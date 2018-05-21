Стрижки на короткие волосы 2018

Как только женщина перешагивает 40-летний рубеж, невольно возникают вопросы о том, как же сохранить свою привлекательность и женственность. Здесь на помощь приходят стрижки на короткие волосы. Красивые образы получаются благодаря гармоничным локонам, умело скрывающим внешние недостатки.

Не стоит думать, что после 40 лет нет жизни. Открывается целое поле для творчества и экспериментов. Ниже приведено несколько десятков фото и вариаций, каким может быть стиль дамы.

Особенности выбора стрижки

При подборе женских стрижек стоит ориентироваться на особенности своей внешности, а также на модные тенденции 2018 года. Лучше всего выбирать прически с более короткими локонами, так убавляются года.

После 40 лет есть шанс стать еще привлекательней, чем в молодости. У женщин становится намного больше свободного времени для того, чтобы следить за собой, она знает все тонкости своей внешности. Например, она с легкостью определит, какие стрижки на короткие волосы ей идут, а какие категорически не стоит выбирать. У женщины к таким годам скорее всего есть личный мастер по прическам, правильно и точно подбирающий стиль своей клиентке.

yandex_ad_1 По достижению определенного возраста даже самые красивые женщины начинают беспокоиться о том, насколько привлекательно они выглядят для противоположного пола. Они начинают вспоминать о том, какими были их фото в молодости, и поэтому решаются на эксперименты.

Как определиться с прической

В 2018 году можно выбирать практически любую стрижку, главное чтобы она выглядела максимально естественно. Женские предпочтения в плане стиля могут основываться на ее собственном опыте и советах стилиста.

Специалисты обращают внимание на то, что это один из лучших возрастов в жизни дамы. Большинство успело состояться в плане карьеры, вырастило своих детей. Пришло время заняться собой. Не нужно сразу стремиться к кардинальным изменениям и молодежным прическам. Случается так, что дерзкие и смелые образы не подходят представительнице женского пола.

Рекомендации стилистов в 2018 году выглядят следующим образом:

Если у дамы тонкие волосы, то лучше избегать причесок с элементами начесов.

При жирном типе волос не стоит придерживаться аккуратных стрижек, они будут выглядеть неестественно и неухоженно.

Сухие волосы требуют к себе особенного ухода, представители индустрии моды и красоты советуют выбирать максимально простые образы.

Обладательницам густых волос не идут лесенки и каскады.

Натуральные пряди не будут гармонировать с пышными прическами.

yandex_ad_2 Можно долго рассматривать стрижки с журналов и восхищаться ими, мысленно примерять на себя. Важно учитывать свой овал лица, его структуру. Следует изучить состояние волос, понять, допустимы ли окрашивания.

Модные цвета

Стилисты акцентируют внимание на то, что после 40 лет стоит выбирать именно стрижки на короткие волосы. Так можно запустить машину времени, или как минимум остановить мгновение.

Наравне с подбором прически важно не забывать о цвете локонов. Такой вопрос особенно актуален для тех, у кого седые волосы составляют пятую часть от общего количества прядей. При большом количестве седины, рекомендуется выбирать краску с окислителем не ниже 9 процентов. Шампуни и бальзамы с оттенками в такой ситуации не помогут. Буквально после нескольких раз мытья волос, седина вернется.

Не нужно использовать яркие и неестественные цвета. Мода на них давно прошла. Это сразу же выдает возраст дамы. Лучше присмотреться к красивым, натуральным оттенкам.

Специалисты советуют подбирать краску в соответствии с цветотипом. Если не придерживаться такого алгоритма, то лицо будет выглядеть в глазах окружающих блеклым и уставшим.

Блондинкам лучше выбирать платиновый или золотой блонд. Для брюнеток есть вариант с цветом шоколада или карамели. Для обладательниц рыжих локонов подходят медные тона. При первых признаках седины можно сделать мелирование. Особенно это касается русых и светло-каштановых прядей.

Когда волосы имеют темные оттенки, подходит тонировка с легкими красителями без аммиака. Также допустимы оттеночные средства. Верно выбранный цвет позволяет даме визуально сбросить несколько лет. Именно по этой причине стоит столь внимательно отнестись к изучению своего собственного цветотипа.

Стрижка пикси

Одна из самых красивых женских стрижек — это пикси (фото). В 2018 году такая прическа на пике популярности. Это обуславливается ее простотой и в то же время утонченностью.

Не стоит бояться стрижки на короткие волосы. После 40 лет лучше отказаться от длинных локонов, поскольку они прибавляют года.

У прически есть целый ряд достоинств:

выполнение в несколько слоев;

придание объема тонким волосам;

легко быть стильной и модной.

Пикси запросто сочетается с челками. Так каждая стрижка может смотреться по-новому.

Существует распространенный стереотип, что романтические образы создаются исключительно при помощи длинных волос. Это далеко не так. Короткие пряди не хуже выполняют задачу.

Обладательница пикси запросто создает возвышенный и утонченный образ. Особенно прическа подходит хрупким дамам.

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Каскад

Красивой женской стрижкой в 2018 году претендует стать каскад на короткие волосы (фото). Она идеально подходит для дам после 40 лет. Прическа выполняется также на пряди средней длины.

К особенностям стрижки относится:

простота в уходе за стрижкой;

придание дополнительного объема тонким волосам;

тяжелые и густые волосы можно сделать более легкими.

У каскада всегда эффектный вид. Она отвлекает внимание от возраста женщины. Для прохожих становятся невидимыми гусиные лапки на лице и небольшие складки на шее. Дополнительно убираются несовершенные контуры лица.

Прическа практически полностью покрывает лоб, особенно если видны первые морщинки. Получается эффектная челка, ее всегда можно зачесывать назад. Тонкие пряди ниспадают на плечи, тем самым маскируют возраст.

Стрижка боб В 2018 году на пике популярности находится стрижка боб. Внешне она похожа на каре. Прическа имеет классические мягкие линии. По виду это полуспортивный стиль, что позволяет создавать множество образов.

Особенности стрижки:

создается несколько десятков образов;

подходит практически любая укладка;

выполнение из нескольких слоев;

визуально омолаживает свою обладательницу.

Не смотря на то, что пряди относительно получаются короткими, всегда можно создать яркий и запоминающийся стиль. Опытные стилисты делают романтические локоны, дерзкие вихры и завитушки. Все это легко повторить в домашних условиях.

Сама дама решает, какой именно образ себе создать. Модные тенденции говорят о том, что все более популярным становится перевернутый боб.

Стрижка предполагает наличие длинных передних прядей и стриженного затылка. Такой вариант выглядит очень экстравагантно, что украшает женщину после 40 лет.

Стрижки с челкой

Женские красивые прически всегда можно дополнить интересными деталями. Один из вариантов — наличие челки. Она может быть как прямой, так и набок. Такой элемент стрижки позволяет создавать новые образы (более спортивные или романтические). Челка отлично маскирует возрастные изменения. Она корректирует внешние черты, позволяет скрыть морщины на лбу.

Важно уделить отдельное внимание бровям. Требуется безупречная форма, поскольку окружающим будет бросаться в глаза эта часть лица.

С возрастом у представительниц прекрасного пола глаза теряют былую выразительность. Основная причина кроется в деформации век и темных кругах под глазами.

Нужно учесть, что челка должна быть аккуратной. Очень короткий вариант такого элемента прически сделает образ более молодым. Акцент получится на глазах.

Можно также попытаться исправить овал лица. Для этого специалисты советуют выбирать ассиметричную челку, она зрительно вытягивает черты.

Короткие стрижки на вьющиеся волосы

Пышные прически на короткие и слегка вьющиеся локоны могут смело выбирать худые и миниатюрные дамы. Если у женщины полное лицо, то курди сделают визуально ее еще шире. Важно учитывать этот момент.

Обладательницам кудрявых волос стилисты советуют не выбирать слишком короткие стрижки. Так лицо потеряет форму и станет более тяжелым. Лучше придерживаться стрижки лесенкой, поскольку быстро убирается лишний объем.

Креативные стрижки

Если после 40 лет захотелось экспериментов, то всегда можно не бояться креативного подхода к своей внешности. К самым экстравагантным стрижкам относятся боб-каре, боб, пикси и паж.

При очень коротких стрижках можно не заботиться о том, чтобы постоянно закрашивать седину. Такие прически — шикарный вариант на седых волосах.

Замечательными деталями могут стать ассиметричные пряди и рваные челки. Особенно они подходят дамам, которые перешагнули 40-летний рубеж.

Рекомендации стилистов

Благодаря советам стилистов можно визуально стать моложе на несколько лет. Важно максимально продолжительное время сохранять свою привлекательность. Лучше решиться на эксперименты с прической, чем до конца жизни так и не попробовать новые варианты в своем образе.

Представители индустрии моды и красоты рекомендуют придерживаться вариантов с челкой. Длина волос должна быть короткой или средней. Не стоит думать, что за таким элементом прически нужен тщательный уход. В любом случае, это потребует намного меньше финансовых и моральных затрат, нежели вложения в дорогие уходовые средства от морщин на лбу и коже лица.

Единственный нюанс с челкой, на который стоит обратить внимание, это то, что она требует постоянного ухода (регулярной стрижки). Благодаря ей взгляд будет более выразительным. Можно подобрать по своему желанию легку или ассиметричную челку. Не стоит делать гладкие укладки.

Лучше всего создавать образы с легкими локонами и завитками. Если женщина обладает природными кудрями, то не нужно спешить их выравнивать.

Как правильно подбирать прическу

Перед тем как сделать стрижку и окрашивание, нужно детально изучить свой цветотип и черты лица. В зависимости от исходных данных выбирается прическа.

К основным типам лица относятся:

овал;

квадрат;

круг;

треугольник;

прямоугольник;

ромб.

Женщинам с овальным типом лица подойдут практически любые стрижки. Они могут смело решаться на любые эксперименты. Прически выбираются как с челкой, так и без нее.

При квадратном типе лица важно обращать внимание на то, насколько прическа может в визуальном плане вытягивать образ. Стилисты рекомендуют при помощи прядей смягчать нижнюю часть челюсти. Лучше отказаться от лесенок и любых других асимметричных стрижек.

Круглое лицо стилисты обычно сужают и удлиняют благодаря правильно подобранной структуре локонов. Для этих целей подойдут прически с дополнительным объемом в области макушки, густые и овальные челки. Рекомендуется не делать проборы и горизонтальные линии.

Обладательницам треугольного лица лучше исключать стрижки, которые будут акцентировать внимание на висках и макушке. Ультракороткие прически — однозначно не их вариант.

Если у женщины прямоугольная форма лица, то подойдет густая челка. Также стилисты советуют обратить внимание на обрамляющие пряди. Они помогут смягчить нижнюю часть. Не стоит выбирать стрижки с открытыми ушами, поскольку это подчеркивает симметрию.

Представительницам женского пола с ромбовидным лицом рекомендуется придерживаться асимметричного каре. Дополнительный важный элемент — челки, прически с объемом в области висков.

Совершенно не стоит расстраиваться из-за того, что года подкрались незаметно. Психологи советую получать удовольствие от жизни. Это отличная возможность для экспериментов, в том числе смены имиджа.

Перед выбором стрижки лучше проконсультироваться со специалистом. Он сможет наверняка подсказать, какую прическу в зависимости от структуры волос и лица стоит выбрать. Важно руководствоваться также своими личными предпочтениями. Если хочется сохранить длину локонов, то можно поэкспериментировать с ее оформлением.