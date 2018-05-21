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Яркий педикюр: мастер-класс для начинающих
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Яркий педикюр: мастер-класс для начинающих 

Я Покупаю 19 часов назад
Фото: Я Покупаю
Для начала немного вдохновляющих фото!
Педикюр в стиле градиент
Чтобы педикюр смотрелся еще более эффектно, специалисты рекомендуют сочетать несколько близких по цветовой гамме тонов — эффект омбре в этом сезоне все еще остается актуальным.
Педикюр в радужном стиле
Не возбраняется и вариант, когда каждый ноготок имеет свой цвет. Это довольно неординарное решение, но оно стоит того — внимание окружающих и яркие эмоции гарантированы!
Педикюр с природным принтом
Также популярны рисунки в виде бабочек, цветов, ягод, пальм и морских коньков — в разгар лета любые невероятные художественные фантазии можно смело воплощать в жизнь.
А вот и обещанный мастер-класс!
Шаг №1: готовим базу
В качестве основы используем белый лак. Покрываем им ногти в два слоя и хорошо просушиваем.
Шаг №2: формируем фон  Далее с помощью розового оттенка проводим линию от контура кутикулы до свободного края ногтя.
Шаг №3: добавляем цвет
Затем на верхний левый угол наносим желтый лак и им же украшаем ноготь у линии кутикулы в произвольном порядке.
Шаг №4: наносим узор
Берем тонкую кисть и черный лак и выписываем тонкими чертами красивые завитки.
Шаг №5: дополняем поддерживающими элементами
Дополняем нейл-арт двумя плавными линиями на следующем ногте.
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