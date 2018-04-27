7 причин, почему ваш дезодорант не работает

СодержаниеВ защиту мокрых подмышекДезодорант VS антиперспирант: очевидное и вероятноеПочему не помогают дезодорантыОшибка 1: Вы наносите средство на ночьОшибка 2: Используете дезодорант на влажной кожеОшибка 3: Вы экономите на продуктахОшибка 4: Вы используете средство несколько раз в деньОшибка 5: Вы выбрали «слабое» средствоОшибка 6: Вы часто испытываете стрессОшибка 7: Вам не подходят дезодоранты

Что может быть проще, чем использование дезодоранта? Однако в таком, казалось бы, простом деле, многие люди все еще совершают ошибки. А некоторые и вовсе уверены — им попадаются неэффективные средства!

В защиту мокрых подмышек

В течение жизни человек производит примерно 20 тысяч литров пота — подсчитали ученые. В разное время года при различных обстоятельствах потеем мы неодинаково. Если при комнатной температуре мы теряем около 0,5 литров в сутки, то в жару этот показатель может увеличиться до 1,5 литров! Не удивительно, что многие люди хотят избавиться от потливости, чтобы чувствовать себя уверенно в любой ситуации. Однако такие игры с природой не всегда безопасны для здоровья!

Выделение пота — это защитная реакция организма, которая помогает контролировать температуру тела и предупредить перегрев. Если бы ее не было, наша жизнь была бы слишком коротка, чтобы мы могли задуматься о создании косметики и бьюти-процедур против потливости. В каком-то смысле мокрые подмышки спасают нам жизнь, поэтому блокировать работу потовых желез не только нежелательно, но и опасно.

Чаще всего для предупреждения потливости люди выбирают антиперспиранты или дезодоранты, при этом, не видя между ними существенной разницы. А между тем, выбор правильного средства — гарантия здоровья и благополучия!

Комментарий экспертаЕлена Ковтунова врач-дерматовенеролог, косметолог

В преддверии летнего сезона особенно актуальным становится выбор дезодоранта. Благодаря этому косметологическому продукту мы чувствуем себя увереннее, спокойнее и можем одеваться по собственному вкусу, не опасаясь темных кругов, расползающихся подмышками, и неприятного запаха. Широкий ассортимент дезодорантов на любой вкус и кошелек представлен повсюду. Как сориентироваться среди подобного разнообразия и выбрать эффективное средство, которое не навредит?

В первую очередь нужно обратить внимание на названия, которые указаны на упаковках — в них кроется разница в воздействии содержимого флакона на кожу и потовые железы.

Дезодорант (парфюмированный дезодорант) уничтожает запах пота, не предотвращая его появление. Состоит, в основном, из антибактерицидных добавок, препятствующих появлению запаха и уничтожающих микроорганизмы. На процесс потоотделения дезодорант не влияет, однако поможет избавиться от неприятных последствий. Антиперспирант предотвращает процесс потоотделения путем блокировки потовых желез, которые и дают неприятный запах. Основные ингредиенты — цинк и алюминий, уплотняя кожу, сокращают потоотделение. Часто не имеет отдушек.

Дезодорант-антиперспирант, как правило, сочетает в себе свойства обоих средств, одновременно уничтожая запах пота и предотвращая процесс потоотделения.

Комментарий экспертаЗоя Александровна Евсюкова, заведующая отделением косметологии и дерматовенерологии поликлиники РГСУ, врач косметолог дерматовенеролог

Существует два вида принципиально разных продукта, призванных в большей или меньшей степени устранять неприятный запах пота.

Один вид продуктов не влияет на функцию потовых желез, а лишь маскирует запах пота, действие его продолжается до 5 часов, а основные «рабочие» компоненты — триклозан и спирт. Вы уже догадались, уверена, что это дезодоранты.

Второй вид работает более радикально, а именно: блокирует выработку пота. Действие такого продукта основано на отложении солей алюминия (хлоргидраты) в устьях потовых желез, где эти соли превращаются в гидроксид алюминия, закупоривающий проток потовой железы и блокирующий секрецию пота. Работают антиперспиранты до 24 часов.

Алюминий является крайне токсичным металлом. Согласно ряду независимых исследований, он является причиной развития нейродегенеративных заболеваний: болезни Альцгеймера, Паркинсона, бокового амиотрофического склероза (C. Exley, Mol. Med. Today, v. 4, 1998, p. 107-109); в больших концентрациях может приводить к анемии, слабоумию, поражению костей (A. C. Alfrey, Drug Monit. 1993, 593—597); является «металлом-эстрогеном», отвечая за транспорт этих гормонов и за экспрессию генов-рецепторов к ним. Именно с этой функцией алюминия связана его роль в развитии рака молочных желез, отрицательно воздействуя на рецепторы эстрогенов MCF7 (Филип Дарбре, 2005г.). После статьи Дарбре в ряде стран начались масштабные исследования относительно роли алюминия в развитии рака молочных желез, результаты которых, к сожалению, подтвердили этот факт.

Согласно крупному исследованию, проведенному министерством здравоохранения Франции , концентрация алюминия выше в аэрозоле (38,5%) и меньше всего в ролике (14,55), однако биодоступность алюминия максимальная у стика (6,14 мкг/см2), а значит, самым опасным средством, применяемым для коррекции «потливости», является антиперспирант-стик.

Дезодорант VS антиперспирант: очевидное и вероятное

Больше всего нареканий у ученых вызывают антиперспиранты. Врачи предупреждают, что прибегать к ним стоит не чаще трех раз в неделю, а в остальное время использовать менее радикально настроенные продукты — например, дезодоранты.

Но и к выбору последних также нужно подойти основательно, со всей ответственностью. Для начала — разобраться в видах продукции, а затем тщательно изучить состав!

Комментарий экспертаЕлена КОВТУНОВА врач-дерматовенеролог, косметолог

Спреи считаются самыми популярными, обладают мгновенным освежающим действием и подходят по составу довольно взыскательным пользователям.

Дезодорирующая пудра и тальк предпочтительны для обладателей жирной кожи. Могут стать хорошей альтернативой для аллергиков. Подходят для теплого времени года.

Део-стик очень удобен в применении, позволяет экономно расходовать дезодорант. К тому же, бывает компактным, что позволяет носить средство с собой.

Део-крем или паста рекомендованы людям, страдающим аллергией, т.к. не содержат ароматических добавок и отдушек, которые часто являются аллергенами. Обычно выпускаются во флаконах с дозатором. Имеют накопительное действие.

Део-гель имеет легкую текстуру и обладает максимально длительным действием, представлен в таких же флаконах, что и део-стик.

Большую роль играет состав средства. Его ингредиенты не должны наносить вред здоровью и вызывать аллергическую реакцию. Поэтому при покупке дезодоранта важно обратить внимание именно на состав, также указанный производителем на упаковке или флаконе. Если фигурируют следующие вещества, стоит отказаться от использования такого косметологического продукта:

Триклозан

Антибактериальный компонент широкого спектра действия, направленный на уничтожение бактерий, обладает противовоспалительным эффектом. Однако триклозан опасен тем, что угнетает не только отрицательную микрофлору кожи, но и положительную. При попадании в кровь через микроранки может нарушить гормональный баланс.

Фарнизол

Хоть и считается веществом натурального происхождения, добываемым из эфирных масел, но тоже вреден для человека, т.к. негативно влияет на микрофлору организма.

Парабены

Противогрибковый и антибактериальный ингредиент, благодаря которому дезодорант может храниться долго. Вызывает аллергические реакции и различные дерматологические расстройства.

Хлорид алюминия, триэтаноламин и диэтаноламин

Эти вещества запрещены во многих странах мира из-за своей токсичности. Их использование в составе дезодоранта может негативно сказаться на функции внутренних органов.

Почему не помогают дезодоранты

Пот здорового человека на 90% состоит из воды и, как правило, не имеет неприятного запаха. Его появление обусловлено деятельностью зловредной микрофлоры, обитающей на коже подмышечных впадин и в протоках сальных желез.

Если принимать душ утром и вечером, а в остальное время использовать дезодорирующие салфетки или дезодоранты, даже знойное время года можно пережить без потерь.

Правда, при условии, что гигиенические средства работают. Почему же они могут давать сбой?

Ошибка 1: Вы наносите средство на ночь

Если говорить об использование антиперспирантов, такой подход — правильный и оправданный. Указанные средства наносятся только перед сном! Им нужно время, чтобы они включились в работу и тем самым обеспечили результат. Ночью потовые железы подмышками работают в менее интенсивном режиме, а значит, у антиперспиранта есть возможность впитаться и подействовать.

Дезодоранты же наносятся в то время, когда от них нужен результат. Наносить их на ночь смысла нет, поскольку работают они в течение 4-6 часов, и наутро от их эффективности не останется и следа. Вот почему на этикетке дезодорантов вы никогда не найдете надпись «24 часа защиты».

Ошибка 2: Используете дезодорант на влажной коже

Так поступают практически все, и это неправильно! После утреннего душа, когда кожа еще влажная и приятно благоухает косметическими средствами, наносить дезодорант — большая ошибка. И не только потому, что запахи могут смешиваться!

Влага, содержащаяся в порах, и влажная кожа подмышек не позволят средству впитаться, что существенно скажется на его эффективности. Кожные покровы перед применением дезодоранта должны быть абсолютно сухими!

Ошибка 3: Вы экономите на продуктах

Чтобы средство проявило себя, его нужно нанести на кожу в достаточном объеме. Для шарикового дезодоранта рекомендуемое количество измеряется двумя движениями по коже — вперед и в обратном направлении. Если вы используете дезодорант в форме спрея, время распыления должно быть не меньше трех секунд. Чрезмерная экономия делу не поможет, а вот подставить комфорт под удар может запросто.

Ошибка 4: Вы используете средство несколько раз в день

Когда кажется, что дезодорант «не работает», возникает искушение нанести его на кожу повторно, а потом еще и еще. Но делать это не стоит! Средство, смешиваясь с потом, усилит неприятный запах и сделает его в несколько раз резче.

Если вам нужно освежить кожу подмышечных впадин, следует провести все рекомендованные в этом случае гигиенические процедуры — воспользоваться водой с мылом, дождаться пока кожа высохнет и только потом нанести дезодорант. А что делать, если такой возможности нет?

Прибегнуть к помощи дезодорирующих салфеток (и только к ним!). Они уберут лишнюю влагу и принесут желанный комфорт. Ими можно пользоваться столько раз в день, сколько нужно.

Ошибка 5: Вы выбрали «слабое» средство

В то время, как у дезодоранта может быть приятный запах, который может сравниться с ароматом изысканных французских духов, его формула может не содержать необходимые антибактериальные вещества, которые должны нейтрализовать зловредную микрофлору и тем самым продлить ощущение свежести и чистоты.

Если средство приятно пахнет, но при этом вы чувствуете запах пота, это знак, что дезодорант нужно сменить — на более действенные препараты.

Ошибка 6: Вы часто испытываете стресс

Доктор Ксяоми Франц-Кубер, эксперт по уходу за кожей, рассказывает, что иногда причиной неэффективной работы дезодоранта являются частые стрессы. Они могут провоцировать гормональные нарушения в организме, которые в конечном итоге влияют на работу потовых желез и способствуют возникновению более резкого запаха, чем обычно. В этом случае нужно обсудить целесообразность применения дезодорирующих средств вообще, рассмотрев в качестве альтернативы другие меры.

Ошибка 7: Вам не подходят дезодоранты

Потоотделение — это нормальная часть жизни для каждого человека. Однако если вам кажется, что вы потеете больше чем другие люди, замечаете испарину на лбу в ситуациях, когда для этого, казалось бы, нет причин, это повод обследоваться на гипергидроз. В народе это заболевание называют «повышенная потливость».

Дезодоранты и антиперспиранты в этом случае, как правило, неэффективны. Необходимо комплексное лечение, назначенное врачом.

Комментарий экспертаЕлена Ковтунова врач-дерматовенеролог, косметолог

Чтобы средство эффективно защищало от пота и запаха, необходимо наносить его на сухую, чистую кожу подмышек, предварительно удалив с ее поверхности волосы. Не рекомендуется пользоваться дезодорирующими препаратами перед походом в сауну или баню, поскольку воздействие высоких температур способствуют провокации аллергической реакции.

Самыми эффективными средствами защиты считаются дезодоранты, содержащие каолиновые частицы. Их пудровое свойство направлено на то, чтобы обволакивать подмышки и абсорбировать выделения. Важно, чтобы дезодорант после применения практически мгновенно высыхал, не оставляя следов на коже, и не лип. Он должен слегка подсушивать кожу и немного матировать ее. Аромат средства должен быть минимален, не перебивая аромата духов.

Иногда бывает, что никакое средство не способно устранить запах и уменьшить потоки пота. В этом случае диагностируется гипергидроз. Этому недугу подвержены люди, страдающие нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы и вегетососудистой дистонией. В этом случае, дезодорант имеет незначительное действие, т.к. порой из подмышечных впадин пот льет ручьем в прямом смысле этого выражения. Избавиться от любого типа потоотделения можно с помощью ботулинотерапии.

В косметологической клинике пациенту проводят йодокрахмальную пробу, позволяющую подобрать подходящую дозировку препарата, который инъекционным способом вводится в подмышечную область. Действие ботулинотоксина сохраняется на протяжении полугода.

Комментарий экспертаЗоя Александровна Евсюкова, заведующая отделением косметологии и дерматовенерологии поликлиники РГСУ, врач косметолог дерматовенеролог

Потовые железы являются, в первую очередь, органом, участвующим в терморегуляции: выделяя пот, они предотвращают организм человека от перегрева; во вторую очередь, потовые железы выводят воду, продукты обмена, метаболиты (поэтому при некоторых метаболических заболеваниях серьезным симптомом является именно зуд кожи, например, при сахарном диабете, желтухе, такой зуд нередок у беременных); и в-третьих, пот создает индивидуальный запах.

Количество потовых желез на коже человека варьирует от 200 млн до 400 млн, а их концентрация максимальна на коже лица, ладоней и стоп (400-500/см2). Залегают потовые железы либо в подкожно-жировой клетчатке (ладони, подошвы), либо в глубоких слоях дермы. Кстати, роговой слой эпидермиса имеет стратегическое значение в задержке тех самых опасных оксидов алюминия (во всех вышеперечисленных исследованиях алюминий обнаруживался именно в мертвых клетках рогового слоя, поэтому бреясь, делая сахарную или восковую депиляцию волос подмышек, мы снимаем этот слой, тем самым повышаем степень проникновения канцерогенного элемента в организм).

Выделяют два типа потовых желез. Апокриновые — призваны выделять пот с характерным резким запахом в ответ на выброс адреналина (при стрессе, например), расположены они в коже подмышечных впадин, паха, ареол, а также носа, бровей и ресниц. Выводные протоки желез открываются непосредственно в устье волосяного фолликула, т.е. пот, который мы тщательно пытаемся скрыть, выходит из пор. Запах пота, кстати, обусловлен жизнедеятельностью нескольких видов бактерий, живущих в питательных клетках, слущенных со стенок потовых желез. Вязкая субстанция, которая попадает на кожу, имеет физиологическое значение: она создает защитный барьер эпидермиса, который противостоит сапрофитной флоре. Эккриновые потовые железы распределены по всему телу равномерно, отсутствуют лишь в области вермилиона (переход красной каймы губ в белую кожу), головки полового члена и клитора (что одно и то же, кстати), малых половых губ, ногтевого ложа. Эти железы выделяют до 10 литров пота в сутки, причем 99% состава такого пота — вода, и 1% — органические и неорганические вещества. Теперь вам стало понятно, что пот сам по себе жизненно необходим, и нужно с умом подойти к выбору способа устранения повышенной потливости.

Теперь перейдем к практике. Что же применять, чтобы себя максимально обезопасить от негативных последствий воздействия вредоносных веществ, но и чтобы не вызывать отвращение у окружающих своим природным ароматом (как в навязываемых нам рекламами дезодорантов ситуациях).

Пользуйтесь дезодорантами. Да, они пот не блокируют, но запах маскируют. Да, они действуют недолго, но ведь можно иметь несколько флаконов: один дома, два других — на работе и в бардачке автомобиля. Маленький флакон можно в сумочке носить. Если ситуация не позволяет каждые 5 часов пользоваться дезодорантом, примените антиперспирант. Но не приучайте себя к его ежедневному применению, старайтесь отказаться от него вообще. Кстати, потовые железы тоже привыкают к антиперспирантам, и последние становятся не такими эффективными, как поначалу. Никогда не применяйте дезодоранты и антиперспиранты перед занятиями спортом, иначе вы нарушите процесс терморегуляции. Если сильно потеют ладони, стопы, лицо, можно слегка припудрить их детской присыпкой, она будет выполнять функцию сорбента. В конце дня всегда смывайте косметическое средство, не ложитесь с ним спать. Не применяйте данные косметические средства после любого вида депиляции, помните о защитной роли рогового слоя, который вы только что удалили.

И все-таки, есть заболевания, при которых необходимо медикаментозное или хирургическое лечение повышенной потливости. Это гипергидроз. При данном заболевании потовые железы могут активно выделять пот круглосуточно, вне зависимости от физической активности или эмоционального фона. Заболевание приводит к социальной дезадаптации пациента, так как ограничивает его контакты по максимуму. Как помочь таким людям?

Симпатэктомия

Пересечение, клипирование, электродеструкция симпатического ствола вегетативной нервной системы (как правило, эндоскопическим методом) в определенном месте при локальном гипергидрозе подмышечной, ладонной или лицевой локализации). В 98% случаев операция дает стойкий положительный результат, однако в редких случаях наблюдается такое осложнение, как компенсаторный гипергидроз: усиление потоотделения на противоположной стороне. Кюретаж подкожной жировой клетчатки подмышечных впадин — крайне травматичная и небезопасная операция. Сюда же относится частичное иссечение кожи данной области.

Лазерное лечение

Под местной анестезией под кожу вводится оптоволокно (лазерный световод, как правило, неодимового лазера), происходит нагрев и коагуляция дермы и подкожножировой клетчатки с разрушением, в том числе, потовых желез.

Ботулинотерапия

Наиболее популярный метод лечения гипергидроза, основанный на блокировании холинэргической передачи нервного импульса от нервных окончаний к железе. Метод эффективный, но эффект от такой терапии нестойкий, 6-8 месяцев. Однако, он безопасен, не вызывает компенсаторного гипергидроза или других осложнений.

Медицинские антиперспиранты

Антиперспиранты, которые формируют микропробочки в глубоких отделах потовых желез, блокируя потоотделение на 3-4 дня. Имеются данные, что такие препараты способны приводить к частичной и даже полной атрофии потовых желез в результате их постоянного применения в течение 1-1,5 лет. Однако действие этих препаратов основано на алюминии, о котором я писала выше.

Физиотерапевтические методики

Рефлексотерапия, фоно— и ионофорез с сульфатом атропина или гликопирролатом, гидропроцедуры и электросон. Но их эффективность обычно кратковременна и проявляется только при слабовыраженных формах гипергидроза.

Ультразвуковая кавитация подкожно-жировой клетчатки

Считается малоэффективным методом.

Резюмируя все вышесказанное, можно заключить: если вас потливость беспокоит от случая к случаю, жить вам совершенно не мешает, то вы вполне можете ограничиться дезодорантами (выбирайте нейтральные ароматы, которые нейтрализуют запах пота, а не усиливают его своими едко-пряными нотами), в исключительных случаях применяйте антиперспирант.

Если ваша потливость уже является патологией, нарушает ваш образ жизни, мешает нормальным коммуникациям, начните с ботулинотерапии — в любой клинике косметологии или салоне с медицинской лицензией есть такая услуга. Если же этот вариант вам не подходит по экономическим либо другим соображениям, вам стоит найти хирурга, специализирующегося на оперативном лечении гипергидроза.

Желаю всем здоровья и позитивного отношения к жизни, ведь, по сути, все в ней относительно!

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