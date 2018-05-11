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Балаяж: 30 идей на любой вкус
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Балаяж: 30 идей на любой вкус 

BeautyHack.ru 11 мая 2018
Фото: BeautyHack.ru
Как подбирать балаяж под цвет глаз и с помощью каких средств ухаживать за окрашенными волосами? BeautyHack показывает фото звезд с удачным окрашиванием, а колорист Таня Шарк объясняет, в чем секрет красивого балаяжа.
Балаяж — это осветление отдельных прядей на фоне общего темного оттенка. Это самое современное окрашивание волос, потому что сейчас мало кто красится в один цвет. Если вы посмотрите на фото звезд, то практически у всех увидите балаяж.
Главное правило — колорист должен сделать плавный переход между оттенками –растяжку к корню! Тогда получится очень натуральный эффект выгоревших волос. Балаяж имеет и другое название — шатуш. Но на самом деле название не играет большое роли. Главное, чтобы у настера получилось естестенное красивое окрашивание!
Вариантов балаяжа несколько. Это может быть мелкий, рассеянный цветовой переход от волоска к волоску или крупные светлые блики. Выбор техники зависит от того, как вы укладываете волосы. Если часто делаете локоны, то советую второй вариант с крупными светлыми бликами — они будут выглядеть выразительнее. Если у вас прямые волосы, просите мастера сделать тонкие светлые пряди, которые будут растушевывать базовый темный оттенок. Когда вы определились, найдите колориста, который работает именно в той технике, которая вам нужна, — у каждого мастера свой почерк. Неверно показывать чужую работу и просить ее повторить. Лучше выбрать понравившийся вариант в портфолио вашего колориста.
Если вы не хотите подкрашивать корни каждый месяц, оставьте прикорневую зону в натуральном цвете. Волосы будут отрастать незаметно, и переход будет плавным. Другой вариант — корни могут быть покрашены на один тон светлее натурального оттенка.
Если у вас темный цвет глаз, то затемненная прикорневая зона должна быть от 5 до 15 см. То есть переход в светлый цвет начинается на уровне глаз. При этом светлые пряди могут быть у лица, но макушка должна быть темнее. Девушкам со светлыми глазами я обычно приближаю светлый оттенок окрашивания как можно ближе к корню.
Сейчас огромное количество техник, которые позволяют сделать красивое окрашивание балаяж. Это может быть и вырисовывание «галочек» на волосах и распределение их слоями, и растяжка под разным углом. Моя личная авторская техника — «плавной руки» для красивой растяжки цвета. Она помогает избежать пятен в окрашивании, сделать мягкий переход и рассчитать расположение переходов от темного оттенка к светлому.
Причем, вы можете сделать как полноценный балаяж по всем волосам, так и попросить мастера окрасить несколько прядей — это также будет выглядеть выигрышно.
Для ухода за волосами после окрашивания балаяж используйте цветные шампуни и кондиционеры для поддержания цвета и по осветленной длине наносите восстанавливающие или увлажняющие маски. Можно также использовать специальные пенки для тонирования — они содержат минимум пигментом и максимально ухаживают за волосами.
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