Женщина в деле: Ольга Тарасова, хозяйка салона N1Beauty

«В детстве я обожала делать куклам мамины маски и наносить им кремы для лица. Тогда я была уверена, что стану либо косметологом, либо массажистом, или как минимум визажистом. Теперь у меня салон красоты, где есть и визажист, и косметолог, и массажист. Можно сказать, что мечты детства осуществились», — делится Ольга Тарасова (@olgatarasova_n1), хозяйка салона N1Beauty. Сложно ли было начать свое бьюти-дело в Москве , какие нюансы стоит учитывать при запуске «красивого» бизнеса, об этом и не только читай в нашем интервью.

Училась я в хореографическом училище и окончила Институт культуры по специальности балетмейстер. Кстати, в балет я попала случайно еще в школе — помню, всех учащихся призвали обязательно записаться в новый балетный кружок. Вышло так, что из класса взяли меня одну. Вот так в 10 лет я уехала от мамы с папой в хореографическое училище, там и началась моя самостоятельная, «взрослая» жизнь. Многочасовые тренировки и армейская дисциплина балетного училища закалили мой характер, но я рада, что прошла этот путь.

После института я танцевала в музыкальном театре три года. Работа в труппе, и гастроли вроде бы не были мне в тягость, но я не получала такого кайфа, который получаю сейчас.

Кстати, идея открыть свое бьюти-пространство появилась у меня, когда я снимала однокомнатную квартиру у метро «Аэропорт». Рядом был небольшой салон красоты, куда я регулярно ходила на маникюр. Мне нравились мастера, они действительно качественно выполняли свою работу. Но выглядели они невзрачно: одеты были во все белое, плюс само место казалось каким-то холодным и безликим. Создавалось ощущение, что я пришла на операцию, а не на маникюр. Тогда-то я и решила, что у меня будет свой настоящий девичий клуб — красивый и уютный, с приятной атмосферой. Так и получилось, в N1Beauty продуманы все детали от и до: мебель, дизайн и «меню» (в которое кроме бьюти-услуг также входит заказ еды и соков).

Кстати, список услуг у нас большой, есть приватные VIP-кабинеты, и мы можем делать несколько процедур одновременно. Кроме того, сейчас мы регулярно устраиваем мероприятия для гостей, тусовки, были даже дефиле и модные показы. И открою секрет: мы единственный салон красоты в Москве, у которого есть алкогольная лицензия!

Чтобы оставаться на плаву, нельзя понижать темп. Поэтому мы следим за новинками, чтобы давать нашим гостям только лучшее. Сейчас мы строим второй проект в Сколково, там будет такое же уютное, атмосферное место. Рука уже набита, я знаю, какие подводные камни меня ждут, и сумею их избежать.

Всех новых сотрудников и мастеров я тестирую на себе, чтобы быть уверенной в их профессионализме. Из процедур люблю массаж, он помогает мне восстановиться и спасает, когда «садится батарейка». Кроме этого, у нас в N1Beauty я регулярно делаю T-shock — это обертывание специальными бинтами, замоченными в соли. Такая процедура избавляет от отечности, улучшает лимфодренаж, минус 2–3 см за один сеанс гарантирую. Для лица делаю вакуумную чистку Hydra Facial, после нее нет покраснений, кожа сразу выглядит свежо и сияет. Чистка делается специальными сыворотками, поэтому кожа помимо очищения получает еще и увлажнение. Также нравится процедура на косметике Ultra Ceuticals — это wow-услуга, необходимая каждой перед важными мероприятиями, в Голливуде ее называют процедурой для красной дорожки — за один раз восстанавливает даже самую истонченную и уставшую кожу.

Конечно, свой, да еще и такой красивый бизнес — это хорошо! Но счастливая женщина — это женщина, у которой есть не только любимое дело, но любимая семья. Поэтому свободное время я всегда провожу с родными — с мужем и дочкой (ей сейчас 3,5 года). В нашей семье муж — глава, и благодаря ему я такая, какая есть. Он во всем меня поддерживает и помогает, восхищается мной, и в то же время вдохновляет, дает понять, что это не предел и я способна на большее. Если появляется проблема или сложный вопрос, он всегда подскажет, направит меня — для меня это очень важно!

Адрес: Цветной бульвар, дом 2 Тел. : +7 (495) 514-11-70 n1beauty.com Подробнее: https://peopletalk.ru/article/zhenshhina-v-dele-olga-tarasova-hozyajka-salona-1/