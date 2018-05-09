Медицинский клей: от БФ-6 до силикона

СодержаниеМедицинский клей и травмыБФ: клей — на все руки мастерМедицинский клей в хирургииСовременные аналоги клея БФ-6 для кожи

Одна из легенд советской медицины — клей БФ-6. Остро пахнущая бутылочка темного стекла с вязкой жидкостью была одним из обязательных компонентов домашней аптечки. Что это за вещество такое — медицинский клей? Что им можно клеить, а что нет? Стоит ли по-прежнему закупаться БФ-6 или появились более современные его версии, разбирался MedAboutMe.

Медицинский клей и травмы

Можно склеить две доски или две пластины металла, два листа бумаги или резиновую лодку. А раз можно склеивать различные материалы, значит, можно чинить и человеческую кожу.

Идея заклеить дырку на коже не нова. Еще аптекарь Наполеона использовал пленку из клея для защиты мелких повреждений кожи. В качестве материала использовался ксилоидин, полученный из древесных волокон и крахмала путем обработки их азотной кислотой. Ксилоидин был не только нестойким, но и горючим, а также взрывоопасным материалом. Сегодня, конечно, к безопасности пациентов предъявляются совсем другие требования.

Клей для лечения ран должен соответствовать определенным критериям:

Клей должен выполнять свои функции (склеивать ткани) при температуре тела человека, то есть при 36,6°С, причем демонстрировать при этом хорошую адгезию, то есть качественное сцеплением между пленкой и кожей. Медицинский клей не должен быть токсичным для кожи или оказывать иное раздражающее действие на ткани. Он не должен повышать риск развития опухолей в области нанесения. При нанесении клея и его контакте с кожей не должна повышаться температура тканей человека, так как это может привести к ожогу. Если же обожженной окажется рана, это не только ухудшит ее состояние и удлинит процесс заживления, но также может стать причиной образования рубцов. Время склеивания должно быть достаточно коротким, чтобы процедура не затягивалась. Нанесение клея не должно замедлять естественный процесс заживления тканей. При этом не должен повышаться риск образования рубцов. По мере заживления клей можно легко удалить. И, конечно, при стерилизации и хранении клей не должен терять свои ценные свойства. БФ: клей — на все руки мастер

БФ расшифровывается как бутираль фенольный. По сути, БФ — это фенолформальдегидная смола с поливинилбутиралем, растворенными в ацетоне, хлороформе или этаноле. Может полимеризоваться при нагревании, формируя термостойкую (до 180°С) массу, а может просто высыхать на воздухе на поверхности человеческого тела, образуя тонкую водонерастворимую, но при этом дышащую пленку. А еще это очень дешевое вещество.

Существуют разные виды клея БФ, отличающиеся друг от друга концентрацией поливинилбутираля. Чем его больше, тем более эластичен полученный при нагревании материал, но также тем менее он прочен. Например, БФ-2 — это клей, которым можно склеивать металл, стекло, керамику и прочие статичные материалы. БФ-4 позволяет соединять дерево, оргстекло, кожу и текстолит, то есть материалы, более эластичные, подверженные сгибам. БФ-19 клеит бумагу, резину, картон и др. Все эти варианты либо слишком «грубые», либо слишком токсичные для живых тканей.

Нас же интересует БФ-6 — знаменитый медицинский клей. На самом деле, его можно использовать как обычный клей для тканей и кожи, то есть гибких материалов. Но это единственный клей из серии БФ, который применяют в медицинских целях для обработки микротравм, к которым относятся: царапины, ссадины, трещины, мозоли, послеоперационные швы — в общем, небольшие наружные раны. Его также используют стоматологи для обработки корней зубов после некоторых хирургических процедур, чтобы защитить их от проникновения патогенных бактерий.

Факт!

Клей БФ — наша отечественная разработка. В военные годы его разработала группа ученых под руководством химика Г. С. Петрова. А в 1950 году хирург, профессор Л. Г. Школьник предложил использовать разновидность БФ-6 для защиты небольших ожогов и мелких ран.

Как применять? Рану дезинфицируют, подсушивают и сверху наносят клей тонким слоем, захватывая 1-2 см здоровой кожи вокруг. Через 2-5 минут клей образует тонкую пленку, которые держится на протяжении 2-3 дней. При нанесении клея в ротовой полости важно, чтобы он не попал на костную ткань.

У БФ-6 есть и недостатки: встречаются люди с гиперчувствительностью к нему и даже с аллергией. Кроме того, при попадании клея на поврежденные ткани в течение нескольких секунд пациент ощущает легкое жжение.

Следует добавить: несмотря на то, что фенолформальдегиды сами по себе для человека не полезны, БФ-6 не представляет угрозы для организма. Опасные для здоровья фенолы выделяются только при нагревании фенолформальдегидной смолы до высоких температур.

Как удалить медицинский клей с кожи?

Если под пленкой нет воспаления, удалять клей со свежей раны не стоит, он сам сойдет. Об инфицировании раны, когда клеевую пленку надо снять, говорят боль, покраснение, опухшие ткани вокруг раны, ощущение тепла от места повреждения. В этом случае пленку следует удалить, продезинфицировать рану и наложить мазь с антибиотиками. Заклеивать воспаленную рану нельзя. БФ-6 сделан на основе этанола, поэтому он легко удаляется при помощи этилового спирта. Впрочем, можно использовать также ацетон или даже жидкость для снятия лака.

Медицинский клей в хирургии

Требования, предъявляемые к медицинскому клею, становятся значительно жестче, если речь заходит о составах, применяемых при хирургических операциях. Хирургические медицинские клеи, помимо выше перечисленных характеристик, должны быть бактерицидными, обладать гемостатическими, а также пневмостатическими (обеспечивать герметичность шва) свойствами. Наконец, их должно быть легко использовать.

Конечно, неоднократно делались попытки получения клеев для медицинских целей из природных материалов. Например, офтальмологи использовали лиофизилизированную плазму при послойной пересадке роговицы. А 50 лет назад была попытка использовать в хирургии биоинертные фибриновые клеи. Но все они оказались слишком дорогими в производстве, а их адгезивные свойства были слишком слабыми по сравнению с синтетическими веществами. Их и сегодня используют для некоторых видов операций, но, скорее, как усиливающий элемент. Например, таковым является биоклей Тиссукол, который представляет собой набор из определенных факторов свертывания крови и фибриногена. При попадании на рану он полимеризуется и образуется сверху фибриновую пленку.

Ученые продолжают поиски идеального синтетического клея для тела человека. В какой-то момент времени в абдоминальной, сердечно-сосудистой и даже в нейрохирургии активно использовались различные варианты цианокрилатных клеев, разработка которых ведется с 1949 года. Недостатки цианакрилатных медицинских клеев — их токсичность для тканей; их гидрофобность, то есть перед нанесением ткани надо высушивать этанолом или вредным для организма формальдегидом; слишком высокая скорость отвержения пленки и слишком длительные сроки ее биодеградации, то есть разрушения в тканях организма. Большой минус — высокая стоимость препарата. Впрочем, клей Сульфакрилат до сих пор применяется в различных областях медицины.

В перечень других синтетических композиций входят желатино-резорцин-формальдегидная система (ЖРФ), эпоксидные клеи для сращивания костной ткани, полиуретановые клеи и др. Среди активно применяемых в последнее время в хирургии разработок: латексный тканевой клей (ЛТК), универсальный клей BioGlue ( США ) и др.

Современные аналоги клея БФ-6 для кожи

БФ-6 по-прежнему продается в аптеках. Но сегодня, наравне с ним, можно найти и другие варианты пленок-повязок, выполняющих аналогичную роль и также применяемых для защиты мелких повреждений на коже (ожоги, ссадины, порезы, потертости и иные травмы).

Пентазоль

В состав Пентазоля входят силоксановый полимер (основа для пленки), пропеллент R-406 (обеспечивает распыление вещества) и хлороформ (в качестве растворителя). Иногда в его состав входит еще и «зеленка». Продается в виде спрея, образует дышащую повязку. Через 1-2 суток легко снимается марлевым тампоном. Цена: 300 р.

К подобным препаратам относится также жидкий бинт Доктор Гудман — спрей на основе силиконовых полимеров. Но найти его можно только в ветеринарных магазинах и то далеко не везде.

Кожный клей Dermabond

Цианакрилатный клей, который применяют хирурги для закрытия поверхностных ран, проколов и для некоторых полостных операций. Но его также используют для защиты свежих швов после кесарева сечения и т. п. Продается в одноразовых аппликаторах, которые состоят из стеклянной ампулы в пластиковом пузырьке с наконечником. Ампулу следует раздавить и нанести клей на предварительно осушенную рану. Через несколько минут он образует водонепроницаемую пленку. Клей нельзя использовать для обработки полости рта и губ, а также на участках с жестким волосяным покровом. Самостоятельно отшелушивается через 7-10 дней. В аптеках его не продают, но приобрести его можно через магазины медтехники. Цена: 1900 р.

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