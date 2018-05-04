В любую погоду: 16 отличных средств для укладки не дороже 1 000 рублей

Пудра для прикорневого объема, лак, который не склеивает волосы, текстурирующие спреи и средства, которые сделают волосы гладкими и блестящими, — эксперты выбрали недорогие, но эффективные варианты.

Мусс Root Shoot EIMI, Wella Professional

Мусс для прикорневого объема снабжен удобным носиком — можно нанести средство непосредственно на корни волос. Я делаю это в самом начале укладки, а потом прорабатываю длину другими средствами — так объем выглядит воздушнее и держится дольше. Соло, впрочем, Root Shoot тоже хорошо работает — если вам нужен только прикорневой объем, а не прическа до небес, можно обойтись им одним.

Цена: около 700 руб.

Крем для укладки Osis+ Mighty Matte Ultra Strong Matte Cream, Schwarzkopf Professional

Лучшая матовая паста для ультракоротких волос — подойдет для взъерошенной укладки «ежиком». В отличие от большинства таких средств в баночках, она не высыхает со временем, не требует фиксирования лаком, не жирная. Идеальное средство!

Цена: около 1 000 руб.

Спрей-лак Savage Panache, L’Oreal Professionnel

Одна из моих самых штук для волос на свете — лак-спрей, фиксирующий любую, даже самую дикую прическу намертво (он удобно вычесывается в случае необходимости). Savage Panache действительно дает нереальный объем — если опустить голову и щедро сбрызнуть им волосы, есть шанс увидеть в зеркале женщину, засунувшую пальцы в розетку. Я использую средство в качестве завершающего этапа укладки — так она выглядит пышнее и держится дольше.

Цена: около 1 000 руб.

Лак для волос легкой фиксации Eimi Stay Essential, Wella

Найти свою вторую половинку среди лаков у меня не получалось, пока я не попробовала Eimi Stay Essential. Вообще, в лаках с фиксацией главное — знать меру, чтобы не остаться с эффектом грязной головы. Новинка от Wella отлично справляется с тем, чтобы удержать прическу на месте, не превращая в Людмилу из фильма «Москва слезам не верит» (помните, ее «вавилоны» на голове?). При этом даже легкие естественные волны он держит отлично. Недавно сделала укладку и поехала на работу, забыв надеть шапку — и мне предстояла длительная прогулка по Тверскому бульвару под мокрым снегом. Я была очень удивлена, когда посмотрела в зеркало — мои легкие волны остались со мной! И еще один немаловажный плюс — у средства нет резкого химического запаха. Ненавязчивый аромат не вызывает неприятных ассоциаций с нефтяными заводами и не перебивает парфюм (с другими лаками это иногда случалось).

Цена: около 300 руб.

Лак для волос Got2B Art-Хаос, Schwarzkopf

Обычно лак для волос нужен для того, чтобы зафиксировать ту укладку, которую вы уже сделали с помощью других средств или фена. Но лак Schwarzkopf Got2B Art-Хаос другой, и для ультракоротких волос подходит намного лучше — он не застывает мгновенно. Сбрызнув волосы, можно успеть создать взъерошенную укладку им одним. Волосы после ощущаются слегка «хрустящими», зато такой вариант для тех, кто хочет быть уверенным, что правильный «ежик» будет именно таким с утра до вечера без необходимости поправлять прическу.

Цена: около 400 руб.

Спрей для волос Shimmer Delight, Wella Professionals

У Wella Professionals в их отличной стайлинговой линейке EIMI достаточно продуктов для самого разнообразного сияния — у меня есть, например, помада для волос, которая отлично фиксирует и придает блеск коротким волосам, и легкий масляный спрей. Но для наших сегодняшних целей лучше всего послужит Shimmer Delight — спрей на основе спирта, который, тем не менее, при разумном использовании не пересушивает волосы. Shimmer Delight делает волосы менее летучими и пушистыми и придает прическе блеск и минимальную гладкость.

Цена: около 1 000 руб.

Спрей для финишной фиксации Awapuhi WIld Ginger Finishing Spray, Paul Mitchell

Упаковка — эстетическое удовольствие. Черная, с матовым покрытием и белым миниатюрным гиацинтом. Название Wild Ginger («Дикий имбирь») — как из сказок про Робина Гуда.

Протестировала перед субботней вечеринкой. Мне нравится моя естественная текстура волос, но в дождливые дни эти воздушные кудри выпрямляются, остается пушковый ореол на макушке. Попробовала закрепить мой природный объем: распылила две дозы спрея у корней волос (тубу держала на расстоянии 20-30 сантиметров, по инструкции). Аромат — смесь пряного имбиря и запаха дождливого леса (свежий, растительный, расслабляющий). Хотела прикоснуться к волосам, чтобы рассказать вам про покрытие лака, но не почувствовала изменений — волосы казались мягче, чем были, никакой «лаковой корки» не осталось.

Мне стало интересно, чем вызван такой легкий эффект, — изучила этикетку. В составе Awapuhi WIld Ginger Finishing Spray есть увлажняющий растительный экстракт авапуи. Он ухаживает за волосами, пока ваша укладка держится. Пользу этого гавайского цветка для волос, кстати, сам сэр Пол Митчелл и открыл!

Лак со своей задачей справился — сохранил мою структуру волос даже после прогулки по мосту под моросящим дождем.

Цена: около 1 000 руб.

Лак с сильной фиксацией Lock it, X-strong Spray, Londa

Первое, что вам нужно знать, — этот лак смывается без шампуня! Достаточно ополоснуть волосы теплой водой и высушить махровым полотенцем.

Я предложила Lock it, X-strong Spray своей маме — она нанесла его перед танцевальным балом. Распыляла средство на расстоянии 30 сантиметров от поверхности волос, нажала на дозатор два раза.

Первые впечатления были от ее бальной пары — моего папы. Он отметил, что впервые не чувствует стойкого аромата лака на маминых волосах перед выступлением.

Мама подчеркнула, что лак не оставил на волосах блеска, — этот эффект она и хотела получить, чтобы выглядеть максимально естественно.

Lock it, X-strong Spray выдержал румбу, сальсу и танго, при этом мамины кудри казались «живыми» и подвижными — просто моментально возвращались на свои места после поворотов и прочих «па».

Цена: около 500 руб.

Спрей Intense Hold Hairspray Frizz Ease, John Frieda

Я берегу волосы — не сушу их феном и два раза в неделю увлажняю масками (любимые — маска-шапочка double dare и вся коллекция Sorry For My Skin.

К лаку у меня два критерия: 1) он должен слегка выравнивать поверхность волос, чтобы они выглядели ухоженными и гладкими; 2) должен мастерски фиксировать локоны, если я собираюсь на особенный вечер.

Intense Hold Hairspray с моими задачами справляется: распыляю его на расстоянии 20 сантиметров от головы, прохожусь по всей длине волос (они у меня достигают уровня бедер). За месяц я истратила только четверть объема тубы — чтобы зафиксировать любую прическу, нужно совсем немного средства. Лак ложится не вуалью, а мелкой «росой» — не пугайтесь этого эффекта, капельки равномерно и быстро распределяются по всем волосам.

На упаковке бренд выделяет увлажняющие свойства лака, но я не заметила новой мягкости волос — просто чувствую себя комфортно и забываю про то, что нанесла лак.

Цена: около 500 руб.

Сухой лак для волос сильной фиксации Express Dry Stay Strong, Paul Mitchell

Словосочетанию «сухой лак» я не придала значения — просто распылила средство по всей длине волос. Вместо мощной струи, которую давали мне обычные лаки, Express Dry Stay Strong дал тончайшую дымку. Почему это важно? Эффекта «суперклея» точно не будет.

С фиксацией легкая новинка Paul Mitchell справляется — лак закрепил небрежные волны так, что эффект продлился на второй день. Второй тест: собрала волосы в гладкий пучок и сбрызнула средством. Работает! Получается салонный эффект, пушистые короткие волосы у корней приглаживаются и становятся незаметными.

Прием для девушек с тонкими и пушистыми волосами: распылите лак по всей длине (советую держать тубу на расстоянии 20 см) и аккуратно расчешите волосы. Их текстура становится плотнее, а вид — объемнее. В составе Express Dry Stay Strong есть лечебный пантенол — он отвечает за здоровый вид ваших волос. Блокаторы ультрафиолетового излучения защитят ваши укладки от солнца на летних музыкальных фестивалях.

Цена: около 1 000 руб.

Текстурирующий спрей «Бегущая по волнам» Got2b, Schwarzkopf

Один из самых удачных спреев с морской солью, который я пробовала. Он не требует закрепления лаком, сильно и заметно прибавляет обьем, текстуру и волнистость волосам. И с ним карета не превращается в тыкву через полдня, как это иногда бывает! Ну и, конечно, здорово, что средство доступно стоит.

Цена: около 500 руб.

Эко-лак Lisynet Eco hairspray от Lisap

Итальянский бренд Lisap решила попробовать из-за слова Eco на тубе (с удовольствием «попадаюсь» на эти маркетинговые «крючки»). Внимательно исследовала состав — экологичным его не назовешь. Химические фиксаторы, консерванты и компоненты для гладкого блеска. Оказалось, что это «лак натуральной фиксации», — на что и указывало слово Eco. Из приятного — в Lisynet Eco есть питательное масло жожоба и аптечный пантенол. Эти компоненты защищают волосы от агрессивного воздействия химических средств.

Наносится необычно. Распыляется не дозами, а только когда вы давите на кнопку. «Переборщить» с этим лаком не получится. У Lisynet Eco hairspray приятный салонный аромат. Он быстро выветривается и не «спорит» с вашим парфюмом. Фиксация, наоборот, остается на два дня.

Я закрепила лаком стандартный пучок и отправилась на учебу. Прическа выглядела естественно и аккуратно — как будто я ничего не использовала, просто родилась с гладкими и послушными волосами. Через три часа пары закончились, и сосед по парте пригласил меня прогуляться за зеленым латте. Я не смогла отказать — пришлось переделывать прическу на более романтичную. Убрала резинку и слегка расчесала волосы. Они нежно легли на плечи. По всей длине волос был заметен гладкий, здоровый блеск. Форма естественных локонов держалась до следующего мытья головы. Заметила, что волосы стали мягче на ощупь, — спасибо маслу жожоба.

Цена: около 600 руб.

Лак Niospray Stronghold, Nioxin

В нашей семье есть один фанат лаков — моя мама. Она перепробовала разные бренды — от люксовых и экологичных до аптечных и демократичных. Доверяю ее вердикту на все сто процентов и даю ей слово:

«Моя бьюти-рутина для волос никогда не менялась: моя голову с утра, сушу волосы полотенцем, завтракаю, накручиваю их на конусную плойку и закрепляю лаком. Именно лак диктовал этот ежедневный «марафон» — когда я пыталась закрепить волосы на второй день после мытья, они становились склеенными и неприятными.

Когда Ася предложила мне Nioxin, я решилась на тест и нанесла его на «вчерашние» волосы. Средство распыляется аккуратно, слой такой тонкий, что вы можете регулировать количество лака на голове до каждой капельки. Удивительно, но волосы не становятся клейкими, хотя фиксация — как у безжалостных первых лаков из союзных времен.

На тубе написано, что лак должен визуально уплотнить волосы, но я этого эффекта не разглядела. Дочь уверяет меня, что волосы действительно выглядят гуще, возможно, я просто жду большего!»

Цена: около 1 000 руб.

Моделирующий спрей Frizz Ease 3-day Straight Spray, John Frieda

Этот спрей — настоящие спасение для волос, которые вьются. Как-то раз мы делали материал с известным парикмахером-стилистом Романом Моисеенко, и он посоветовал это средство. Распыляю продукт на влажные волосы, расчесываю их и просушиваю каждую прядь феном. Нравится то, что с ним не обязательно даже прорабатывать каждую прядь расческой во время сушки. Плюс не нужны дополнительные продукты для термозащиты — спрей и с этой функцией справляется. А на выходе — гладкие волосы, которым не страшен даже дождь.

Цена: 878 руб.

Пудра Osis+ Dust It, Schwarzkopf Professional

Это пудра для сумасшедшего обьема — если хочется «поставить» ирокез или просто создать шапку волос сверху, нужно просто насыпать в корни волос чуть-чуть этой пудры и хорошо распределить ее руками. Волосы становятся неприятными на ощупь, зато они будут стоять до самого смывания средства!

Цена: около 1 000 руб.

Лак с сильной фиксацией Hard Head Bed Head, TIGI

Я не люблю средства для волос с выразительными ароматами, но лак Hard Head мне понравился — пахнет как йогуртовое парфе без сахара! Натурально и свежо. Решила сделать модные французские косички от самых корней волос, закрепила их этим лаком и осталась довольна.

У меня чувствительная кожа головы — реагирует на химические вещества и быстро раздражается. Лак Hard Head она не почувствовала — я не заметила никаких неприятных признаков. Прикоснулась к волосам, чтобы оценить покрытие средства: на ощупь волосы кажутся слегка влажными (как после маски с глиняными компонентами, такие есть у Comfort Zone), но не склеенными.

Пушковый волос лак сгладил на весь день — я чувствовала себя Эмили Ратаковски с салонными косичками на фотографиях с Coachella.

На второй день я не стала расплетать прическу — все пряди остались на своих местах и волосы выглядели чистыми. Распылила немного лака на кончики, чтобы придать им гладкий вид, и пошла на работу (жаль, что не на Coachella).

Цена: около 1 000 руб.