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5 простых, но эффектных укладок, которые звезды делают перед спортзалом
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5 простых, но эффектных укладок, которые звезды делают перед спортзалом 

Журнал ОК! 24 апреля 2018
Мы собрали звезд, которые перед походом в тренажерку всегда делают такие совершенные укладки, будто собираются прогулять тренировку.
Идеальный пучок Джиджи Хадид
Джиджи Хадид ходит в спортзал, как на праздник: волосы модель всегда старается собирать в аккуратный пучок. Такой аккуратный, что в предстоящую ей тренировку бывает весьма сложно поверить.
Фотография: Legion-Media Джиджи Хадид
Элегантный бантик Риты Оры  Рита Ора не изменяет своему веселому стилю и на тренажерах. Частенько певица дополняет обыденные пучки и хвосты милыми аксессуарами для волос. Бантиками, например.
Фотография: Legion-Media Рита Ора  Низкий небрежный пучок Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер всегда очень тщательно укладывает корни волос, а вот кончики оставляет немного спутанными. Перед тренажеркой модель делает всё как обычно, правда, еще и завязывает волосы в низкий пучок.
Фотография: Legion-Media Кендалл Дженнер
Высокий гладкий пучок Хейли Болдуин
А подруга Кендалл Хейли Болдуин хорошо прочесывает волосы от корней до кончиков, и только потом фиксирует их в пучок на макушке.
Фотография: Legion-Media Хейли Болдуин
Конский хвост Эми Адамс
Эми Адамс перед спортзалом прямо таки корпеет над укладкой. Свои густые волосы актриса зачесывает в гладкий конский хвост на затылке, что только звучит легко.
Фотография: Legion-Media Эми Адамс
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