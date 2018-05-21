Идеальный макияж на каждый день для карих глаз

При грамотном макияже карие глаза способны заворожить любого. С ними сочетаются многие оттенки теней, что уже несомненный плюс. Естественным образом подчеркнув достоинства, даже самое невыразительное лицо легко «превратить» в истинную красоту.

У обладательниц карих глаз широкий выбор палитры макияжа на каждый день. Некоторые из них будут представлены ниже с пошаговыми фото, наглядно демонстрирующими, как нанести тот или иной продукт.

Рекомендуемые оттенки теней

Обладательницам карих глаз следует иметь на вооружении несколько оттенков теней, которые будут наиболее выгодно подчеркивать достоинства внешности. Среди них такие, как:

Коричневая палетка

Коричневые оттенки в сочетании с карими глазами смотрятся идеально. Единственное, чего следует избегать — матовых теней. С ними взгляд кажется более уставшим. Также следует избегать такого же цвета, как глаза.

Фиолетовая палетка

Основное преимущество фиолетовой палитры — она гармонирует с любым оттенком кожи. Светлые оттенки фиолетового подходят для дневного визажа глаз. Темные лучше использовать в вечернем мейке. Необычно смотрятся серо-фиолетовые оттенки или фиолетовый металлик. Отметим, что их используют в вечернем макияже глаз.

Голубая палетка

Голубая палетка заставит карие глаза сиять. Визажисты рекомендуют не стесняться экспериментировать с оттенками. Широкая палитра цветов украсит как вечерний, так и дневной вид визажа.

Зеленая палетка

А вот с зеленой палеткой дела обстоят несколько сложнее. Не каждый оттенок украсит обладательницу карих глаз. Дымчатый оттенок придаст глазам выразительности и сексуальности. Для него следует использовать цвет хаки, оливок или темно-зеленый. Чтобы мейкап выглядел свежим, понадобятся тени оттенка травы, лимона или желто-красного с отблесками зеленого.

Кроме цвета глаз, при выборе теней также следует учитывать и свой оттенок кожи. Обладательницам желтого лица настоятельно не рекомендуется использовать желтые тени. Если на лице присутствуют некоторые покраснения, то лучше воздержаться от розовых и красных оттенков теней.

Техника нанесения подводки

Черная или фиолетовая подводка придаст роскоши карим глазам. В тандеме с голубыми или фиолетовыми тенями используют как раз фиолетовую подводку.

Необычно смотрится подводка с блестящим глиттером. Серые и синие тени — лучший тандем для нее.

Если обладательница карих глаз намерена использовать коричневую подводку, то цвет необходимо выбирать на два тона темнее глаз. Иначе ее присутствие не будет так ярко выражено.

Зеленая подводка сочетается с изумрудными или оливковыми тенями. С ними взгляд станет более глубоким и сияющим.

Техника нанесения

Следующие шаги описывают, как правильно наносить макияж для карих глаз на каждый день:

На верхнее веко наносят светлые тени, как показано на пошаговом фото. Также можно нанести немного светлых теней под бровь. Подойдет даже текстура с блестками.

От внешнего уголка глаза делают плавный переход к середине темными тенями. Их следует растушевать.

Тенями промежуточного оттенка заполняют середину (также она называется подвижное веко) — область между внешним и внутренним уголками глаз.

Наносят подводку в зависимости от выбранного оттенка теней.

Покрывают ресницы тушью и завивают при необходимости.

Так, в представленной технике легко оформить глаза синими тенями с добавлением розового на нижнем веке. В дополнении к такому мейку подойдет аккуратная розовая стрелка, сделанная карандашом.

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Секрет насыщенного макияжа глаз одной подводкой

Красивый макияж глаз возможен и без использования теней. Понадобятся черная подводка и черная тушь. Широкая «кошачья» стрелка идеально прорисовывается жидкой подводкой с острой кисточкой. По желанию можно предварительно высветлить верхнее веко кремовыми или бежевыми тенями.

Ресницы в несколько слоев прокрашивают тушью или наклеивают накладные ресницы. Стильный макияж без использования теней готов.

Также следует помнить, что даже при условии отсутствия на глазах теней как таковых важно наносить на веко базу — специальный праймер, который сгладит все неровности кожи.

Маленькие хитрости

Если вместо подводки был использован карандаш, его следует особенно тщательно растушевать. Макияж а-ля дымка придает глазам сияния и загадочности.

Четко выведенные линии подойдут тем, кто стремится выглядеть сексуально.

Макияж для карих глаз​ на каждый день​ не требует каких-то особых навыков его выполнения и наносится буквально за 5-10 минут. Пошаговые фото​ наглядно демонстрируют такую тенденцию.