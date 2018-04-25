«Совершенно не ваше»: новый образ Риты Дакоты лишил ее женственности

Рита Дакота поделилась в своем микроблоге результатом очередной фотосессии. Девушка предстала перед фанатами в костюме, который, по их словам, совершенно ей не подходит. Подписчики признались, что черный цвет не к лицу певице, а головной убор, спрятавший волосы, придал ей мужественности.

Поклонники признались, что образ для очередной фотосессии лишил молодую маму женственности и прибавил ей возраста. Несмотря на всеобщую любовь к черному цвету, комментирующие признались, что именно Рите он совершенно не подходит. Они посоветовали девушке отдавать предпочтение светлым тонам. Кроме того, фолловеры отметили, что сочетание татуировок на руках Дакоты с этим костюмом делает её еще более мужественной, и попросили артистку подумать насчет сведения художеств на своем теле. По словам противников тату, певица может пожалеть о них в будущем.

А головной убор, красовавшийся на Рите, окончательно спрятал её нежность. Подписчики сделали вывод, что девушке идут только распущенные волосы, так как черты лица у нее, по их словам, довольно грубые, а ниспадающие локоны смягчают их. Однако Риту и так редко можно увидеть с собранными волосами или в какой-нибудь шляпке. Артистка предпочитает демонстрировать длинную шевелюру и без советов обитателей интернета. «Совершенно не ваше» «Вам не идет, делает пацанкой!» «Мне не нравится ваш образ» «Тебе идет светлое, черный не твое!» «Выглядишь старше!»

Кстати, недавно Рита вышла из декрета и уже активно занимается работой: посещает светские мероприятия, ездит на съемки и интервью. Артистка призналась, что ей очень сложно оторваться от своей дочери и оставить её на попечение няни, ведь раньше она этого никогда не делала.

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