5 простых, но эффектных укладок, которые звезды делают перед спортзалом

Мы собрали звезд, которые перед походом в тренажерку всегда делают такие совершенные укладки, будто собираются прогулять тренировку.

Идеальный пучок Джиджи Хадид

Джиджи Хадид ходит в спортзал, как на праздник: волосы модель всегда старается собирать в аккуратный пучок. Такой аккуратный, что в предстоящую ей тренировку бывает весьма сложно поверить.

Фотография: Legion-Media Джиджи Хадид

Элегантный бантик Риты Оры Рита Ора не изменяет своему веселому стилю и на тренажерах. Частенько певица дополняет обыденные пучки и хвосты милыми аксессуарами для волос. Бантиками, например.

Фотография: Legion-Media Рита Ора Низкий небрежный пучок Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер всегда очень тщательно укладывает корни волос, а вот кончики оставляет немного спутанными. Перед тренажеркой модель делает всё как обычно, правда, еще и завязывает волосы в низкий пучок.

Фотография: Legion-Media Кендалл Дженнер

А подруга Кендалл Хейли Болдуин хорошо прочесывает волосы от корней до кончиков, и только потом фиксирует их в пучок на макушке.

Фотография: Legion-Media Хейли Болдуин

Эми Адамс перед спортзалом прямо таки корпеет над укладкой. Свои густые волосы актриса зачесывает в гладкий конский хвост на затылке, что только звучит легко.

Фотография: Legion-Media Эми Адамс