Выбор экспертов: 55 отличных средств для укладки

Средства для легких локонов, гладких волос, текстурирующие спреи и лосьоны, которые придадут объем, — эксперты BeautyHack выбрали лучшие!

Спрей Replumping Hair Filler, Davines

В качестве увлажняющего ухода для коротких волос лучше всего подходят средства в форме несмываемого ухода в спрее — можно просто брызнуть их на голову и не бояться, что нанес слишком много. Мои любимые спреи — у бренда Davines: они чудесно пахнут, очень мелко распыляются, без утяжеления, но с заметным увлажнением и наполнением волос.

Цена: около 3 000 руб.

Спрей Dry Texturizing Spray, Oribe

Во-первых, хочу сказать, что Oribe — самая роскошная марка для ухода за волосами, которую вы только можете себе представить! Роскошная она во всем, включая упаковки, божественные запахи средств и цены. И у них прекрасные средства — их покупают не только любители роскоши, а просто попробовав хоть раз спрей Dry Texturizing Spray, трудно найти ему замену. Это легкий спрей, придающий волосам текстуру и обьем. Как будто наполовину сухой шампунь, наполовину — очень легкий лак. На волосах он неощутим и подходит и для завершения укладки, и для использования в течение дня. Например, когда к вечеру хочется освежить прическу, лучшего средства не найти.

Цена: около 2 000 руб.

Крем для укладки Osis+ Mighty Matte Ultra Strong Matte Cream, Schwarzkopf Professional

Лучшая матовая паста для ультракоротких волос — подойдет для взъерошенной укладки «ежиком». В отличие от большинства таких средств в баночках, она не высыхает со временем, не требует фиксирования лаком, не жирная. Идеальное средство!

Цена: около 1 000 руб.

Воск More Inside This is a Shine Wax, This is a Shine Wax Полная противоположность предыдущей баночке — разглаживающая и очень блестящая паста. Пригодится, когда захочется сильного блеска волос и гладкой аккуратной ретро-укладки. У Davines — как бонус — очень красивая упаковка и запах. Средства нужно совсем немного и обязательно растереть и разогреть его в руках перед нанесением. Оно не фиксируется и не застывает, поэтому можно бесчисленное количество раз поправлять прическу. Волосы с ним ощущаются слегка жирноватыми, но для подобных средств это нормально.

Цена: 1 700 руб.

Лак для волос Got2B Art-Хаос, Schwarzkopf

Обычно лак для волос нужен для того, чтобы зафиксировать ту укладку, которую вы уже сделали с помощью других средств или фена. Но лак Schwarzkopf Got2B Art-Хаос другой, и для ультракоротких волос подходит намного лучше — он не застывает мгновенно. Сбрызнув волосы, можно успеть создать взъерошенную укладку им одним. Волосы после ощущаются слегка «хрустящими», зато такой вариант для тех, кто хочет быть уверенным, что правильный «ежик» будет именно таким с утра до вечера без необходимости поправлять прическу.

Цена: около 400 руб.

Текстурирующий спрей «Бегущая по волнам» Got2b, Schwarzkopf

Один из самых удачных спреев с морской солью, который я пробовала. Он не требует закрепления лаком, сильно и заметно прибавляет обьем, текстуру и волнистость волосам. И с ним карета не превращается в тыкву через полдня, как это иногда бывает! Ну и, конечно, здорово, что средство доступно стоит.

Цена: около 500 руб.

Пудра Osis+ Dust It, Schwarzkopf Professional

Это пудра для сумасшедшего обьема — если хочется «поставить» ирокез или просто создать шапку волос сверху, нужно просто насыпать в корни волос чуть-чуть этой пудры и хорошо распределить ее руками. Волосы становятся неприятными на ощупь, зато они будут стоять до самого смывания средства!

Цена: около 1 000 руб.

Лосьон Shape Vixen, Evo Кремы и лосьоны для объема волос сильно недооценены — а это, как оказалось, один из самых удачных форм-факторов. Shape Vixen — это тягучая паста, которую я использую на предпоследнем этапе укладки, когда волосы еще немного влажные: она хорошо выделяет отдельные пряди, не склеивая их. и фиксирует объем. В принципе, если не жалеть средства, ее можно использовать и в качестве геля — довольно универсальная штука.

Цена: около 2 000 руб.

Мусс Mousse Au Lotus Volumatrice, Leonor Greyl

Классический мусс для придания объема, которую делает экологичная французская марка, прославившаяся своими уходами для волос. В составе есть масла, так что мусс совсем не сушит, как некоторые его коллеги, и придает волосам блеск. Содержит солнцезащитные фильтры и не путает локоны, но, как и большинство муссов, рекомендуется к использованию вместе с феном, а не сепаратно.

Цена: около 3 500 руб.

Спрей Anti.Gravity, Kevin Murphy

Anti.Gravity модной австралийской марки Kevin Murphy — это очень легкая вода для стайлинга: нечто среднее между текстурайзером и средством для объема. Обещает не только помощь в укладке, но и термозащиту. Супер-объема от него ждать не стоит — это скорее вспомогательное средство, которое подойдет в качестве одного из этапов объемных укладок или же для тех, кому хочется лишь слегка приподнять волосы.

Цена: 2 500 руб.

Спрей Volumista Mist for Volume, Oribe

В ассортименте моей любимой парикмахерской марки Oribe несколько средств, придающих объем — для этого материала я выбирала между уплотняющей водой Maximista, обожаемым текстурайзером Dry Texturizing Spray и спреем Volumista. Выбрала последний, поскольку он, на мой взгляд, лучше всего работает именно для создания долгоиграющего объема. Когда спрей только наносишь, это довольно липкая субстанция (поэтому я не использую Volumistа, когда не укладываю волосы феном). Но по мере сушки спрей высыхает, быстро приподнимает волосы от корней и фантастически работает, если их уложить даже обычной, а не круглой щеткой.

Цена: около 2 500 руб.

Мусс Root Shoot EIMI, Wella Professional

Мусс для прикорневого объема снабжен удобным носиком — можно нанести средство непосредственно на корни волос. Я делаю это в самом начале укладки, а потом прорабатываю длину другими средствами — так объем выглядит воздушнее и держится дольше. Соло, впрочем, Root Shoot тоже хорошо работает — если вам нужен только прикорневой объем, а не прическа до небес, можно обойтись им одним.

Цена: около 700 руб.

Гель Mascobado Gel, Less is More

Органических марок для волос очень мало, особенно когда речь идет о стайлинге, по довольно простой причине — делать средства для волос органическими и натуральными очень сложно. Австрийской супружеской паре, создателям марки Less is More, это удалось. В состав этого геля с умопомрачительным запахом, например, входит сок алоэ, мед и экстракт тростникового сахара.

Цена: около 3 000 руб.

Спрей More Inside Dry Texturizer, Davines

Итальянская профессиональная марка делает совершенно гениальный уход за окрашенными волосами, но стайлинг у них тоже держится на уровне. Этот спрей — скорее текстурайзер (о которых мы поговорим отдельно), но объем он тоже придает, делая прическу более, так сказать, воздушной. Его хорошо использовать как на чистые, так и на накануне вымытые волосы — как и многие подобные средства, спрей хорошо абсорбирует жир.

Цена: около 2 500 руб.

Спрей-лак Savage Panache, L’Oreal Professionnel

Одна из моих самых штук для волос на свете — лак-спрей, фиксирующий любую, даже самую дикую прическу намертво (он удобно вычесывается в случае необходимости). Savage Panache действительно дает нереальный объем — если опустить голову и щедро сбрызнуть им волосы, есть шанс увидеть в зеркале женщину, засунувшую пальцы в розетку. Я использую средство в качестве завершающего этапа укладки — так она выглядит пышнее и держится дольше.

Цена: около 1 000 руб.

Шиммер-спрей Color Save Shimmering Spray, System Professional

Спрей относится к линейке для окрашенных волос Color Save — и обещает придавать этим самым волосам блеск, не смывая цвет. Спрей лучше встряхивать перед использованием, поскольку на дне его таятся разухабистые серебристые блестки. Или не встряхивать — и тогда изображать диско-диву.

Цена: около 2 000 руб.

Мерцающий спрей More Inside Shimmering Mist, Davines

Одна из моих любимых марок по производству средств для волос — их серия для блондинок позволяла мне сохранять волосы серо-серебряными несколько месяцев — делает в том числе и симпатичные средства для стайлинга, в частности, спрей для блеска. Флакон More Inside выглядит как лак для волос и содержит очень мелкие блестки в небольших количествах — чтобы их увидеть, мне пришлось побрызгать спреем себе на руку. Помимо очевидного блеска, у спрея есть другие достоинства — он прибивает пушащиеся пряди и помогает волосам не электризоваться.

Цена: 1 760 руб.

Спрей для укладки Straight and Shine Spray, Sachajuan

Шведская парикмахерская марка любит простоту и функциональность в продуктах — и спрей выполняет сразу несколько задач: облегчает распрямление, убирает пушистость, защищает от последствий горячей укладки и придает блеск. При этом Straight and Shine еще и слегка текстурирует пряди, так что это отличное средство для тех, у кого нет сил и времени на использование сразу нескольких средств: раз-раз и готово.

Цена: по запросу

Спрей-блеск Love Touch, Evo В evo любят необычные окрашивания и хитрый стайлинг, так что не любить их просто невозможно (ну, мне, по крайней мере). Их спрей Love Touch — это сыворотка в виде спрея, которая «склеивает» сеченые кончики волос, слегка текстурирует, подчеркивая завиток и фактуру, и, конечно, придает блеск. Сыворотка совсем не жирная, но при этом кажется достаточно питательной — так что я все же наношу ее не от корней, а на длину волос.

Цена: 2 200 руб.

Спрей для волос Shimmer Delight, Wella Professionals

У Wella Professionals в их отличной стайлинговой линейке EIMI достаточно продуктов для самого разнообразного сияния — у меня есть, например, помада для волос, которая отлично фиксирует и придает блеск коротким волосам, и легкий масляный спрей. Но для наших сегодняшних целей лучше всего послужит Shimmer Delight — спрей на основе спирта, который, тем не менее, при разумном использовании не пересушивает волосы. Shimmer Delight делает волосы менее летучими и пушистыми и придает прическе блеск и минимальную гладкость.

Цена: около 1 000 руб.

Текстурирующий спрей Dry Texturizing Spray Pink, Oribe

Универсальному средству от Oribe можно долго петь дифирамбы — средство работает как сухой шампунь и текстурирующий спрей одновременно. Оно способно придать объем даже очень тонким волосам, оставляя на них легкий шлейф фирменного аромата марки Cote d’Azur.

Хотите увидеть его «в деле» — пересмотрите сериал «Сплетница»! Стилисты на съемках использовали именно этот спрей на волосах Блейк Лайвли.

Особое внимание хочется обратить на состав: в отличие от других стайлинговых средств, в спрее много натуральных компонентов — от сока листьев алоэ, экстрактов манго и корня имбиря (последний улучшает микроциркуляцию крови в коже головы), до протеинов пшеницы и провитамина B5.

Этой весной бренд выпустил лимитированную версию бестселлера в розовом цвете в знак поддержки женщин с раком груди, а также, чтобы напомнить нам о том, как важно следить за своим здоровьем. Теперь любой желающий может внести свой вклад в борьбу с этой болезнью — один доллар с продажи каждого флакона будет перечисляться в фонд National Breast Cancer Foundation.

Цена: 3 220 руб.

Сухой шампунь Texturiz Dry Shampoo/Texturizing Spray, I. C. O. N.

Текстурирующий спрей с функциями сухого шампуня, придающий мгновенный объем — это ли не мечта? Новинка от американского бренда I. C. O. N. ее исполнила, выпустив универсальное средство Texturiz.

Тем, кто давно перестал видеть в сухом шампуне лишь средство для продления чистоты волос, точно понравится эффект — излишки себума впитываются благодаря абсорбирующим компонентам, а локоны приподнимаются у корней, создавая эффект «я только что из салона». А еще Texturiz не склеивает волосы и не оставляет предательских белых следов, оставляя прическу естественно подвижной.

Цена: по запросу

Моделирующий солевой спрей Hair Mania Sea Salt, Kemon

Итальянской марке Kemon уже больше 50 лет, и за это время она выпустила множество незаменимых средств — от «бриллиантовых» шампуней для окрашенных волос до масла для бороды. Спрей мысленно переносит на море — и не только из-за эффекта «пляжных» локонов: даже цвет бутылька и аромат соленой воды навевают приятные воспоминания. Наносить средство необходимо на влажные волосы — вбиваю его в локоны массажные движениями и даю высохнуть естественным образом. Получаются естественные волны, а если вы хотите объем на максимум, уложите волосы с помощью диффузора.

Цена: по запросу

Спрей для придания яркого блеска Diamond Spray, Kemon

Весной мои волосы теряют естественный блеск, поэтому новинка итальянского бренда сразу меня заинтересовала. Яркая зеленая упаковка внушает оптимизм и напоминает о том, что весна уже близко (даже если за окном ее следов еще пока особо не видать)! У средства легкий, но стойкий фруктовый аромат, который остается на волосах дымкой, но не «спорит» с парфюмом. У спрея очень удобный дозатор: не нужно активно нажимать на него, чтобы распылить средство, но и нанести слишком много будет сложно. Важно то, что он не склеивает волосы и не портит укладку (а многие финишные средства делают это в два счета). После применения волосы приобретают естественный яркий блеск и сияние без утяжеления. У самого средства нет цвета: подойдет и брюнеткам, и блондинкам, и шатенкам. Бонус — спрей дополнительно увлажняет и смягчает волосы.

Цена: 2 470 руб.

Лак для волос легкой фиксации Eimi Stay Essential, Wella

Найти свою вторую половинку среди лаков у меня не получалось, пока я не попробовала Eimi Stay Essential. Вообще, в лаках с фиксацией главное — знать меру, чтобы не остаться с эффектом грязной головы. Новинка от Wella отлично справляется с тем, чтобы удержать прическу на месте, не превращая в Людмилу из фильма «Москва слезам не верит» (помните, ее «вавилоны» на голове?). При этом даже легкие естественные волны он держит отлично. Недавно сделала укладку и поехала на работу, забыв надеть шапку — и мне предстояла длительная прогулка по Тверскому бульвару под мокрым снегом. Я была очень удивлена, когда посмотрела в зеркало — мои легкие волны остались со мной! И еще один немаловажный плюс — у средства нет резкого химического запаха. Ненавязчивый аромат не вызывает неприятных ассоциаций с нефтяными заводами и не перебивает парфюм (с другими лаками это иногда случалось).

Цена: около 300 руб.

Пена Scalp Care Root Lift Foam, Paul Mitchell

Линия Tea Tree от Paul Mitchell точно понравится любительницам натурального ухода за волосами, все средства содержат масло чайного дерева и растительные экстракты, которые не только отлично тонизируют кожу головы, но и улучшают ее состояние, а также восстанавливают структуру волос. Пену для объема из этой серии сразу прозвали идеальным «зимним» стайлингом — дело в том, что средство настолько хорошо приподнимает волосы у корней, что укладке не страшна даже шапка.

Пена обеспечивает и уход за кожей головы, что особенно важно зимой. Специальный комплекс Regeniplex питает кожу и предотвращает ломкость и выпадение волос. Объем получается воздушным, без эффекта склеивания — и держится стойко весь день. Редакция BeautyHack неоднократно тестировала средства для прикорневого объема, и эта пена имеет все шансы попасть в список лучших.

Цена: 2 310 руб.

Анджелина Джоли. Спрей для волос Trophy Shine+Texture Spray, R+Co Если вы до сих пор так и не нашли идеальное средство для придания объема волосам, смело пробуйте текстурирующий спрей Trophy от американского бренда R+Co. В нем хорошо все — от эффекта до аромата под загадочным названием «розовая дымка». Этим и славятся все средства марки, созданной тремя профессионалами: Говардом МакЛареном, бывшим креативным директором Toni & Guy и Bumble and Bumble, Томом Приано, специалистом по грумингу, и Гарреном — стилистом, в чьих руках побывали такие звезды, как Гвинет Пэлтроу

Спрей придает не только текстуру и объем, но и блеск. В его составе есть ухаживающие за волосами компоненты: филлеровая земля (природная глина), которая поглощает излишки себума, как сухой шампунь, ламинария — она отвечает за блеск, и масло сладкого миндаля, помогающее увлажнить волосы. Рекомендуем наносить на сухие или подсушенные полотенцем волосы с небольшого расстояния — просто опустите голову вниз и распылите спрей. В результате — объемные и текстурные волосы без намека на утяжеление!

Цена: 2 200 руб.

Бальзам для стайлинга Featherbalm Weightless Styler, Oribe

Очень многие стайлинговые средства, предназначенные для тонких волос, работают по такому принципу — либо превращают вас в «одуванчика», либо утяжеляют волосы и напрочь лишают какого-либо объема. А бальзам Oribe — это та самая золотая середина.

Ультралегкое средство делает волосы гладкими, мягкими и блестящими, но при этом помогает сохранить естественный объем. Для этого достаточно просто нанести бальзам на влажные волосы и высушить феном, как обычно. Список ингредиентов у него по-настоящему «вкусный» — например, уникальный комплекс Oribe Signature из арбуза, личи и экстракта цветов эдельвейса защищает волосы от окисления, фотостарения и разрушения естественного кератина. В составе есть и масло асаи, богатое жирными кислотами, и протеин зеленого горошка, возвращающий волосам мягкость, и масла семян маракуйи и рисовых отрубей — они ответственны за увлажнение и восстановление волос.

Цена: 3 060 руб.

Спрей для волос Sail Soft Wave Spray, R+Co Ответственно заявляю — в упаковку средств R+Co невозможно не влюбиться. А текстурирующий спрей Sail с маленькими белоснежными корабликами вообще украсит любую полку в ванной.

Но он не только для украшения — новинка создает очень естественные волны и объемную текстуру даже на самых тонких волосах. Легкая текстура не утяжеляет волосы и не создает «мокрого» эффекта, что очень упрощает использование — нанес, взъерошил, и небрежная укладка готова. А желающим создать «пляжные» волны, советуем нанести спрей на сухие волосы и уложить плойкой — локоны будут надежно зафиксированы.

Отдельного внимания заслуживают ароматы средств R+Co — для каждого из них создается своя особенная композиция. Спрей Sail пахнет ягодами можжевельника, апельсинами и ревенем с нотками кожи и темного дерева — очень по-летнему. Так что не удивляйтесь, если после первого же применения вам сразу же захочется на море.

Цена: по запросу

Лак для волос Miss Malleable Flexible Hairspray, EVO Дайте мне белый минималистичный флакон с лаконичным названием, и я уже буду готова его на себе опробовать. Неудивительно, что лак от австралийского бренда EVO мне понравился сразу.

Во-первых, сколько бы я ни пыталась почуять привычный химический аромат, у меня это не выходило — средство пахнет смесью L’Eau par Kenzo и I Love Love от Moschino. Во-вторых, это самый незаметный на волосах лак — нет ощущения склеивания и тяжести — волосы можно сразу же причесать.

Если вам, как и мне, периодически надоедают шелковистые волосы, и хочется добавить немного «чертовщинки», опустите голову вниз и нанесите лак издалека по всей длине волос. Потом просто взъерошьте их и поднимитесь — и voilà, самая быстрая и нарочито небрежная укладка готова!

Цена: 1 940 руб.

Тоник для волос с маслом розы и кератином Rose Hip Oil Color Nurture, CHI Он жидкой маслянистой консистенции, поэтому наносить лучше либо издалека (он сделан в виде спрея), либо сначала на ладони и только затем — на волосы. Если все сделать правильно и не нанести слишком много, получите гладкие и сияющие волосы, будто вытянутые утюжком. Ненавязчиво пахнет розой, но в течение дня аромат не ощущается.

Цена: 2 015 руб.

Спрей для прикорневого объема Root Canal Base Support Spray, EVO «Вместо кофе по утрам» — написано на минималистичном белом флаконе спрея австралийского бренда EVO. Его мы нанесли на корни и по длине на слегка влажные волосы. Можно наносить и на сухие — спрей жидкий, как вода, не оставляет белого налета и не склеивает волосы. Очень приятно пахнет, аромат напомнил цветочно-фруктовый парфюм.

Высушили волосы феном и слегка подкрутили их на брашинг. Объем получился натуральным, а волосы остались «живыми» — даже стали мягче, чем были. Это заслуга натурального состава без сульфатов, парабенов, пропилен гликоля и консервантов. Вместо них только безопасные полимеры и касторовое масло.

Цена: 1 710 руб.

Дымка для объема Caviar Volume Miracle Multiplying Mist, Alterna

Коллекция Caviar Volume американского бренда Alterna была создана для тех, у кого волосы и тонкие, и ломкие. Дымка очень легкая, поэтому ее можно наносить больше. Что она делает? Мега-объема, как у Брижит Бардо, ждать не стоит. Спрей, скорее, пригодится вам как часть ухода, а не стайлинг. Уплотняет волосы, дает очень легкую фиксацию и ухаживает за ними. В составе — настоящие деликатесы: экстракты черной икры, морского шелка, корней японского васаби, фенхеля, красных водорослей, ирландского мха, семян подсолнечника, соевых бобов, овса, льняное масло, масло карите, гидролизованный протеин риса, эфир жожоба, лимонная кислота. А еще антивозрастной комплекс Age Control, который укрепляет волосы и возвращает им эластичность.

Цена: 2 590 руб.

Термоактивный лосьон для объема Bed Head Fully Loaded Superstar, TIGI

Средства TIGI мы любим за яркие упаковки и такие же яркие ароматы. Этот лосьон с запахом яблочных леденцов наносится на мокрые чистые волосы и подойдет тем, у кого волосы слишком шелковистые и не держат никакую укладку. «В таких случаях всегда лучше жидкие текстуры, невесомые пенки работать не будут», — комментирует стилист.

Лосьон гелевой консистенции дает сильную фиксацию, но волосы не склеивает. Идеален для работы с горячими инструментами, потому что он активируется при высоких температурах, а волосы при этом не портит — за этим «следят» ухаживающие компоненты. Редактор BeautyHack Анастасия Сперанская отметила: объем держался два дня!

Цена: 1 150 руб.

Сухой спрей для завершения укладки для объемных причесок Thick Dry Finishing Spray, Oribe

А этот спрей уже для более экстремальных целей — работает как абсорбент (сухой шампунь), уплотняющее средство и финиш в одном флаконе (в прямом смысле). У фотографа BeautyHack Аси Забавской от природы объемные волосы, но спрей справился и с ними — сделал их еще более пышными. Наносили только на корни, можно нанести по всей длине.

Работать с ним очень просто — распыляйте на сухие волосы в конце укладки (не бойтесь белого налета — он его не оставляет). Пряди нужно приподнять руками, придав им желаемый объем. Финиш получается матовым, но волосы выглядят здоровыми. В составе есть ухаживающие компоненты — экстракты эдельвейса, арбуза и пантенол.

Цена: 2 570 руб.

Спрей для прикорневого объема, Anti.Gravity, Kevin.Murphy

Вместе с EVO это еще один австралийский бренд, который любят за натуральные и легкие составы. Anti.Gravity — очень легкая лавандовая вода с медом, по эффекту что-то среднее между текстурайзером и средством для объема. Наносится на сухие корни, при желании — на всю длину. Если волосы вьются, можно распылить на чуть влажные — даст красиво оформленный «завиток».

Мега-объема ждать от него не стоит, результат получается максимально естественным. Лаванда не только оставляет аромат до следующего мытья, но еще и регулирует выработку кожного себума. Любая укладка с этим спреем будет держаться дольше. Как бонус — спрей обещает термозащиту до 220°.

Цена: 2 110 руб.

Увлажняющий мусс-объем Full Effect 04, Redken

Главный редактор BeautyHack Карина Андреева средства для укладок выбирает самые «сильные» — ее волосы густые, вьющиеся и уже от природы с объемом. Задачей мусса было этот объем подчеркнуть и слегка приподнять волосы от корней.

Наносили сначала на расческу, затем прочесывали волосы по всей длине и высушивали их феном. Пенка обладает фиксацией, но волосы не склеивает. Объем получился заметным и стойким. В составе — экстракт хлопка и витамин Е, который сохраняет цвет окрашенных волос.

Цена: 1 450 руб.

Тоник-спрей для объема Volumizing Tonic, Aveda

Этот тоник больше похож на ухаживающее средство. Сделан в виде спрея, распыляется на влажные волосы большим жидким облаком. Объем придает за счет уплотнения каждого волоса — прическа и правда выглядит гуще, чем обычно. А еще Volumizing Tonic дает «салонный» эффект — волосы будто сияют. За это отвечает полностью растительный состав из алоэ, пшеницы, эхинацеи, хмеля, бурых водорослей и лаванды.

Цена: 2 160 руб.

Спрей для объема Dallas Thickening Spray, R+Co Еще одно средство с суперсоставом: здесь экстракты листьев алоэ и корня имбиря, мед и провитамин В5. Дает мягкий и воздушный объем, как будто вы только проснулись.

Спрей легкий и водянистый, наносится на сухие или влажные волосы. Всей редакцией мы влюбились и в техасских ковбоев на упаковке и в аромат под «фирменным» названием R+Co «Dark Waves» — с нотами мандарина, лаванды, бамбука и ананаса.

Цена: 1 980 руб.

Фиксирующий спрей для объема Style Link Volume Fixer, Matrix

Как и спрей от Oribe, это средство многофункционально — работает как средство для объема, финиш и лак с уровнем фиксации «четверка». Наносится в конце укладки на сухие волосы по проборам и/или по длине. Редактор BeautyHack Ольга Кулыгина отметила, что объем железно держался до мытья головы — так же, как и приятный фруктовый аромат.

Цена: 1 299 руб.

Легкая пена для объема Bed Head Fully Loaded Big Head, TIGI

Эта пенка работает как праймер для объемной укладки — усиливает действие других средств (можно использовать в паре с лосьоном, о котором мы писали выше). В составе есть компоненты, которые создают на поверхности волоса оболочку, не дающие укладке «упасть», даже если на улице снегопад.

Наносите на влажные волосы — на прикорневую зону и/или по длине. Если волосы тонкие, хватит двух нажатий дозатора, если более жесткие — можно брать больше. Пена не склеивает волосы и оставляет стойкий ягодно-конфетный аромат.

Цена: 1 150 руб.

Спрей для финишной фиксации Awapuhi WIld Ginger Finishing Spray, Paul Mitchell

Упаковка — эстетическое удовольствие. Черная, с матовым покрытием и белым миниатюрным гиацинтом. Название Wild Ginger («Дикий имбирь») — как из сказок про Робина Гуда.

Протестировала перед субботней вечеринкой. Мне нравится моя естественная текстура волос, но в дождливые дни эти воздушные кудри выпрямляются, остается пушковый ореол на макушке. Попробовала закрепить мой природный объем: распылила две дозы спрея у корней волос (тубу держала на расстоянии 20-30 сантиметров, по инструкции). Аромат — смесь пряного имбиря и запаха дождливого леса (свежий, растительный, расслабляющий). Хотела прикоснуться к волосам, чтобы рассказать вам про покрытие лака, но не почувствовала изменений — волосы казались мягче, чем были, никакой «лаковой корки» не осталось.

Мне стало интересно, чем вызван такой легкий эффект, — изучила этикетку. В составе Awapuhi WIld Ginger Finishing Spray есть увлажняющий растительный экстракт авапуи. Он ухаживает за волосами, пока ваша укладка держится. Пользу этого гавайского цветка для волос, кстати, сам сэр Пол Митчелл и открыл!

Лак со своей задачей справился — сохранил мою структуру волос даже после прогулки по мосту под моросящим дождем.

Цена: около 1 000 руб.

Лак с сильной фиксацией Lock it, X-strong Spray, Londa

Первое, что вам нужно знать, — этот лак смывается без шампуня! Достаточно ополоснуть волосы теплой водой и высушить махровым полотенцем.

Я предложила Lock it, X-strong Spray своей маме — она нанесла его перед танцевальным балом. Распыляла средство на расстоянии 30 сантиметров от поверхности волос, нажала на дозатор два раза.

Первые впечатления были от ее бальной пары — моего папы. Он отметил, что впервые не чувствует стойкого аромата лака на маминых волосах перед выступлением.

Мама подчеркнула, что лак не оставил на волосах блеска, — этот эффект она и хотела получить, чтобы выглядеть максимально естественно.

Lock it, X-strong Spray выдержал румбу, сальсу и танго, при этом мамины кудри казались «живыми» и подвижными — просто моментально возвращались на свои места после поворотов и прочих «па».

Цена: около 500 руб.

Спрей Intense Hold Hairspray Frizz Ease, John Frieda

Мой вариант для дождливого мая в Москве

Я берегу волосы — не сушу их феном и два раза в неделю увлажняю масками (любимые — маска-шапочка double dare и вся коллекция Sorry For My Skin.

К лаку у меня два критерия: 1) он должен слегка выравнивать поверхность волос, чтобы они выглядели ухоженными и гладкими; 2) должен мастерски фиксировать локоны, если я собираюсь на особенный вечер.

Intense Hold Hairspray с моими задачами справляется: распыляю его на расстоянии 20 сантиметров от головы, прохожусь по всей длине волос (они у меня достигают уровня бедер). За месяц я истратила только четверть объема тубы — чтобы зафиксировать любую прическу, нужно совсем немного средства. Лак ложится не вуалью, а мелкой «росой» — не пугайтесь этого эффекта, капельки равномерно и быстро распределяются по всем волосам.

На упаковке бренд выделяет увлажняющие свойства лака, но я не заметила новой мягкости волос — просто чувствую себя комфортно и забываю про то, что нанесла лак.

Цена: около 500 руб.

Лак с сильной фиксацией Hard Head Bed Head, TIGI

Я не люблю средства для волос с выразительными ароматами, но лак Hard Head мне понравился — пахнет как йогуртовое парфе без сахара! Натурально и свежо. Решила сделать модные французские косички от самых корней волос, закрепила их этим лаком и осталась довольна.

У меня чувствительная кожа головы — реагирует на химические вещества и быстро раздражается. Лак Hard Head она не почувствовала — я не заметила никаких неприятных признаков. Прикоснулась к волосам, чтобы оценить покрытие средства: на ощупь волосы кажутся слегка влажными (как после маски с глиняными компонентами, такие есть у Comfort Zone), но не склеенными.

Пушковый волос лак сгладил на весь день — я чувствовала себя Эмили Ратаковски с салонными косичками на фотографиях с Coachella.

На второй день я не стала расплетать прическу — все пряди остались на своих местах и волосы выглядели чистыми. Распылила немного лака на кончики, чтобы придать им гладкий вид, и пошла на работу (жаль, что не на Coachella).

Цена: около 1 000 руб.

Спрей Hard Fix Plus, k.style, LAKME

Я совсем забыла про выпускной в университете и вспомнила о том, что он через три часа, когда брала интервью на другом конце города (спасибо случаю за то, что я оказалась в платье). Примчалась в редакцию, где чудом оказалась конусная плойка, накрутила легкие волны и закрепила их первым спреем, попавшимся под руку, — им оказался Hard Fix Plus. На минуту задержалась в офисе из-за приятного аромата — влажной коры березы и чабреца. Волосы Hard Fix Plus не склеил, слегка «сжал» кудри, но этот эффект прошел через 15 минут.

Лак я оценила, когда мы с однокурсниками отправились завтракать в семь утра. В приглушенном освещении «Симачева» подруги начали меня фотографировать — удивлялись тому, как удачно лежат мои локоны после всего выпускного (с танцами, песнями и радостными переживаниями).

Рекомендую Hard Fix Plus девушкам с длинными волосами — боюсь, что для коротких волос объем, который дает этот стойкий лак, может оказаться чрезмерным (вам подойдет средний уровень фиксации).

Цена: около 1 000 руб.

Сухой лак для волос сильной фиксации Express Dry Stay Strong, Paul Mitchell

Словосочетанию «сухой лак» я не придала значения — просто распылила средство по всей длине волос. Вместо мощной струи, которую давали мне обычные лаки, Express Dry Stay Strong дал тончайшую дымку. Почему это важно? Эффекта «суперклея» точно не будет.

С фиксацией легкая новинка Paul Mitchell справляется — лак закрепил небрежные волны так, что эффект продлился на второй день. Второй тест: собрала волосы в гладкий пучок и сбрызнула средством. Работает! Получается салонный эффект, пушистые короткие волосы у корней приглаживаются и становятся незаметными.

Прием для девушек с тонкими и пушистыми волосами: распылите лак по всей длине (советую держать тубу на расстоянии 20 см) и аккуратно расчешите волосы. Их текстура становится плотнее, а вид — объемнее. В составе Express Dry Stay Strong есть лечебный пантенол — он отвечает за здоровый вид ваших волос. Блокаторы ультрафиолетового излучения защитят ваши укладки от солнца на летних музыкальных фестивалях.

Цена: около 1 000 руб.

Эко-лак Lisynet Eco hairspray от Lisap

Итальянский бренд Lisap решила попробовать из-за слова Eco на тубе (с удовольствием «попадаюсь» на эти маркетинговые «крючки»). Внимательно исследовала состав — экологичным его не назовешь. Химические фиксаторы, консерванты и компоненты для гладкого блеска. Оказалось, что это «лак натуральной фиксации», — на что и указывало слово Eco. Из приятного — в Lisynet Eco есть питательное масло жожоба и аптечный пантенол. Эти компоненты защищают волосы от агрессивного воздействия химических средств.

Наносится необычно. Распыляется не дозами, а только когда вы давите на кнопку. «Переборщить» с этим лаком не получится. У Lisynet Eco hairspray приятный салонный аромат. Он быстро выветривается и не «спорит» с вашим парфюмом. Фиксация, наоборот, остается на два дня.

Я закрепила лаком стандартный пучок и отправилась на учебу. Прическа выглядела естественно и аккуратно — как будто я ничего не использовала, просто родилась с гладкими и послушными волосами. Через три часа пары закончились, и сосед по парте пригласил меня прогуляться за зеленым латте. Я не смогла отказать — пришлось переделывать прическу на более романтичную. Убрала резинку и слегка расчесала волосы. Они нежно легли на плечи. По всей длине волос был заметен гладкий, здоровый блеск. Форма естественных локонов держалась до следующего мытья головы. Заметила, что волосы стали мягче на ощупь, — спасибо маслу жожоба.

Цена: около 600 руб.

Спрей с сильной фиксацией Shaper Fierce, Sebastian

Я занималась балетом почти всю жизнь, училась в балетной академии и постоянно выступала — гладкий пучок на моей голове был каждый день. Запах стойкого лака у меня ассоциируется с волнением и склеенными прядями, которые так сложно «вычесать».

К Shaper Fierce я сначала присматривалась, потом — распылила его в воздухе и увидела приятное влажное облако, будто из росы. Показала эффект своей маме, и она охотно протестировала средство за меня.

После первого дня теста мама назвала этот лак «волшебной палочкой». Первое, что она отметила, — действительно нейтральный запах (настоящая редкость среди стойких лаков). Второе — Shaper Fierce ложится на волосы тем же невесомым облаком, которое создает в воздухе. Вы не чувствуете «клейкости» и «эффекта парика». На стойкость это не влияет — лак хорошо держит объем и форму на второй день.

Маму удивило то, что лак совсем не оставляет следов — даже если держать тубу близко к волосам. Все, что вы видите, — легкий естественный блеск, как после уходовой процедуры в салоне.

Цена: около 2 000 руб.

Лак Niospray Stronghold, Nioxin

В нашей семье есть один фанат лаков — моя мама. Она перепробовала разные бренды — от люксовых и экологичных до аптечных и демократичных. Доверяю ее вердикту на все сто процентов и даю ей слово:

«Моя бьюти-рутина для волос никогда не менялась: моя голову с утра, сушу волосы полотенцем, завтракаю, накручиваю их на конусную плойку и закрепляю лаком. Именно лак диктовал этот ежедневный «марафон» — когда я пыталась закрепить волосы на второй день после мытья, они становились склеенными и неприятными.

Когда Ася предложила мне Nioxin, я решилась на тест и нанесла его на «вчерашние» волосы. Средство распыляется аккуратно, слой такой тонкий, что вы можете регулировать количество лака на голове до каждой капельки. Удивительно, но волосы не становятся клейкими, хотя фиксация — как у безжалостных первых лаков из союзных времен.

На тубе написано, что лак должен визуально уплотнить волосы, но я этого эффекта не разглядела. Дочь уверяет меня, что волосы действительно выглядят гуще, возможно, я просто жду большего!»

Цена: около 1 000 руб.

Моделирующий спрей Frizz Ease 3-day Straight Spray, John Frieda

Этот спрей — настоящие спасение для волос, которые вьются. Как-то раз мы делали материал с известным парикмахером-стилистом Романом Моисеенко, и он посоветовал это средство. Распыляю продукт на влажные волосы, расчесываю их и просушиваю каждую прядь феном. Нравится то, что с ним не обязательно даже прорабатывать каждую прядь расческой во время сушки. Плюс не нужны дополнительные продукты для термозащиты — спрей и с этой функцией справляется. А на выходе — гладкие волосы, которым не страшен даже дождь.

Цена: 878 руб.

Разглаживающий лосьон, Moroccanoil

Я очень люблю все продукты Moroccanoil за восточно-пряный запах, который ненавязчиво перебьет любые духи. Знакомство с линейкой разглаживающих средств начала с шампуня и кондиционера (эффект от которых был, кстати говоря, поразительным — можно было без труда укладываться без стайлинговых средств на фен и расческу). Но этот лосьон сделал процесс выпрямления еще проще, а результат — продолжительнее. Его нужно совсем чуть-чуть — буквально пару горошин для длинных волос. Распределяла его по всей длине, расчесывалась, а затем сушилась. Волосы становятся очень мягкими и долго держат форму.

Цена: 2 950 руб.

Разглаживающий крем Bed Head Straighten Out, Tigi

Самый большой грех для моей будущей укладки — лечь с мокрой головой спать и не расчесаться. Да, это гарантирует красивые небрежные волны (которые, кстати говоря, многим нравятся на мне больше, чем когда я с прямыми волосами), но в тот же момент на утро я мучаюсь с вопросом расчесывания. А мысли о выпрямлении вообще отпадают. С этим средством я познакомилась во время укладки в Фен Dry Bar. Мои небрежные волны это средство разом усмирило и позволило быстро преобразить в прямые, гладкие пряди. Укладка держалась три дня — до мытья головы. Меня часто спрашивали, делала ли я кератиновое выпрямление.

Цена: 1 087 руб.

Выпрямляющее молочко Outshine, Redken

Когда уезжаешь куда-то, стараешься брать средств по-минимуму. Для укладки волос часто беру это молочко. С ним мне не нужны термозащита, лак для фиксации, разглаживающий крем и даже спрей для блеска: берет всю работу на себя. Расходуется экономно — нужно пару капель для длинных волос. Наношу по всей длине, а затем начинают работать большая круглая щетка и фен. Влаги волосы больше не боятся и не закручиваются, как стебель одуванчика, при контакте с водой.

Цена: 1 350 руб.

Гель для укладки Liss And Pump Up, L’oreal Professionnel

Меня привлекла форма: внутри крем и гель, которые смешиваются при выдавливании. Крем отвечает за гладкость при расчесывании, а гель — за термозащиту и фиксацию. Наношу на подсушенные волосы по всей длине и продолжаю выпрямлять на круглую щетку и фен. Нравится то, что после этого средства волосы перестают электризоваться.

Цена: 1 299 руб.