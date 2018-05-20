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Как быстро высушить волосы без вреда?
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Как быстро высушить волосы без вреда? 

МедикФорум 20 часов назад
Фото: МедикФорум
Нужда быстро высушить волосы может возникать довольно часто. Чаще всего это делается с помощью фена, который негативно влияет на здоровье волос. В независимости от модели прибора и того, с помощью какой температуры производится сушка, шевелюра страдает. Именно поэтому стоит отказаться от использования фена. Прибегать к сушке с его помощью можно только в экстренных ситуациях. Быструю сушку можно провести и без помощи фена или любого другого прибора. МедикФорум собрал советы по сушке волос.
Отжим
На этом этапе необходимо быть максимально аккуратными, так как влажные волосы отличаются уязвимостью. Интенсивный отжим или выкручивание волос с помощью полотенца не сделает их здоровее или крепче. Напротив, после нескольких подобных манипуляций волосы могут начать ломаться и выпадать. Следует выбрать полотенца, которые быстро и легко впитывают влагу, без лишнего трения и физического воздействия, которое вредит структуре локонов.
Бумажные полотенца
Они отлично впитывают влагу, при этом максимально просушивая локоны. В этом случае трение является совершенно неуместным. С помощью бумажных полотенец необходимо тщательно промокнуть всю длину волос от корней и до кончиков. Важно помнить — любое трение приводит к тому, что кончики волосков начинают сечься.
Расчесывание
Расчесывать нужно уже слегка влажную шевелюру. Лучше всего использовать не уже привычные расчески, а «скелетные» модели, которые имеют отверстия по всему периметру изделия. Именно они позволяют воздуху свободно циркулировать во время расчесывания. Лучше отказаться от металлических расчесок и моделей с острыми деталями.
Циркуляция воздуха
Чтобы волосы как можно быстрее высохли, необходимо обеспечить свободную и максимальную циркуляцию воздуха. Подобного эффекта можно достичь путём встряхивания шевелюры. Периодически можно пропускать волосы через пальцы, «расчесывая» их. Чтобы ускорить процесс сушки, можно попробовать крутить головой как известные рокеры. Это не только поможет быстрее высушить волосы, но и значительно поднимет настроение. От подобного приема лучше отказаться обладательницам длинных волос, которые в процессе могут запутаться.
Косметические продукты
Имеется в виду нанесение кондиционеров, которые облегчат расчесывание и разделение волосков, что ускорит высыхание. Чтобы стрижка приобрела форму, необходимо прибегнуть к использованию лосьона для укладки. Ранее эксперты назвали маску для обесцвечивания.
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