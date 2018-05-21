Ещё
Лето, солнце, море, пляж: 30 звездных причесок для отпуска
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Ройзман подал в отставку
Ройзман подал в отставку

Лето, солнце, море, пляж: 30 звездных причесок для отпуска 

BeautyHack.ru 15 часов назад
Фото: BeautyHack.ru
Как разнообразить привычные пучки, хвосты и распущенные волосы? BeautyHack собрал лучшие звездные прически для лета и адреса, где вам сделают (или научат делать) такие же.
Хлоя Морец
Руни Мара
Кьяра Ферраньи
Даутцен Крез
Алессандра Амбросио
Поппи Делевинь и Джессика Харт
Жасмин Тукс
Марго Робби
Кара Делевинь
Тейлор Хилл
Алисия Викандер
Лили Дональдсон
Белла Хадид
Елена Перминова
Оливия Уайлд
Эмили Ратаковски
Хейли Болдуин
Крисси Тейген
Жозефин Скривер
Бри Ларсон
Блейк Лавли
Кирстен Данст
Эмма Робертс
Виктория Бекхэм
Брайс Даллас Ховард
Карли Клосс
Сиенна Миллер
Эмма Стоун
Ева Лонгория
Где сделать:
Салон Beautick
Кутузовский проспект, 33  Стоимость: 2 900 руб. (короткие волосы), 3 600 руб. (длинные волосы)
ФЕН Dry Bar  Большая Дмитровка, 16/1 (все адреса можно посмотреть здесь)
Стоимость: 1 400 руб.
Парикмахерская «Рябчик»
Малый Козихинский пер., 8/18  Покровка ул., 31  Стоимость: 2 000 руб. (укладка), от 5 500 руб. (плетение кос)
Wax Detox Bar  Ермолаевский переулок, 13/4  Стоимость: 2 400 руб.
Парикмахерская Birdie
Большая Бронная, 17  Старопименовский переулок, 6  Стоимость: 2 300 — 3 500 руб.
Бьюти-бар Цvети
Пречистенская наб., 15/2  Стоимость: 2 500 руб.
Где научиться:
Салон-школа красоты Brush
Трубецкая ул., 28/1  Мастер-классы «Дневная укладка феном и щеткой», «Голливудские локоны за 15 минут»
Стоимость: 2 000 руб. в группе до 6 человек, 4 500 руб. за индивидуальный урок
Академия парикмахерского искусства «Долорес»
Нащокинский пер., 5/5  Базовый курс «Моделирование причесок» (5 дней, 40 часов)
Стоимость: 20 000 руб.
Школа стилистов «Персона»
Нижняя Сыромятническая ул., 10/10  Базовый курс «Топ двенадцать салонных укладок» (4 занятия, 24 часа)
Стоимость: 7 500 руб. (видеоурок + онлайн-консультация), 13 500 руб. (обучение в группе), 20 000 руб. (индивидуальное обучение)
Текст: Ольга Кулыгина
BeautyHack.ru: последние новости
Во имя луны: 30 вариантов маникюра с лунками Выбор трихологов: 10 средств для роста волос, которые реально работают Для коротких волос: 5 модных укладок за 5 минут
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВСУ решили «затянуть петлю» вокруг Донецка607
«Ни один генерал не хочет воевать с Россией»87
Выбить долг из покойника: пострадавшей Аллегровой вернули надежду21
Рада строит планы по уничтожению моста в Крыму286
В Донбассе взорвали мост58
Видео
01:18
ВСУ решили «затянуть петлю» вокруг Донецка
Украина Армия
01:08
Букет Путина вызвал бурную реакцию среди журналисток
Общество
04:24
Без интернета и работы: Серебренникова оставили дома
Общество Статьи
00:10
Посадку лайнера «на брюхо» сняли в аэропорту
Происшествия
10:47
Болгария пытается заслужить «газовое прощение» России
Экономика Статьи
00:28
Кудрин рассказал об увольнении 40 генералов
Политика
03:04
«Прямую линию» с Путиным ждут серьезные изменения
Политика
00:34
Обама нашел новую работу
США В мире
01:21
В МИД высказались о продаже Аляски
Политика
00:50
Путин пошутил про школьную успеваемость
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение