Окрашивание хной — мифы и реальность

Как хна может навредить волосам, почему она не заменит обычный краситель и чем чревато злоупотребление натуральными составами? Парикмахер-стилист Евгений Шатохин (@yauhen) констатирует факты и развенчивает мифы.

Хна не закрашивает седину

Пигмент хны, в отличие от обычного красителя, не проникает вглубь волоса — очень плохо закрашивает седину. Нет, седые пряди приобретут оттенок. Но морковный. Несмотря на то, что пигменты хны действуют на поверхности волоса, они не вымываются полностью. Это обусловлено наличием дубильных веществ в составе. И если вас кто-то пытается убедить, что хна смывается за месяц, не верьте. Единственный способ избавиться от нежелательного рыжевато-красного оттенка — подстричь волосы.

Хна может дать зеленый оттенок

Нежелательный оттенок — самый распространенный «побочный эффект» от использования хны. Она может дать зеленый или землистый цвет у брюнеток и соломенно-желтый у блондинок и русых. Исправить ситуацию сложно. Если вы попытаетесь закрасить цвет химическим средством (пусть даже и безаммиачным), результат непредсказуем. Лавсан вступит в реакцию с красителем, и какой оттенок получится в итоге не знает никто: возможно это будет «васильковый», а возможно — «апельсиновый». Не занимайтесь домашними экспериментами.

Кстати, если вы хотя бы раз воспользовались цветной хной, а через полгода пришли к мастеру на обычное окрашивание, итоговый цвет, мягко говоря, также может неприятно удивить.

Слишком частое окрашивание хной — причина ломкости, сухости, тусклости

Лечебное окрашивание хной — весьма сомнительная процедура. Этот краситель содержит кислоты и дубильные вещества, пересушивающие волосы. Из-за частого использования хны волосы теряют блеск, эластичность и становятся больше похожими на всем известную банную принадлежность, нежели на «струящийся шелк». Проникая под чешуйки, хна нарушает защитный слой, из-за чего волосы начинают сечься и теряют влагу. Они плохо поддаются укладке, становятся сухими и безжизненными. О том, как восстановить сухие и жесткие волосы, читайте здесь.

Порошок хны плохо удаляется с волос

Будьте готовы к тому, что после окрашивания хной придется не один час распутывать волосы. Перед этим их нужно тщательно промыть. Частицы порошка очень мелкие — это сильно усложняет процесс. Чтобы смыть хну полностью, нужно не меньше 20 минут и большое количество воды. Я бы рекомендовал пользоваться перчатками — оранжевые пятна на ногтях устраняются тяжело (о правильном мытье головы, читайте тут)

Хна может вызвать аллергию

Как и любой другой краситель. То, что она отличается полностью натуральным составом, ни о чем не говорит.

Растительные средства провоцируют аллергическую реакцию чаще, чем химические. Перед тем, как воспользоваться хной, ее нужно протестировать на внутренней стороне руки.

Хны, обеспечивающей волосы, не существует

Фраза «белая хна» — маркетинговый ход. Натурального состава, способного превратить вас из жгучей брюнетки в блондинку, не повредив волосы, пока еще не придумали. В упаковках с «белой хной» нет ничего натурального и полезного.

Хна «сжимает» волосы

После окрашивания хной волосы становятся жестче. Это объясняется тем, что входящие в ее состав вещества «сжимают» волосы, делая их более плотными. Казалось бы, что в этом плохого? Слишком плотно прилегая друг к другу, волокна из которых состоит волос, теряют эластичность — пряди становятся ломкими.