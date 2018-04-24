Бритый затылок у Селены Гомес — правда или миф?

Рассказываем подробности необычного преображения.

Популярная американская актриса и певица Селена Гомес выложила в свой Instagram-аккаунт фото новой прически со словами «Всегда нужны искусные, едва уловимые изменения». И правда — заметить, что у Селены выбрит затылок, можно не с первого раза: на фото кажется, что у нее просто сделан гладкий хвост, переходящий в косу. Но если приглядеться, то вы увидите кардинальные перемены Селены: она действительно сбрила волосы на затылке.

В посте отмечен аккаунт спортивного бренда Puma, с которым она уже не первый год сотрудничает (в прошлом году Селена стала лицом бренда, а в этом — придумала дизайн кроссовок). Вероятно, такая прическа Селены сделана для рекламной кампании марки.

А как вам новый образ певицы?