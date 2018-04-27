Ещё
Рианна и еще 5 звезд, которые наловчились укладывать короткие густые волосы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рианна и еще 5 звезд, которые наловчились укладывать короткие густые волосы 

Журнал ОК! 27 апреля 2018
Представьте себе, мы смогли насчитать больше двух вариантов коротких укладок. Звезды из нашей подборки подкрепили эту статистику не словом, а делом.
Рианна
Независимо от длины прически Рианна любит эффект мокрых волос. К счастью, повторить такую укладку можно и без насадки диффузора: нанесите на влажные волосы небольшое количества мусса для текстуры, распределите его расческой от корней до кончиков, а затем просушите волосы феном, заминая их руками.
Фотография: Legion-Media Рианна
Эмма Стоун
Эмма Стоун ненавязчиво подкручивает кончики, а саму укладку обычно оставляет матовой. Добиться такого же эффекта можно с помощью тонкой плойки: высушите волосы феном с помощью мусса для укладки, затем подкрутите волосы от кончиков до середины длины, закрепите результат лаком, а у корней распылите небольшое количество сухого шампуня для создания матовости.
Фотография: Legion-Media Эмма Стоун
Тейлор Свифт
Типичная укладка Тейлор Свифт похожа на прическу Эммы Стоун, только певица, напротив, в конце добавляет глянцевый блеск. Алгоритм действий, как вы могли догадаться, похож на предыдущий, правда, вместо сухого шампуня финишем нужно использовать блеск для волос.
Фотография: Legion-Media Тейлор Свифт
Разглаживающее масло для волос, Ogx  Сухой шампунь Skyline, R+Co  Гель-мусс для придания объема Stay High 18, Redken
Сухой текстурирующий спрей, Moroccanoil
Спрей для интенсивного блеска волос с маслом календулы, Yves Rocher
Миранда Керр
Миранда Керр — мастер идеальных глянцевых пучков. Чтобы волосы были послушнее, после укладки феном их лучше дополнительно вытянуть горячим утюжком. Затем скрутите волосы в низкий пучок и закрепите с помощью шпилек или невидимок.
Фотография: Legion-Media Миранда Керр
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс часто экспериментирует с матовой текстурой. Чтобы создать такой эффект нанесите на волосы мусс для укладки, просушите их феном с круглой расческой для стайлинга, а затем закрепите результат спреем с пометкой dry texture.
Фотография: Legion-Media Дженнифер Лоуренс
Кристен Стюарт
Кристен Стюарт не ищет легкий путей, ее выбор — колоссальный объем (буквально). Нанесите на влажные волосы мусс для объема, затем во время сушки приподнимайте волосы от корней. Зачешите волосы назад и закрепите результат лаком для волос сильной фиксации.
Фотография: Legion-Media Кристен Стюарт
Журнал ОК!: последние новости
Язык тела принцессы Дианы и Кейт Миддлтон: что общего между «королевскими» мамами Григорий Лепс госпитализирован с переломом ребер Люка Бессона обвинили в изнасиловании
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне остались без дешевой Турции397
Запад предлагает России отказаться от земли и армии235
Меркель не смогла защитить Германию от США45
Выражение лица бывшей девушки принца Гарри стало мемом11
Киев обвинили в использовании химоружия в Донбассе84
Видео
12:21
Кейт Миддлтон пренебрегла свадьбой принца Гарри
Шоу-бизнес
00:09
В Ангарске выпал снег
Погода Общество
02:01
Меркель не смогла защитить Германию от США
Экономика Европа
02:18
Бывшая Брэда Питта выйдет замуж за женщину
Шоу-бизнес
03:20
Порошенко усложнит жизнь украинцев из-за СНГ
Украина В мире
01:00
Бузова оскорбила прославленную фигуристку
Шоу-бизнес
04:01
Меган Маркл выругалась на собственной свадьбе
Шоу-бизнес В мире
01:03
В Казахстане горит торговый центр
Пожары Происшествия
00:43
Макрон захотел «решительно» помочь России
Политика В мире
01:55
Киев обвинили в использовании химоружия в Донбассе
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение