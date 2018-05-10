Покрасить волосы и помолодеть: как выбрать идеальный оттенок

Если вы блондинка

Вам идут оттенки:

Роузи Хантигтон-Уайтли, фото: REX/Shutterstock; David Fisher/REX/Shutterstock;

Натуральным блондинкам с бледной оливковой или фарфоровой кожей идут все оттенки яркого блонда: платинового, перламутрового или жемчужного. Они подчеркивают светлые волосы. Можно добавить немного розовых ноток и выбрать ультрамодный в этом сезоне клубничный блонд. Парикмахеры давно признали, что он освежает кожу лица. Есть и другие трендовые окрашивания для русых волос.

Вам не идут оттенки:

Блондинкам лучше отказаться от вызывающе ярких цветов — черного и рыжего. Они делают кожу бледной, а в сочетании с тональным кремом и вовсе старят. Также стоит отказаться от коричневого и популярного сейчас медного оттенка. Они делают женщину блеклой.

Если вы шатенка

Вам идут оттенки:

У шатенок большой выбор оттенков. Им идут и темные цвета — ореховый, шоколадный, черный, и светлые — пшеничный, карамельный и медовый. В этом сезоне стилисты настоятельно рекомендуют попробовать современную технику окрашивания — бейбилайтс. Парикмахер создает эффект натурально выгоревших на солнце локонов — делает светлее пряди по овалу лица и на кончиках. Волосы выглядят очень свежо и естественно, как будто вы только что вернулись с моря.

Вам не идут оттенки:Кэти Перри, фото: Ben Rosser/BFA/REX/Shutterstock; Broadimage/REX/Shutterstock; Шатенкам не идут рыжие и неестественно белые оттенки. Девушкам с бледной кожей лучше отказаться от медных волос. Вообще стилисты советуют шатенкам красить волосы максимум на один-два тона темнее, чтобы просто сделать их выразительнее. В данном случае именно натуральность скрывает возраст.

Если вы брюнетка

Вам идут оттенки:

Обладательницам темных волос подойдут переливающиеся золотисто-коричневые, насыщенные каштановые, карамельные и красно-коричневые оттенки. Также можно обратить внимание на рыжий и золотой блонд. Из техник колорирования парикмахеры рекомендуют модную сейчас технику балаяж — в красно-каштановых или рыже-каштановых тонах. За счет выделения отдельных прядей достигается эффект свечения.

Вам не идут оттенки:

Брюнеткам желательно избегать русых, пшеничных и пепельных цветов. Они создадают дисбаланс и выглядят искусственно в сочетании с цветом кожи и волос. Но помните, что любой оттенок нужно подбирать индивидуально. Эти правила не всегда работают. Чтобы узнать, какой цвет волос пойдет именно вам, предлагаем пройти наш тест.

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