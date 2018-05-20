Окрашивание волос натуральными красителями — особенности и вариации

Естественно, каждая уважающая себя девушка желает быть красивой. Сейчас масс-маркет предлагает большой выбор средств по уходу за волосами. Но будем откровенны, редко после использования таковых удается сохранить здоровье волос. Особенно, если речь идет об окрашивании шевелюры. Потому многие дамы переходят на природные красители. И это понятно, ведь травы благотворно влияют на структуру волосков, укрепляют их и оздоравливают. Давайте разберемся в том, что лучше использовать для придания своей косе шикарного оттенка и сохранения волос здоровыми. МедикФорум собрал советы по использованию.

Натуральные травы для блондинок

Натуральным блондинкам отлично подойдет настой ромашки. Возьмите 3-4 столовые ложки сушеной ромашки (или 3 фильтр-пакета) и залейте 1 л воды. Поставьте на огонь, доведите до кипения и держите на огне в течение 10 минут. Затем оставьте сосуд с жидкостью в темое прохладное место — пусть настаивается. Этим отваром можно полоскать волос после каждого мытья — локоны станут еще более блестящими и шелковистыми, а также приобретут приятный золотистый оттенок. Русым девушкам неплохо ополаскивать волос отваром крапивы. Рецепт приготовления также довольно прост: охапку крапивы хорошенько промыть, а затем вскипятить в кастрюльке. Настоять в прохладном месте до 4 часов. Регулярное ополаскивание отваром крапивы укрепляет волосяные луковицы, стимулирует рост новых волосков, а также затемняет седые волоски.

Хна для шатенок и брюнеток

Но больше всего природа позаботилась о рыжеволосых красавицах и шатенках. Натуральная индийская хна — настоящая находка для рыжих бестий! Это вещество представляет собой порошок мелкого помола из листьев лавсонии, растущей в Африке и Азии. Хна заваривается горячей водой до консистенции густой сметаны и равномерно распределяется сначала на корни, а затем — по всей длине волос. В зависимости от исходного цвета это вещество дает разнообразные оттенки цвета медной проволоки. Не рекомендуется использовать эту краску блондинкам, потому что на светлых волосах лавсония отдает зеленым отливом.

Кому подойдет хна?

Однозначно тем женщинам, в волосе которых есть теплые лучики золотистого пигмента. Натуральный цвет может быть рыжим, медовым, пшеничным, светло-каштановым, коричневым. Особенно к лицу медные оттенки хны дамам с веснушками. Шатенки и брюнетки также могут ликовать — путем смешивания хны и басмы можно получить самые разные цвета. Черный графит, темный шоколад, иссиня-черный, каштановый, рубиновый — все, чего душа пожелает. При этом цвет выглядит очень естественно и живо. Ранее эксперты рассказали, что неоновая краска для волос снова в моде.