 Базовый курс «Моделирование причесок» (5 дней, 40 часов)
Стоимость: 20 000 руб.
Школа стилистов «Персона»
Нижняя Сыромятническая ул., 10/10 Базовый курс «Топ двенадцать салонных укладок» (4 занятия, 24 часа)
Стоимость: 7 500 руб. (видеоурок + онлайн-консультация), 13 500 руб. (обучение в группе), 20 000 руб. (индивидуальное обучение)
Текст: Ольга Кулыгина