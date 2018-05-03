Красота с доставкой: какие салонные beauty-процедуры можно заказать на дом

Лицо

Сложные косметические процедуры рекомендуется проводить в салоне, но большинство услуг по уходу за лицом можно получить и дома, особенно, если делать их будет профессиональный мастер. Найти такого можно с помощью онлайн-сервиса услуг YouDo.com. Для этого достаточно опубликовать задание, указав нужные параметры: вид процедуры, дату и время, цену, которую вы готовы заплатить, особенности кожи, пожелания и т.д.

Очевидный плюс — вы договариваетесь с мастером напрямую и сразу можете исключить дополнительные услуги, которые так часто оказывают в салонах. Например, отказаться от массажа и дополнительной увлажняющей маски после чистки лица. Помимо косметолога на сайте можно найти и профессионального диетолога, тренера, массажиста, а потом и фотографа, чтобы запечатлеть идеальный результат.

Руки

Зачастую девушки заботятся о маникюре даже больше, чем о состоянии кожи. И это вполне понятно: следы усталости на лице может скрыть тональный крем, а вот сломанный ноготь или видавший виды лак маскировке не подлежит — тут необходима помощь специалиста.

Сэкономить время поможет мобильная студия красоты ManiQu. Мастер приедет на следующий день после оформления заявки, взяв с собой все необходимые инструменты и 5 цветов лака, которые вы выберете. Дополнительно можно заказать дизайн ногтей или SPA-уход за руками. Главное — сделать это заранее. Отдельной платы за вызов мастера не предусмотрено — это и удобно, и приятно.

Тело

Найти хорошего мастера для эпиляции — нелегкая, но крайне важная задача. Быстро решить ее поможет сервис «Мастер-визит», где собрана база контактов косметологов и мастеров красоты. Определиться с выбором поможет рейтинг, примеры работ и отзывы клиентов.

Чем авторитетнее специалист, тем выше цена на его услуги. Стоимость шугаринга варьируется от 600 до 2000 рублей за одну зону. К этой цифре также стоит прибавить оплату выезда мастера на дом, это еще примерно 500 рублей.

Брови

Как преобразить лицо без макияжа и полноценного сна? Достаточно начать с бровей — сделать их ухоженными и придать нужную форму. Выездной салон красоты BAMs знает, как сотворить это волшебство. Теперь аккуратные и красивые брови можно получить не выходя из дома.

В дополнение к коррекции и окраске бровей можно заказать наращивание ресниц, вечерний макияж и маникюр. При комплексном заказе вы получаете скидку 5%. Мастер может приехать не только днем, но и ранним утром или поздно вечером. За такую опцию необходимо будет доплатить 30% от стоимости услуг.

Волосы

Модная стрижка, вечерняя укладка или кератиновое выпрямление волос — все это (и не только) могут сделать для вас hair-стилисты выездного салона красоты Mamma Mia. Теперь даже сложное окрашивание можно провести дома и сразу увидеть результат в реальных условиях, а не в профессиональном свете салона, который часто мешает понять, как выглядят волосы на самом деле.

Хотите свадебную прическу или локоны — нет проблем, мастер приедет к вам и сделает идеальную укладку. Минимальная сумма заказа составляет 2 200 рублей.