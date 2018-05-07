4 компонента в составе дезодоранта, которые не подойдут чувствительной коже

Чем опасен спирт, триклозан и другие компоненты в составе дезодорантов и антиперспирантов? Врач-дерматовенеролог Нина Сергеева объясняет, в каких случаях стоит отказаться от антиперспиранта и чем стик отличается от роликового средства.

Спирт

Спирт есть в большинстве дезодорантов и антиперспирантов. Он используется как антибактериальный компонент (консервант), но может подсушивать кожу.

При постоянном применении антиперспиранта (особенно на чувствительную кожу) спирт вызывает сильную сухость, чувство жжения и приводит к дисбалансу микрофлоры. Чтобы дополнительно не травмировать кожу, не пользуйтесь антиперспирантом сразу после бритья и не наносите на поврежденную зону.

Триклозан

Это еще один антимикробный компонент. В дезодорантах он применяется для прекращения роста бактерий, которые вызывают неприятный запах.

Есть исследования, которые подтверждают, что триклозан может накапливаться в жировой ткани и превращаться в более токсичное вещество. Оно, в свою очередь, проявляет цитотоксические (повреждает клетки организма), генотоксические (нарушает целостность генетического материала) свойства и способен вызывать эндокринные нарушения. Многие бактерии перестали реагировать на триклозан из-за повсеместного его применения.

В 2016 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) запретило использовать триклозан в мыльных продуктах, но в других средствах (дезодорантах, зубных пастах) он есть.

Соли алюминия

Вокруг этого компонента очень много споров. Алюминий токсичен и способен накапливаться в организме, однако ни одно исследование еще не выявило прямой связи между использованием антиперспирантов с солями алюминия и повышением риска развития рака (соответственно, и научных обзоров, подтверждающих это, нет).

Его функция в составе антиперспиранта заключается в блокировке потовых желез на некоторое время, чтобы пот не выделялся. Но при длительном применении средства с солями алюминия может произойти закупоривание пор, что, в свою очередь, вызовет воспаление протоков потовых желез — гидраденит.

Если вы не можете полностью отказаться от антиперспиранта, в неактивные дни используйте дезодоранты — средства, которые блокируют запах, а не потовыделение (по ссылке наш рейтинг лучших дезодорантов без солей алюминия).

Важно: при использовании роликового антиперспиранта через кожу проникает меньшее количество алюминия. Больше всего — от стика.

Ди-, три-этаноламины (на упаковках отмечаются, как DEA, TEA)

Эти вещества отвечают за регуляцию рН в антиперспиранте. Но при обильном использовании могут вызывать раздражение, повышенную сухость и аллергические реакции. Есть исследования, которые подтверждают их канцерогенные свойства. Этаноламины также содержатся в краске для волос и мыле.