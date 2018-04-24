Модные тренды окрашивания волос в 2018 год

Если раньше окрашивание волос было необходимостью, то в нынешнее время — это еще один способ добавить образу оригинальности. В 2018 представлено множество новинок в техниках окрашивания волос, и каждая может подойти на волосы средней длины.

Модные тенденции меняются каждый сезон и мир стилистики не исключение. Для того чтобы подобрать оригинальное окрашивание, нужно узнать какие же модные тенденции для средних волос предлагают стилисты в 2018.

Модные тенденции окрашивания волос 2018 на средние волосы

Главным направлением в окрашивании волос 2018 является максимальное приближение к натуральности. Популярными остаются оттенки русого, блонды и рыжего. Креативное окрашивание и яркие оттенки также будут актуальны, но для постепенного перехода к натуральности, стилисты предлагают использовать мягкий переход между этими оттенками.

Для тех, у кого уже имеется натуральный оттенок, но хочется что-нибудь изменить, можно окрасить волосы на один или два тона. А для того чтобы это получилось стильно и модно, нужно узнать какие же техники лучше всего подойдут для средней длины волос.

Даже обладательницам и без того необычного и оригинально цвета, как рыжий хочется перемен в своем образе. Для рыжеволосых красавиц стилисты предлагают колорирование, которое заключается в покраске отдельных прядей в близкие по оттенку или противоположные тона. Покраска осуществляется в вертикальном положении и на среднюю длину рекомендуется сочетание рыжего с оттенками пепельного, кофейного или медного.

Балаяж на средние волосы

Немногие парикмахеры могут выполнить технику балаяж качественно, так как она является одной из новинок. Сочетание нескольких тонов в конечном итоге дающие эффект выгоревших волос и есть суть данной техники. Осветление волос делают на 2-3 тона светлее натурального.

Прежде чем приступить к данной технологии необходимо подобрать правильный цвет красителя.

Стилисты предложили следующие оттенки под каждый цвет волос:

на темные волосы подойдут оттенки медного, карамельного, вишневого, баклажан и пепельный;

каштановые пряди сочетаются с кофейным цветом золотистого перелива;

для русых волос подойдут оттенки пшеничного, орехового, золотого, серебристого и перламутрового тонов;

гармонично будут смотреться на светлых волосах оттенки яркого блонда, карамельного, пепельного, мокко и ольха;

на рыжеволосых модницах гармонично будут смотреться янтарный, бронзовый и медный;

для тех, кто любит экспериментировать с яркими цветами можно выбрать оттенки зеленого, красного, синего и розового.

Элюминирование на средних волосах

Обладательницы сухих и ломких волос порой отказывают себе в процедуре окрашивания, так как в красках содержатся вещества, повреждающие структуру волос. Но благодаря новой технике элюминирования, окрашивание поврежденных волос стало возможным.

Гель, используемый для данной процедуры, не содержит аммиака и перекиси водорода, а только натуральные красители, которые могут закрасить даже седину.

Процедура элюминирования может быть цветной и бесцветной. При бесцветной процедуре, волосы обретают натуральный блестящий оттенок. При цветном же окрашивании можно выбрать любой понравившийся цвет и результат после процедуры сохраняется на 2 месяца.

Для тех, кто хочет покрасить волосы в более светлый оттенок, чем имеющийся, необходимо будет пройти процедуру осветления, так как краска для элюминирования не осветляет.

Омбре на средней длине

Техника омбре не теряет своей популярности и наиболее выигрышной эта технология смотрится на волосах средней длины. Суть колорирования заключается в резком переходе между двумя разными оттенками. Как правило, при классическом омбре кончики делают светлее, но существует также и омбре, наоборот, при котором светлыми становятся корни волос, а концы более темные.

На коротких волосах такой резкий переход не всегда выглядит уместно, а на длинных может быть неравномерным. Оттенки холодного блонда, пастельно-розового, медного, бордового, пшеничного и неглубоко черного будут трендовыми для техники омбре.

Коломбре

Окрашивание в технике коломбре отличается от обычного омбре тем, что здесь используются яркие оттенки цветов. Перед тем как сделать коломбре, необходимо осветлить кончики волос, а после окрашивать в яркие оттенки, тогда цвет получается насыщенным.

Выбор цветов может быть разнообразен, но чаще всего используются оттенки розового, синего, фиолетового и красного.

Сплэшлайтс

Интересно смотрится на средних волосах и техника окрашивания сплэшлайтс. При такой технике на прядях делают одну или две полосы, полоса может быть горизонтальной или вертикальной. Для такой технологии используют оттенки:

медного;

бронзового;

песочного;

соломенного;

золотого.

Вся эта палитра создает на волосах солнечные переливы.

Мелирование

Самым популярным видом колорирования для средней длины считается мелирование. При мелировании волосы окрашиваются по всей длине, не нарушается общая картина и визуально пряди выглядят более объемными. Мелирование выбирают женщины, у которых светлый оттенок волос и достоинством его является, что оно не повреждает основную часть прядей.

Отросшие корни будут не так заметны, как при других видах окрашивания.

У мелирования есть несколько разновидностей:

Многоцветное, в котором используется 2–4 оттенка, дополняющие друг друга.

Зональное, где осветляется только верхний ряд.

Пастельное, для которого используются мягкие полутона.

Еще одним плюсом является то, что мелирование на средние волосы считается бюджетным вариантом, ведь на окрашивание уходит минимум красящего вещества.

Брондирование

Аналогом мелирования, только в шоколадных оттенках является брондирование. Технология представляет окрашивание отдельных прядей в медный, шоколадный, кофейный, ореховый и медовый цвет. Стилисты рекомендуют брондирование обладательницам русых и светло-каштановых волос.

При брондировании нет четкого разделения прядей, а комбинация светлых и темных оттенков, визуально придает объема и яркости.

Трафарет на волосах

Необычно и смело выглядит колорирование волос средней длины, с использованием трафарета. Для этой техники используются трафареты с различными изображениями, которые придают образу еще больше экстравагантности. Наиболее выигрышно такое окрашивание смотрится на средних волосах темного оттенка.

На них можно использовать яркие оттенки красного, синего, зеленого или голубого, выбор остается за клиентом.

Популярными изображениями в 2018 стали:

животный принт

растительные орнаменты;

кружевные изображения;

тематика востока.

Какая бы техника ни была выбрана, главное, найти профессионального мастера, который сможет реализовать все задуманное и не испортить общего впечатления.

Однотонное окрашивание волос постепенно уходит на задний план и на его смену приходят более интересные и оригинальные техники окрашивания. Все выше представленные техники будут гармонично смотреться на волосах средней длины, в особенности на градуированных и каскадных стрижках. Ограничений в укладке при выборе одной из технологии также нет, что позволяет дать волю фантазии.