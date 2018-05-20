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Сказочный единорог: Ольга Бузова предстала в новом образе с фиолетово-синими волосами
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Сказочный единорог: Ольга Бузова предстала в новом образе с фиолетово-синими волосами 

WMJ.ru 21 час назад
Фото: WMJ.ru
Ольга Бузова опубликовала фото, на котором позирует с длинным хвостом синтетических волос фиолетово-синего цвета и сравнила себя со сказочным единорогом.
— подписала она снимок.
По традиции, фолловеры начали с жаром обсуждать новый образ Ольги. Кто-то решил, что ей не идет, кто-то даже назвал Бузову стареющей русалкой, но большинству понравилось, как она выглядит. «Вауу красивые волосы!», «Красотка», «Самая красивая», «Да, брюнеткой тебе лучше (с короткими волосами). Без обид, но ты мне с этим хвостом напоминаешь пони из мультфильма», «Как же тебе идёт этот цвет волос 🦄красотка!», «Ты впала в детство)))», «Волосы шикарные», «На Ариану Гранде похожа», «Цвет — бомба!».
А как тебе такой цвет волос?
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