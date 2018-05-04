8 главных вопросов о детских ногтях 

Что является нормой?
Нормой считается, когда малыш рождается уже с ноготками на пальчиках и даже с небольшим «маникюром». Форма и качество ногтей зависят от наследственных факторов и индивидуальной ситуации, но они должны быть розоватого оттенка, иметь ровную поверхность и натуральный блеск. Быстрый рост ногтей у маленького ребёнка — норма, их необходимо стричь каждые 4 дня.
Почему у ребёнка слоятся ногти?
Такие явления могут происходить по нескольким причинам, например:
Тесная обувь;
Ребёнок грызёт ногти;
Не хватает минералов и витаминов;
Неврозы;
Сбои в режиме дня, переутомление;
Грибок ногтя;
В организме — нарушениях обмена веществ, анемия и др.
Если вы заметили слоящиеся ноготки у малыша, необходимо установить причину. И если с тесной обувью, нехваткой витаминов родители в состоянии справиться сами, то последние причины в списке требуют обращения к врачу.
Какие продукты улучшают состояние слоящихся ногтей?
Благоприятно воздействуют на состояние ногтей продукты, содержащие кальций и железо: брокколи, зелёные яблоки, молочные продукты. По назначению врача можно принимать витамины.
Почему у детей бывают тонкие и вогнутые ногти?
С рождением ребёнка формирование кератиновой пластины ногтя не останавливается: на руках она развивается до 4 лет, а на ногах — аж до 10. Вот почему первые годы ногти у крохи могут быть тонкими и вогнутыми — в медицине это явление называется койлонихия. Койлонихия у дошкольников — нормальное явление, она не нуждается в лечении. Другое дело, если пластина вдруг изменила цвет, начала слоиться или на ней появились пятна — в этом случае надо обратиться к врачу.
Как понять, что на ногте грибок?
Грибок на ногте у ребёнка — его называют онихомикоз — заметить на начальной стадии довольно сложно, но есть некоторые признаки:
Ногтевая пластина меняет вид;
Краснота или опухлость подушечек пальцев;
Ногти слоятся или крошатся;
На пластине появляются бороздки;
Пластина утолщена;
На пластине мучной налёт.
Грибок ногтей — коварная болезнь. Вроде бы не так заметен, но он будет воздействовать на ноготь, пока не уничтожит его полностью. Именно поэтому при обнаружении вышеперечисленных признаков необходимо обратиться к дерматологу.
Что делать, если ноготь врос?
Вросший ноготь, или онихокриптоз, чаще всего наблюдается у большого пальца ноги. Происходит это из-за неправильного подрезания ногтя, травм и ушибов, генетических предрасположенностей, заболеваний ногтя, а также из-за неправильно подобранной обуви или косолапия, плоскостопия ребёнка. Появляется боль, припухлось, покраснение. Если ничего не делать, то образуется гнойная рана.
Если вы обнаружили такие проблемы у малыша на начальном этапе, то попробуйте размягчить кожу (сделать ванночку), затем немного приподняв края, обрезать вросшие кончики. Потом обработать антисептиком, а под край пластины подложить стерильную вату или бинтик. Если это не помогло, обратитесь к врачу. Сегодня для решения этой проблемы в зависимости от тяжести заболевания применяют различные мазы и крема, могут назначить лазер или хирургическую операцию.
Как правильно стричь ногти, чтобы они не врастали?
На руках стричь ногти нужно в форме полумесяца, а на ногах — ровной линией.
Синий ноготь при ушибе — это страшно?
Это частая проблема, ведь дети бегают, падают, ударяются. Как результат — ноготь синеет или чернеет, а может и совсем слезть. Если ушиб ногтя сопровождается ростом гематомы, ноготь поднимается, деформируется, отделяется, надо обратиться к врачу. Если это только пятно, то стоит его продезинфицировать, приложить к ногтю холодный предмет, а после того, как боль утихнет, плотно обмотать палец стерильным бинтом.
Итак, детские ноготки могут иметь множество проблем, но все они решаемы — главное не запустить!