Рианна и еще 5 звезд, которые наловчились укладывать короткие густые волосы

Представьте себе, мы смогли насчитать больше двух вариантов коротких укладок. Звезды из нашей подборки подкрепили эту статистику не словом, а делом.

Независимо от длины прически Рианна любит эффект мокрых волос. К счастью, повторить такую укладку можно и без насадки диффузора: нанесите на влажные волосы небольшое количества мусса для текстуры, распределите его расческой от корней до кончиков, а затем просушите волосы феном, заминая их руками.

Фотография: Legion-Media Рианна

Эмма Стоун ненавязчиво подкручивает кончики, а саму укладку обычно оставляет матовой. Добиться такого же эффекта можно с помощью тонкой плойки: высушите волосы феном с помощью мусса для укладки, затем подкрутите волосы от кончиков до середины длины, закрепите результат лаком, а у корней распылите небольшое количество сухого шампуня для создания матовости.

Фотография: Legion-Media Эмма Стоун

Тейлор Свифт

Типичная укладка Тейлор Свифт похожа на прическу Эммы Стоун, только певица, напротив, в конце добавляет глянцевый блеск. Алгоритм действий, как вы могли догадаться, похож на предыдущий, правда, вместо сухого шампуня финишем нужно использовать блеск для волос.

Фотография: Legion-Media Тейлор Свифт

Разглаживающее масло для волос, Ogx Сухой шампунь Skyline, R+Co Гель-мусс для придания объема Stay High 18, Redken

Сухой текстурирующий спрей, Moroccanoil

Спрей для интенсивного блеска волос с маслом календулы, Yves Rocher

Миранда Керр — мастер идеальных глянцевых пучков. Чтобы волосы были послушнее, после укладки феном их лучше дополнительно вытянуть горячим утюжком. Затем скрутите волосы в низкий пучок и закрепите с помощью шпилек или невидимок.

Фотография: Legion-Media Миранда Керр

Дженнифер Лоуренс часто экспериментирует с матовой текстурой. Чтобы создать такой эффект нанесите на волосы мусс для укладки, просушите их феном с круглой расческой для стайлинга, а затем закрепите результат спреем с пометкой dry texture.

Фотография: Legion-Media Дженнифер Лоуренс

Кристен Стюарт не ищет легкий путей, ее выбор — колоссальный объем (буквально). Нанесите на влажные волосы мусс для объема, затем во время сушки приподнимайте волосы от корней. Зачешите волосы назад и закрепите результат лаком для волос сильной фиксации.

Фотография: Legion-Media Кристен Стюарт