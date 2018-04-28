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В чем опасность разогревающих мазей
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В чем опасность разогревающих мазей 

Умная 28 апреля 2018
Фото: Умная
Разогревающие мази назначаются при многих заболеваниях суставов и мышц. Они очень удобны в использовании, оказывают достаточно быстрый терапевтический эффект. Обычно врачи рекомендуют их при артритах, радикулитах, интенсивных физических нагрузках, после ушибов и травм. Помогают разогревающие мази и при переохлаждении для снятие болезненных проявлений. Основной метод воздействия такой мази — усиление притока крови к больному органу. За счет этого происходит снабжение тканей кислородом, выведение токсических веществ и снятие воспаления.
Большинство разогревающих мазей продается в аптеках без рецепта, а при любви наших соотечественников к самолечению, неправильное и неконтролируемое их применение может привести к плачевным результатам. Чтобы получить положительный эффект, необходимо знать, чем опасны разогревающие мази, и в каких случаях применять их нельзя.
Противопоказания
Использование при наличии поврежденных участков кожи.
Использование при наличии аллергических реакций. В состав мазей входят яды, эфирные масла и другие, вызывающие аллергию, компоненты.
Обострение воспалительных процессов в суставах. Мази применяют только после снятия острого воспаления.
Беременность и лактация. Применение мази относится к тепловым процедурам, а значит может вызвать нежелательный для женщины приток крови и нарушение ее движения по тканям и сосудам. Кроме того, некоторые активные компоненты мазей способны проникать через плаценту к плоду. Самый опасный период — это III триместр.
Онкозаболевания.
Заболевания пищеварительной системы.
С осторожностью используются мази при сахарном диабете, инфекциях, гепатитах и туберкулезе.
Дерматиты, сыпь на коже, раздражение и зуд.
Перед первым использованием любой разогревающей мази нужно провести тест. Для этого каплю средства наносят на кожу и через 15–20 минут оценивают результат. Если нет аллергических реакций, мазь можно использовать для лечения.
Делаем правильно
Есть несколько нюансов применения разогревающих мазей, которое помогают снизить риски отрицательного воздействия.
При травмах использование мазей допускается только через несколько дней. Сразу после получения травмы ткани нужно охладить. Если воспользоваться разогревающей мазью сразу после травмы, велика вероятность появления осложнений. При этом мазь наносится на кожу без втирания, ей нужно дать самостоятельно впитаться.
Для профилактики травм, наоборот, мазь рекомендуется втирать. Это помогает при активных физических нагрузках — тренировках, длительной физической работе. Перед применением любой мази нужно изучить аннотацию!
Наносить разогревающую мазь на кожу нужно небольшими порциями. Рекомендуется использовать не более 0,5 см мази на участок кожи размеров с ладонь взрослого человека.
Многие мази начинают действовать только через 20–30 минут после нанесения. Это нужно учитывать при их использовании. Нельзя при отсутствии эффекта в течение нескольких минут повторять процедуру и наносить еще одну порцию мази — так очень легко получить ожог.
Мази запрещено наносить на внутреннюю поверхность бедер, живот и шею. Слишком нежная кожа в этих местах также может получить ожог. Ни в коем случае нельзя применять мазь и для слизистых оболочек.
Если возникла необходимость удалить излишки мази с кожи, использовать в этих целях горячую воду не стоит! Смывание водой только усилит действие мази и болевые ощущения. Лучшее средство — жирный крем, вазелин или обычное растительное масло.
Рекомендуется наносить разогревающую мазь не более двух раз в день тонким слоем, а после курса лечения делать длительную передышку. И запомните — даже свободно продающиеся разогревающие мази лучше всего применять по назначению врача!
Сообщение В чем опасность разогревающих мазей появились сначала на Умная.
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