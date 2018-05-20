Дегтярное мыло для кожи лица и волос

Об уникальных свойствах дегтярного мыла было известно множество лет назад, даже древние славяне применяли деготь в лечебных целях. Вязкая жидкость в давние времена применялась в качестве лечебного средства, позднее, с добавлением этого продукта стали создавать мыло.

Сегодня это средство все еще пользуется популярностью, и его используют для красоты волос и кожи. Мы подробнее разберемся в пользе и вреде дегтярного мыла для красоты, а также расскажем, как правильно использовать это средство.

Как показывает практика, такое мыло оказывает заживляющее и противовоспалительное действие, кроме того, средство обладает антисептическим и противомикробным эффектом. При постоянном применении можно заметить, что состояние волос улучшилось, а кожа стала более чистой и здоровой.

yandex_ad_1 Основной состав и применение

В составе дегтярного мыла всего 10% дегтя березы, который специально подготавливается на производстве. Основой же является обычное мыло. Но именно благодаря 10% состава, продукт обладает большим количеством полезных свойств. Состав дегтярного мыла достаточно богат, в нем содержатся органические кислоты, фитонциды, а также феном, различные смолы и ксилол.

Такой богатый состав позволяет применять мыло в косметологии, а также в гинекологии и дерматологии.

Состав абсолютно натурален, по этой причине врачи рекомендуют применять средство для борьбы с такими проблемами, как:

педикулез;

аллергическая реакция;

развитие экземы;

себорея;

угревая сыпь на лице или спине;

грибок кожи;

псориаз;

грибок ногтей;

акне.

Кроме этого, средство может использоваться дополнительно:

в качестве профилактики простуды и гриппа;

в профилактических целях от грибковых и вирусных заболеваний;

для интимной гигиены.

Польза и вред

Перед тем как использовать средство для волос или кожи, следует учесть все «за» и «против», чтобы не столкнуться с непредвиденными проблемами.

Не во всех случаях есть возможность получить пользу от дегтярного мыла, в некоторых ситуациях продукт может принести вред. Для начала же узнаем о том, чем полезно мыло с добавлением дегтя.

Главные полезные свойства для лица и волос:

оказывает эффективный эффект пилинга, помогает быстро и мягко устранить старые чешуйки кожи;

приводит в норму работу сальных желез кожи, помогает справиться с лишней жирностью, поэтому кожа не блестит от жира, а волосы меньше пачкаются;

дает возможность крови лучше циркулировать, обеспечивает приток крови к коже, это дополнительно питает кожные покровы витаминами, замедляя старение кожи и выпадение волос;

быстро устраняет черные точки, помогает сузить поры;

значительно ускоряет процессы регенерации кожи;

ускоряет заживление ран, а также снимает раздражение и зуд в интимной области;

используется как профилактическое средство от дерматологических проблем с кожей, а также помогает при аллергической реакции и псориазе.

Вред и противопоказания

Многие могут подумать, что мыло с добавлением березового дегтя не может иметь никаких противопоказаний к использованию, и не несет вреда здоровью.

Но это мнение ошибочно, так как средство может привести к серьезным проблемам.

Мыло с добавлением дегтя не следует применять:

если женщина вынашивает ребенка или кормит младенца грудным молоком;

при наличии слишком сухой и чувствительной кожи;

в том случае, если человек имеет индивидуальную непереносимость березового дегтя.

Дегтярное мыло от прыщей

Продукт часто применяется для очищения кожи лица, так как помогает справиться с излишней жирностью кожи, а также с появлением акне и черных точек. При использовании мыла можно заметить, что сальные пробки исчезли, а гнойные прыщики постепенно проходят. Мыло оказывает подсушивающий эффект, а также ускоряет процесс регенерации кожи, это дает возможность очистить кожу от прыщей за более короткий период.

Чтобы процесс выздоровления шел быстрее, дерматологи рекомендуют умываться с применением такого мыла два раза в день.

yandex_ad_2 Такое мыло очень быстро убирает жирный блеск, помогает сузить поры и улучшает внешний вид кожи. Если умываться утром и вечером, то результат не заставит долго себя ждать. Лицо следует намыливать осторожными массажными движениями, при этом используя теплую воду. Смывают же пену прохладной или холодной водой.

Дегтярное мыло от вшей

Это мыло довольно часто применяют для того, чтобы устранить из волос гнид и вшей, но лучше всего совмещать средство с шампунями и спреями от паразитов. Дегтярное мыло оказывает противовоспалительное действие и помогает коже головы быстрее заживать.

Применение мыла против вшей, основные правила:

мыло вспенивают с помощью теплой воды;

наносят пену на влажные и чистые волосы;

оставляют средство на 40 минут для воздействия на паразитов;

голову промывают водой и мягким шампунем;

вычесывают сухие волосы гребнем, чтобы удалить вшей и гнид;

процедуру следует повторить несколько раз.

Дегтярное мыло от перхоти

Многие люди сталкивались с перхотью, и вылечить данное заболевание достаточно сложно, кроме того, процесс лечения занимает много времени.

Дегтярное мыло же помогает бороться с проблемой за короткий период времени, при этом эффект от применения средства будет заметен уже после первой процедуры.

Но чтобы лечение не привело к ухудшению ситуации, важно следовать некоторым правилам:

натирать волосы мылом не стоит, лучше всего сначала взбить пену, а затем применить ее для мытья волос, это поможет сохранить волосы красивыми и здоровыми;

чтобы промыть голову, следует использовать слегка прохладную или теплую воду, горячая вода оказывает воздействие на мыло, из-за чего оно сворачивается и оседает хлопьями на волосах;

если после проведения процедуры, волосы стали тусклыми и безжизненными, следует ополоснуть их слегка подкисленной водой, на литр воды достаточно добавить одну ложку уксуса;

обладательницам тонких и светлых волос стоит использовать для ополаскивания травяные настои, в которые добавляют немного яблочного уксуса;

применять дегтярное мыло на протяжении долгого времени не рекомендуется, это может нанести серьезный вред или усугубить течение заболевания.

Лечение проводят не более тридцати дней, после чего волосам дают отдых, который длится как минимум 40 дней, но лучше два месяца.

Дополнительные правила использования

Специалисты расписали основные правила применения дегтярного мыла, чтобы провести лечение. Продукт используется для разных заболеваний по определенным схемам:

Прыщи и черные точки. Чтобы бороться с этой проблемой, дерматологи советуют втирать дегтярное мыло в проблемные зоны за 5-6 минут до умывания, спустя отведенный промежуток времени, мыло смывают обычной прохладной водой. Такое лечение кожи длится не менее двух недель, процедуру повторяют в утреннее и вечернее время.

Интимная гигиена. Многие девушки применяют средство, чтобы защитить себя от инфекций, достаточно применять такое мыло для интимной гигиены дважды в неделю. Именно таким способом проводится профилактика молочницы. Чтобы избавиться от кандидоза на ранней стадии, следует обрабатывать слизистую снаружи раствором из дегтярного мыла.

От гнойников на коже лица. Ежедневно умывают лицо с применение средства, мыло подсушивает кожные покровы, что снижает воспалительный процесс.

Улучшение внешнего вида кожи. В этом случае продукт применяют в профилактических целях. На лицо наносят пену и оставляют на двадцать минут, после чего смывают прохладной водой, на кожу следует нанести легкий крем. Чтобы получить хороший эффект, достаточно проводить процедуру один раз в неделю.

Приготовления мыла с березовым дегтем

Есть возможность приготовить продукт своими руками, чтобы точно быть уверенным в качестве продукта. Чтобы сделать такое мыло, следует подготовить мыльную основу, березовый деготь из аптеки, специальные формы и ароматизаторы. Также следует сделать травяной отвар и базовое масло.

Приготовление:

Мыло натирают на терке, чтобы получить мелкую стружку, после чего его перекладывают в кастрюлю и заливают стаканом отвара.

Туда же добавляют любое базовое масло, добавляют две ложки касторового масла. После чего капают около 15 капель эфирного масла. Емкость помещают на медленный огонь.

На дно формы кладут овсяные хлопья или лекарственные травы. Когда смесь начнет кипеть, в нее наливают три ложки дегтя, все перемешивают и убирают мыло с огня. После этого смесь переливают в формочки.

Готовое мыло отправляют застывать на несколько часов, после чего можно его использовать по назначению.