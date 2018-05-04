8 главных вопросов о детских ногтях

Что является нормой?

Нормой считается, когда малыш рождается уже с ноготками на пальчиках и даже с небольшим «маникюром». Форма и качество ногтей зависят от наследственных факторов и индивидуальной ситуации, но они должны быть розоватого оттенка, иметь ровную поверхность и натуральный блеск. Быстрый рост ногтей у маленького ребёнка — норма, их необходимо стричь каждые 4 дня.

Почему у ребёнка слоятся ногти?

Такие явления могут происходить по нескольким причинам, например:

Тесная обувь;

Ребёнок грызёт ногти;

Не хватает минералов и витаминов;

Неврозы;

Сбои в режиме дня, переутомление;

Грибок ногтя;

В организме — нарушениях обмена веществ, анемия и др.

Если вы заметили слоящиеся ноготки у малыша, необходимо установить причину. И если с тесной обувью, нехваткой витаминов родители в состоянии справиться сами, то последние причины в списке требуют обращения к врачу.

Какие продукты улучшают состояние слоящихся ногтей?

Благоприятно воздействуют на состояние ногтей продукты, содержащие кальций и железо: брокколи, зелёные яблоки, молочные продукты. По назначению врача можно принимать витамины.

Почему у детей бывают тонкие и вогнутые ногти?

С рождением ребёнка формирование кератиновой пластины ногтя не останавливается: на руках она развивается до 4 лет, а на ногах — аж до 10. Вот почему первые годы ногти у крохи могут быть тонкими и вогнутыми — в медицине это явление называется койлонихия. Койлонихия у дошкольников — нормальное явление, она не нуждается в лечении. Другое дело, если пластина вдруг изменила цвет, начала слоиться или на ней появились пятна — в этом случае надо обратиться к врачу.

Как понять, что на ногте грибок?

Грибок на ногте у ребёнка — его называют онихомикоз — заметить на начальной стадии довольно сложно, но есть некоторые признаки:

Ногтевая пластина меняет вид;

Краснота или опухлость подушечек пальцев;

Ногти слоятся или крошатся;

На пластине появляются бороздки;

Пластина утолщена;

На пластине мучной налёт.

Грибок ногтей — коварная болезнь. Вроде бы не так заметен, но он будет воздействовать на ноготь, пока не уничтожит его полностью. Именно поэтому при обнаружении вышеперечисленных признаков необходимо обратиться к дерматологу.

Что делать, если ноготь врос?

Вросший ноготь, или онихокриптоз, чаще всего наблюдается у большого пальца ноги. Происходит это из-за неправильного подрезания ногтя, травм и ушибов, генетических предрасположенностей, заболеваний ногтя, а также из-за неправильно подобранной обуви или косолапия, плоскостопия ребёнка. Появляется боль, припухлось, покраснение. Если ничего не делать, то образуется гнойная рана.

Если вы обнаружили такие проблемы у малыша на начальном этапе, то попробуйте размягчить кожу (сделать ванночку), затем немного приподняв края, обрезать вросшие кончики. Потом обработать антисептиком, а под край пластины подложить стерильную вату или бинтик. Если это не помогло, обратитесь к врачу. Сегодня для решения этой проблемы в зависимости от тяжести заболевания применяют различные мазы и крема, могут назначить лазер или хирургическую операцию.

Как правильно стричь ногти, чтобы они не врастали?

На руках стричь ногти нужно в форме полумесяца, а на ногах — ровной линией.

Синий ноготь при ушибе — это страшно?

Это частая проблема, ведь дети бегают, падают, ударяются. Как результат — ноготь синеет или чернеет, а может и совсем слезть. Если ушиб ногтя сопровождается ростом гематомы, ноготь поднимается, деформируется, отделяется, надо обратиться к врачу. Если это только пятно, то стоит его продезинфицировать, приложить к ногтю холодный предмет, а после того, как боль утихнет, плотно обмотать палец стерильным бинтом.

Итак, детские ноготки могут иметь множество проблем, но все они решаемы — главное не запустить!