Хна для волос: оттенки на темные волосы

Лавсония (Lawsonia inermis L) — востребованное растение в таких странах с многовековой историей, как Индия Иран . Не отказались от его использования и некоторые страны Африки. Именно из ее листьев делают порошок, известный, как хна для волос. Оттенки солнечно-рыжей и красноватой гаммы можно получить, применяя некоторые хитрости, но полезные свойства этой процедуры известны давным-давно.

В окрашивании волос применяют нижние листья лавсонии, для получения вариаций красивого цвета. Для набирающего сейчас популярность мехнди (окрашивание тела) берутся верхние, с самой интенсивной способностью давать яркий красновато-рыжий спектр.

Особенности использования

Хна для волос дает разные оттенки, если смешивать ее с другими натуральными ингредиентами. Но об этом знают не все женщины, использующие натуральный краситель для лечения волос и придания им красивого вида. Представленные косметическими линиями линии различных цветов, полученных на основе хны, не всегда соответствуют красивому цвету на коробке, отсюда и расхожее заблуждение об ограниченных возможностях природной краски и распространенное мнение о ее нестойкости.

Но с помощью этого средства можно добиться разных вариантов, (примерно так же художник добивается нужного тона, смешивая 7 основных цветов радуги).

Результат реакции может зависеть от состояния волос, длительности процедуры окрашивания и первоначального цвета. Все это нужно учитывать, работая с темными или светлыми волосами.

Если оттенок постоянно получается несхожим с образцом на яркой коробочке линии хны от производителя, можно попробовать другую, или, использовав натуральный порошок в смеси с другими ингредиентами, приготовить ее самостоятельно.

При этом необходимо помнить, что даже самое натуральное и универсальное средство имеет определенные недостатки:

частое использование хны утяжеляет волосы и лишает их объема, (с ней нужно обращаться осторожно обладательницам тонких волос, пытающихся создать видимость пышной копны);

излишнее применение сушит и ведет к разрушению волосяной структуры, поэтому есть определенная периодичность, которую нужно соблюдать;

хна не закрашивает седину, потому что в седых волосах цветовой пигмент, с которым она вступает во взаимодействие, частично или полностью отсутствует;

светлые волосы могут кардинально изменить свой цвет, но на темные волосы применение чистой хны дает только оттенок, и его интенсивность и тон зависят не только от дополнительных натуральных компонентов, но и от первоначального цвета.

В этом легко убедиться, посмотрев различные фото до и после косметической процедуры. В инструкции указывается, что хна не помогает, если седины в волосах более 30%, но и при меньшем количестве, если окраска производилась некорректно, седые волосы будут предательски просвечивать более светлым, или недостаточно прокрашенным массивом.

Секреты применения

Многовековое использование краски из листьев лавсонии привело к экспериментам с цветовой гаммой и породило эффективные рецепты приготовления. Но в каждом случае, особенно, если краска наносится на темные волосы, можно запомнить исходные данные эксперимента, и сделав фото, изучить результат до и после процедуры.

Если получился искомый, можно просто повторять окраску с рекомендованной периодичностью, и постепенно добиться устойчивого цвета.

Но для темных волос реален только интенсивный оттенок, а не радикально измененный цвет:

тон красной вишни получается от смеси порошка хны и подогретого сока обыкновенной свеклы (у него будет лиловый оттенок);

интенсивный вишневый дает добавление натурального красного вина, тоже подогретого до +60⁰;

красное дерево получается, если добавить какао (его смешивают с хной и заливают водой перед нанесением на чистые волосы;

черный и каштановый получают, смешав хну и басму в пропорции 1:3 (здесь результат зависит от изначального цвета, а красивый каштановый будет и от добавленного молотого кофе);

оттенок корицы -результат использования скорлупы ореха, (если взять его листья, то получится шоколадный);

если свои волосы не очень темные, можно получить оттенок приглушенной меди, смешав корицу, куркуму и имбирь, с порошком иранской хны и черным чаем, и дав им настояться.

В отличие от химических реагентов, входящих в состав фабричных красок, хна не ослабляет волосы, а лечит их. Она окрашивает структуру, не проникая в основной пигмент и разрушая его, как это делают химические краски. Лавсония только обволакивает, создавая дополнительные тона и полутона красновато-оранжевой гаммы.

Смешав ее с другими компонентами, можно добиться разнообразных оттенков, но полученный результат всегда зависит от основного тона волос.

Это происходит из-за того, что в других обстоятельствах считается основным достоинством природного красителя то, что такая краска не разрушает волосяную структуру и не убивает кератин, а вступает во взаимодействие с ним. Если до этого применялась химическая краска, оттенок может получиться какой угодно, и предсказать результат невозможно.