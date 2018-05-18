Как отбелить ногти?

Ногтевая пластина может темнеть по совершенно разным причинам. Чаще всего потемнение происходит из-за слишком частого использования лаков или же не качественных средств. Могут негативно сказываться на внешнем виде ногтя и жидкости для снятия лака — стоит отказаться от обычного ацетона, куда предпочтительнее витаминизированные средства. МедикФорум собрал советы по проведению процедуры. Также к потемнению могут привести вредные привычки, отсутствие здорового питания, приготовление пищи и работа в земле без перчаток.

Эффективные способы отбеливания

•Пищевая сода. Используется для отбеливания не только ногтей, но и зубов. В этом случае необходимо использовать мягкую влажную щеточку, на которую нужно нанести соду и тереть ногтевую пластину. Стоит отказаться от подобного способа, если возле ногтя есть заусеницы, трещинки, порезы и другие повреждения. В таком случае можно прибегнуть к применению содовой ванночки. Для неё приготовления понадобиться теплая вола в количестве одного стакана и чайная ложка соды. Можно взять и большее количество воды, главное соблюдать указанные пропорции. Ногти нужно держать в данной жидкости не менее 15 минут. •Сок лимона. Лимонный сок обладает сильным отбеливающим эффектом. Для того чтобы сок не только отбеливал, укреплял, но и увлажнял ноготь, в него нужно добавить несколько капель оливкового масла. Что касается нанесения, то можно намочить ватный спонжик и протирать им ногти или же смочить нужное количество спонжей и завернуть в них ногти. Чтобы они плотно прилегали необходимо надеть перчатки или же другим способом закрепить спонж. Подобный вариант применения позволит быстрее провести процедуру и достигнуть максимального результата. •Уксус. В данном случае подойдет разбавленный яблочный уксус, который отлично удаляет натуральные красители. Этот способ отбеливания позволит удалить натуральные красители, например, следы от сока свеклы. •Солевые ванночки. Наиболее эффективными являются ванночки с добавление морской соли. Но если её нет, то можно прибегнуть к использованию обычной поваренной соли. Ванночку нужно готовить с учетом того, что на стакан теплой воды приходиться одна столовая ложка соли. Применение ванночки должно длиться около 15 минут. •Отбеливающая зубная паста. Данный продукт подходит для отбеливания не только зубов, но и ногтей. С помощью специально отведенной щеточки необходимо очищать ногтевую пластину. Ранее ученые рассказали, как отбелить зубы активированным углем.