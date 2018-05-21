Знаменитый футболист стал лицом бренда Braun и представил новую электробритву Braun Series 3 ProSkin, а также инструменты для стайлинга Braun. В современном стремительном темпе жизни на уход за собой остается крайне мало времени. Именно поэтому Braun создает продукцию специально для тех, кто ценит каждую минуту и уделяет внимание тому, что действительно важно. С насыщенным графиком тренировок и матчей 24-часовой образ жизни футболиста не оставляет времени на долгие процедуры. Сегодня для идеального внешнего вида достаточно подобрать один инструмент от Braun для создания стильного образа, что дает возможность сосредоточиться на самых важных моментах жизни. «Как перфекционист, я стараюсь не выполнять две задачи одновременно. На тренировке я должен всегда выкладываться на все 100% и фокусируюсь на том, что важно в данный момент. Я уже давно пользуюсь бритвой Braun, и для меня это незаменимый помощник в ежедневном уходе, поэтому я был очень рад возможности стать лицом бренда в 2018 году», — комментирует Роман Зобнин. Обновленная электробритва Braun Series 3 ProSkin c тройной бритвенной головкой и технологией MicroComb обеспечивает быстрое бритье и великолепный комфорт коже. Двойные сеточки и встроенный промежуточный триммер делают бритье еще более тщательным и быстрым. * Они эффективно срезают как длинные, так и короткие волосы всего одним движением. Новинка уже представлена на российском рынке. В рамках кампании Роман Зобнин появился в серии роликов Braun, где продемонстрировал максимальную эффективность и легкость бритья с новинкой от Braun, обеспечивающей наиболее комфортное бритье с одним точным движением. Более подробную информацию о новой бритве Series 3 ProSkin от Braun вы можете получить на сайте Braun! Оставаться в курсе всех новостей Braun в России вы можете, подписавшись на официальные сообщества Braun «ВКонтакте» и Instagram.
*По сравнению с предыдущим поколением Series 3.