Мэнди Мур поделилась трогательной фотографией двадцатилетней давности

Американская актриса и певица Мэнди Мур поделилась в своем профиле в Инстаграме фотографией, которой почти двадцать лет. На ней изображена пятнадцатилетняя Мэнди, которую невозможно не узнать, несмотря на новый цвет волос.

На фотографии можно увдиеть Мэнди Мур в подростковом периоде. В юности у актрисы были светлые волосы, которые она укладывала в необычный пучок и украшала прическу бусинками. Судя по водяному знаку, уже в пятнадцать Мэнди была моделью, так как фотография была взята из молодежного журнала

«Я даже не знаю, с чего начать. Как я могла себе позволять так выглядеть? И да, это красные кристаллы, приклееные к моим волосам», — подписала фотографию актриса.

I don’t even know where to start with this. How could I have ever thought this was acceptable? And yah, those are red crystals glued on my part. ?‍♀️#tbt #1999

A post shared by Mandy Moore (@mandymooremm) on May 3, 2018 at 10:22am PDT Поклонники утешают Мэнди и говорят, что все до сих пор стесняются своей внешности в этом возрасте, а мода на такие укладки вернется в скором времени.