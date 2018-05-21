Яркий педикюр: мастер-класс для начинающих

Для начала немного вдохновляющих фото!

Педикюр в стиле градиент

Чтобы педикюр смотрелся еще более эффектно, специалисты рекомендуют сочетать несколько близких по цветовой гамме тонов — эффект омбре в этом сезоне все еще остается актуальным.

Педикюр в радужном стиле

Не возбраняется и вариант, когда каждый ноготок имеет свой цвет. Это довольно неординарное решение, но оно стоит того — внимание окружающих и яркие эмоции гарантированы!

Педикюр с природным принтом

Также популярны рисунки в виде бабочек, цветов, ягод, пальм и морских коньков — в разгар лета любые невероятные художественные фантазии можно смело воплощать в жизнь.

А вот и обещанный мастер-класс!

Шаг №1: готовим базу

В качестве основы используем белый лак. Покрываем им ногти в два слоя и хорошо просушиваем.

Шаг №2: формируем фон Далее с помощью розового оттенка проводим линию от контура кутикулы до свободного края ногтя.

Шаг №3: добавляем цвет

Затем на верхний левый угол наносим желтый лак и им же украшаем ноготь у линии кутикулы в произвольном порядке.

Шаг №4: наносим узор

Берем тонкую кисть и черный лак и выписываем тонкими чертами красивые завитки.

Шаг №5: дополняем поддерживающими элементами

Дополняем нейл-арт двумя плавными линиями на следующем ногте.

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