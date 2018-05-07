Эволюция Анджелины Джоли: 10 лучших образов за 30 лет

На первой «стометровке» карьеры Анджелина Джоли носила короткую стрижку и красила волосы в темный. Мало кто из поклонников помнит этот образ, хотя гладкая укладка на «boy сut» шла актрисе не меньше классической голливудской волны и низких пучков, с фотографией которых к стилистам приходит каждая вторая невеста. Мы собрали лучшие образы Энджи, а парикмахер-стилист Евгений Шатохин (@yauhen) поделился секретами их создания.

Фотосессия Шона Маккола. 1991 год На фото 16-летняя Энджи. Она делает свои первые шаги в карьере, но от ее взгляда, несмотря на совсем юный возраст, оторваться невозможно. Звездному фотографу Шону Макколу удалось передать многогранность и «многоликость» будущей актрисы: от бунтарки в кожаных брюках до матери шестерых детей, о которых тогда она даже и не думала.

«Я бы сказал, что здесь у Энджи нет как таковой укладки. Да она ей и не нужна. Если хотите повторить образ, просто соберите чистые волосы в высокий, небрежный пучок и зафиксируйте лаком Nak Fixation».

Премьера фильма «Джиа». 1999 –й год 1998-й год. Джоли замужем за Джонни Ли Миллером и даже не предполагает, что через несколько лет будет признана одной из красивейших женщин современности. В те годы Энжи носила каре с челкой и красилась в светлый. Для роли в автобиографическом фильме «Джиа» об известной топ-модели Джоли сделала «boy сut» и примкнула к жгучим брюнеткам. Гладкая укладка с пробором на левую сторону, синие тени и помада шоколадного оттенка. Удивительно, но эта «атомная» смесь идет актрисе — она органична в этом образе.

«Такая укладка делается просто и быстро. Вымойте голову. Высушите обычным способом. Разделите волосы на пробор с помощью тонкой расчески. Нанесите гель-воск и дайте высохнуть естественным образом».

Лара Крофт: расхитительница гробниц. 2001-й год Образ Джоли в фильме «Лара Крофт: расхитительница гробниц», снятом по игре Tom Raider, знаком даже школьникам. Археолог и искательница приключений навсегда запомнится зрителям «тонкой и звонкой» брюнеткой с экстремально длинной косой и выпущенными у лица прядями. Через два года после выхода фильма Энджи снимется во второй части картины, а затем сменит оттенок волос и расстанется с длиной.

«На этом фото обычный колосок. Но есть одна хитрость, которая поможет сохранить укладку свежей — без торчащего «подшерстка». Перед тем, как заплести косу, нанесите на волосы невесомый воск-спрей от Aloxxi. Он не только удобен для моделирования всех видов плетений, но и защищает пряди от УФ-лучей и выгорания. Степень фиксации средства — 2».

Николь Кидман, Съемка для журнала Premiere Magazine. 2004-й год Автором фото выступил Джеймс Уайт , портфолио которого очень богато на имена: Шарлиз Терон Риз Уизерспун — вот лишь небольшая часть знаменитостей, попавших в его объектив. В 2004-м он снимал Анджелину для журнала Premiere Magazine. Все внимание на укладку: она не могла не появиться в нашей подборке. Гиперобъем, легкая небрежность и пробор на одну сторону — повторить, нельзя забыть. О 10 лучших бьюти-образах Джоли за всю карьеру, можно почитать здесь.

«Такой объем создать гораздо проще, чем кажется. Накрутите волосы на объемные бигуди, снимите, а затем воспользуйтесь пудрой. Все!»

Каннский кинофестиваль. 2009-й год С 2005-го года никаких радикальных изменений в образе Джоли не было: только слегка варьировалась длина и менялся оттенок волос. На фестивале в Каннах в 2009-м актриса предпочла классическую укладку: полураспущенные волосы, накрученные на крупную плойку. Анджелина достаточно часто эксплуатирует этот образ — беспроигрышный вариант, который идет практически всем.

«И снова укладка со ставкой на объем. Перед тем, как высушить волосы, нанесите на прикорневую зону немного пены. Накрутите волосы на крупную плойку. Сделайте небольшой начес. Соберите 1/3 волос в хвост, воспользовавшись силиконовой резинкой».

Премьера фильма «Загадочная история Бенджамина Баттона». 2009-й год В 2009 году состоялась премьера фильма «Загадочная история Бенджамина Баттона», в котором Брэд сыграл главную роль. Для мероприятия Анджелина выбрала легкий брючный костюм молочного цвета. Волосы актриса собрала в высокую прическу, в макияже сделала акцент на глазах.

«В этой укладке главное — добиться объема. Для этого хорошо подойдут солевые спреи — отлично текстурируют. Тут у Анджелины волосы собраны в боковой не слишком тугой пучок. Без стилиста такую укладку повторить сложновато».

«Золотой глобус». 2011-й год В 2011-м Анджелина решилась на небольшие перемены (тест на внимательность): у актрисы появилась длинная челка. Для церемонии вручения примии «Золотой глобус» Джоли выбрала платье изумрудного оттенка и оставила волосы распущенными, сделав акцент на макияж: cтрелки, бронзовые тени и бежево-коричневая помада с нотами «грязной розы».

«При создании такой укладки есть два пути. Первый — высушить волосы, приподнимая корни. Для этих целей хорошо подойдет большая плоская щетка или брашинг. Второй вариант — воспользоваться спреем для объема и сушить волосы вниз головой. Важно, чтобы концы оставались прямыми. Из спреев для объема я предпочитаю O’right Superb Lifting Spray »

Премьера фильма «Малифисента». 2014-й год Нет, Анджелина не сделала каре и даже не перекрасилась в блондинку. В 2014-м она по-прежнему носит длинные волосы шоколадно-медового оттенка. А вот укладкой можно пополнить копилку идей на тот случай, если нужно выглядеть на все сто, а времени хватает только на тридцать.

«Хорошая и легкая в исполнении укладка. Ее единственный минус — идет она далеко не всем. Если у вас нет высоких скул, а черты лица достаточно крупные, лучше ее не повторять. Перед тем, как приступить к прическе, нанесите на волосы масло, чтобы «усмирить» пушистость. Заплетите слегка небрежный хвост. Обвяжите его прядью волос и закрепите невидимкой. Для фиксации воспользуйтесь лаком Aloxxi Firm Hold».

Журнал Gente. 2015-й год У знаменитого фотографа Питера Линдберга нет и не может быть случайных кадров. В объективе тогда еще муж и жена Анджелина и Брэд. Через несколько месяцев после фотосессии пара объявит о расставании. Но этот снимок всегда будет напоминать поклонникам об эпохе «Бранджелины».

«Вымойте волосы. Нанесите сухое масло. Высушите с помощью фена. Соберите волосы в хвост, оставив одну прядь. Выложите «ракушку». Обмотайте оставшейся прядью. Зафиксируйте лаком Aloxxi Working Spray»

«Золотой глобус». 2018-й год Сейчас Анджелина носит длинные волосы холодного, темного оттенка. Как и в начале своего творческого пути, она по-прежнему прекрасна и грациозна. Она, как хорошее вино, с годами только лучше. На церемонию «Золотой глобус» актриса отправилась в компании сына Пакса (10 лучших фото актрисы с детьми, можно увидеть здесь). Для выхода Энджи выбрала черное платье в пол и сделала элегантный пучок.

«Главный секрет этой укладки — хорошо смоделированная длинная челка. Вымойте голову. Нанесите крем для объема Volumizing Сreme. Высушите. Соберите волосы в пучок, оставив две пряди около лица. Немного подкрутите их с помощью утюжка».