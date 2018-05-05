Как восстановить ресницы после наращивания

Восстановление ресниц. Наращивание ресниц, довольно популярная услуга в центрах красоты, может негативно сказаться на состоянии ваших собственных. Среди распространенных повреждений встречаются ломкость и выпадение ресничек, вследствие отрицательного воздействия на них клея, в состав которого входит смола; или дополнительной нагрузки, вследствие веса самих искусственных ресниц.

Как восстановить ресницы?

Чтобы избежать побочных эффектов, не стоит слишком часто прибегать к процедуре наращивания. Но если ресницы уже повреждены, вам следует незамедлительно начинать лечение. Среди укрепляющих средств для ресниц пользуются популярностью специализированные бальзамы, направленные на восстановление, питание и ускорение их роста.

Какие есть средства для восстановления ресниц?

Средство для ресниц от Mavala состоит из натуральных ингредиентов, и включают в себя протеины, растительные и минеральные компоненты, способствующие усиленному росту и улучшению качества ресниц в целом. Бальзам относится к профессиональным косметическим средствам, имеет удобный аппликатор для нанесения и равномерного распределения средства. Компания Dzintars так же порадовала бальзамом, содержащим антиоксиданты для укрепления бровей и ресниц (серия MODO). Им можно пользоваться перед нанесением туши или наносить средство на ночь, он не имеет цвета, не пачкается и содержит кератин, экстракт алоэ, увлажняющий комплекс, натуральные масла и витамин Е. Средство продлевает жизнь ресниц, стимулирует их рост и укрепляет корни. Мирра Люкс — фирма, специализирующаяся на изготовлении косметики на основе растительных и эфирных масел. Создавая бальзам для ресниц, компания не стала отходить от заданного курса: средство содержит виноградное масло, масла иланг-иланга, жасмина и жожоба, и решает рутинную задачу самостоятельного смешивания масел и изготовления масок для ресниц на дому. Средство восстанавливает цвет ресниц, предотвращает отеки и шелушение век. Не вызывает отрицательных кожных реакций. Препарат SATURA Rosta Eyelash от английской косметической компании PROPICO UK LTD, является бальзамом-стимулятором для роста, и восстановления родных ресничек после снятия искусственных. Не содержит химических составляющих и гормонов. Гарантирует 100% натуральные компоненты. Для воздействия бальзама достаточно его нанесения аппликатором на кончики ресниц. Он подходит как для профилактики, так и для интенсивного лечения «запущенного» состояния ресниц. Увеличивает устойчивость к негативному воздействию окружающей среды. Арт-Визаж и Орифлейм выпускают аналогичные друг другу кондиционеры для ухода за бровями и ресницами, содержащие укрепляющий комплекс и провитамин В5, обогащенные биотином, пантенолом, липосомами и растительными протеинами. Гели обладают защитными свойствами, делают ресницы крепкими и шелковистыми, стимулируют здоровый естественный рост ресниц. Применяя данные средства, вне зависимости от вашего выбора, следует помнить, что длина ресниц у каждого человека запрограммирована генетически. А вот восстановить и улучшить их эстетичный вид может каждый. Косметологи рассказали, как сделать ресницы красивыми.