Сказочный единорог: Ольга Бузова предстала в новом образе с фиолетово-синими волосами

Ольга Бузова опубликовала фото, на котором позирует с длинным хвостом синтетических волос фиолетово-синего цвета и сравнила себя со сказочным единорогом.

— подписала она снимок.

По традиции, фолловеры начали с жаром обсуждать новый образ Ольги. Кто-то решил, что ей не идет, кто-то даже назвал Бузову стареющей русалкой, но большинству понравилось, как она выглядит. «Вауу красивые волосы!», «Красотка», «Самая красивая», «Да, брюнеткой тебе лучше (с короткими волосами). Без обид, но ты мне с этим хвостом напоминаешь пони из мультфильма», «Как же тебе идёт этот цвет волос 🦄красотка!», «Ты впала в детство)))», «Волосы шикарные», «На Ариану Гранде похожа», «Цвет — бомба!».

А как тебе такой цвет волос?