Крымские производители косметики собрались выйти на зарубежный рынок

По данным Крымстата, в республике ежегодно производится более двух миллионов единиц косметических средств. На этом рынке работает шесть крупных игроков и десяток более мелких. Большинство представителей индустрии позиционируют свой товар как натуральную косметику из местного сырья (эфирные масла, экстракты трав, глина, лечебные грязи Сакского озера, морская соль и т. д.).

В ассортименте производителей — весь спектр средств для ухода за кожей и волосами: пенки для умывания, скрабы, бальзамы, гели, бессульфатные шампуни, маски, кремы и жидкое мыло. Практически все рассчитано на массового потребителя. Не отстают крымчане и от модных тенденций: в товарной линейке присутствуют кремы с экстрактом улитки, а также с гиалуроновой кислотой, коллагеном и даже с экстрактом черной икры.

Еще четыре года назад косметический бизнес в республике был сезонным, и объемы производства и продаж напрямую зависели от успешности курортного сезона. Но после 2014 года ситуация кардинально изменилась. Благодаря росту поставок в регионы РФ и увеличению дилерской сети спрос на крымскую натуральную косметику сохраняется практически круглый год.

Косметическая индустрия переживает расцвет, количество новинок, ежегодно выпускаемых предприятиями, по сравнению с украинским периодом увеличилось в несколько раз.

— На Украине было сложно вкладывать деньги в долгосрочные проекты. С переходом в правовое поле РФ у нас появились ресурсы для развития. Комбинат в числе первых вошел в свободную экономическую зону. Налоговые льготы позволили начать процесс модернизации завода, — рассказывает генеральный директор АО «Комбинат „Крымская роза“ Иван Гладун. — В прошлом году мы провели полную реконструкцию котельной, заменили окна, сделали ремонт, закупили новое оборудование. Сейчас наращиваем производственные мощности.

По словам Ивана Гладуна, сейчас предприятие шаг за шагом увеличивает свое присутствие на российском рынке, заходит в крупные и региональные торговые сети. Сегодня продукцию комбината можно купить в 15 регионах РФ. В апреле предприятие начало поставки в Дагестан . На комбинате полный цикл производства, начиная от собственной сырьевой базы. Площадь розовой плантации предприятия — около 25 гектаров.

Директор по развитию ТМ „Крымская натуральная коллекция“ (ТМ КНК) Виктория Сотникова также отмечает постоянно растущий спрос на косметику из Крыма

— Значительно увеличилось число клиентов с материковой части России и запросов на франшизу: российские производители хотят делать косметику по нашим рецептам, — говорит Виктория Сотникова.

По ее словам, более 50 процентов продаж приходится в сезон на туристов, остальное — на жителей материка, которые либо заказывают крымскую косметику через интернет-магазины, либо приобретают через дилерскую сеть.

— Подъем продаж на материке начинается с сентября, когда отдыхающие увозят с собой косметические средства. Как только полюбившиеся кремы или шампуни заканчиваются, люди начинают искать их в своем городе, — говорит Виктория Сотникова.

В планах крымских производителей — выйти на рынок Китая . Об этом сообщили на комбинате „Крымская роза“ и в ТМ „Крымская натуральная коллекция“.

— Нас пригласили принять участие в специализированной выставке в КНР. Туда мы повезем серию кремов с экстрактом улитки. Наша продукция будет тестироваться, начиная от упаковки и заканчивая содержимым. Сделаем все возможное, чтобы крымская косметика появилась и на китайском рынке, — говорит Виктория Сотникова.

Благодаря расширению рынка некоторые предприниматели уже задумываются о производстве косметики премиум-сегмента. Они намерены вкладывать деньги в более дорогие разработки с ценными компонентами.

Среди особенностей развития косметической индустрии в Крыму предприниматели называют рост внутренней конкуренции, в том числе и за счет так называемых гаражных производителей, которые активизируются к курортному сезону. И еще одна особенность — это конкуренция, не совсем честная. Например, один производитель разрабатывает свой уникальный продукт, а через какое-то время его повторяют конкуренты, причем нередко копируется даже упаковка.

Чтобы не приобрести подделку, специалисты советуют обращать внимание на наличие у продавца нормативных документов, на упаковке искать данные производителя (его адрес и торговую марку). А также следует уделить внимание составу приобретаемых натуральных косметических средств и условиям их хранения.

— Многие производители не указывают в составе натуральной косметики консерванты, но они там точно есть, без них невозможно обойтись. Лукавят они и когда утверждают, что не добавляют синтетические компоненты, — делится секретами главный технолог ТМ КНК Майя Березовская.

Эксперты убеждены: для дальнейшего успешного развития косметического производства в Крыму необходимо возрождение эфиромасличной отрасли, которая еще в 90-е годы пришла в упадок. За это время в республике в семь раз сократился выпуск лавандового масла, а биоконцентрат этого эфироноса, как и водный экстракт шалфея, больше не выпускается. Помимо этого важно сохранить семенную базу лекарственных растений.

В этом плане готов сотрудничать с местными и материковыми производителями косметики ГБУ РК „Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма“. Как рассказал его директор Владимир Паштецкий, институт может предложить набор экспериментальной продукции, которую можно использовалась в составе натуральных кремов. Например, масло черного тмина, производство которого налаживает НИИ сельского хозяйства. Оно содержит насыщенные жирные кислоты, аминокислоты, витамины A и E.

— Масло черного тмина обладает омолаживающим эффектом, его можно смело добавлять в кремы, — говорит Владимир Паштецкий.

Помимо этого НИИ сельского хозяйства Крыма разработал региональную программу возрождения эфиромасленичной отрасли. По словам Паштецкого, если не будет семенного и посадочного материала лекарственных и эфиромасличных культур, то эта отрасль развиваться не будет. Для увеличения объема продукции на основе натурального розового и лавандового масел нужны новые плантации. Ежегодно институт высаживает более 1 300 наименований лекарственных растений, а в прошлом году вырастили 1,5 миллиона кустов лаванды.