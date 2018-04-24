Модные брови 2018: новый тренд

Наравне с модными тенденциями в одежде или обуви, особого внимания заслуживает качественный макияж. В современной бьюти-индустрии есть несколько основных направлений, которые помогают девушкам стать более привлекательными. В новом сезоне 2018 акцент сделан на естественную красоту, поэтому сейчас в моде нюдовый макияж и густые, ухоженные брови.

Основные направления коррекции бровей

По мнению многих визажистов, именно брови являются главной составляющей идеального макияжа. Они способны придать вашему взгляду выразительность и некую таинственность. Сегодня важно, чтобы брови имели натуральную форму и цвет. Чтобы добиться нужного результата многие прибегают к специальной технике коррекции или используют косметику для бровей.

К наиболее популярным методам изменения цвета и формы бровей относят:

татуаж;

эффект «дымки»;

«микроблейдинг»;

окрашивание;

наращивание.

Благодаря этим процедурам вы сможете добиться необходимого очертания бровей. Прежде чем вы сделаете выбор в сторону той или иной формы, вам нужно определить какие брови подойдут для вашего типа лица.

Также нужно учитывать и другие особенности внешности: размер губ, разрез глаз.

Татуаж бровей

Поскольку в этом сезоне естественная красота будет преобладать во всем, то трендом 2018 станут натуральные брови без явного эффекта татуажа. Этого можно добиться с помощью нескольких способов коррекции:

Теневая растушевка — одна из разновидностей популярного перманентного макияжа. Этот процесс включает мягкую прорисовку бровей, которая напоминает процедуру окрашивания. Для этого многие косметологи используют несколько оттенков пигмента, что позволяет придать бровям плавные переходы цвета.

Волосковый метод. По поверхности бровей или на отдельных участках наносятся небольшие линии, напоминающие волоски. Таким образом, повторяется естественная линия роста волос на брови.

Европейский стиль. Сочетает в себе два предыдущих вида татуажа. Главное отличие заключается в параллельном расположении штрихов на одинаковом расстоянии друг от друга. Со временем волоски будут выглядеть не так четко и превратятся в тень.

Для того чтобы форма сохранялась как можно больше необходимо использовать косметические средства, способные закрепить красящее вещество под кожей.

Следует помнить о том, что цвет бровей должен получиться немного светлее, чем цвет волос на голове.

Выбираем форму бровей: тренд 2018

Сегодня уже не модно иметь тонкие, неприметные брови. В этом сезоне на пике популярности широкие и четкие линии. Если у вас от природы густые брови, то вам достаточно поддерживать их форму простыми процедурами:

регулярно расчесывать специальной щеткой;

фиксировать форму косметическими средствами (гелем);

прореживать «лишние» участки.

Не все девушки могут похвастаться идеальной формой бровей, поэтому им приходится использовать специальные корректирующие процедуры. Для этого им следует подобрать мягкие тени, которые способны равномерно распределиться по поверхности волос.

Если говорить об изгибе бровей, то главным трендом 2018 являются плавные, растушеванные линии. Выделим несколько основных модных форм бровей:

дугообразная форма;

горизонтальная форма;

изогнутая форма;

брови с изломом;

восходящие брови.

Стоит отметить, что правильно подобранный изгиб бровей сможет значительно изменить форму лица и создать неповторимый образ. Сейчас именно брови являются основной деталью, которая выступает центральной во всем бьюти-образе. Важно, чтобы они всегда были красивыми и ухоженными.

Окрашивание бровей: новинки 2018

Существует множество способов, которые могут изменить форму ваших бровей. Помимо, специальных технологий, многие девушки используют привычные методы окрашивания — ежедневный макияж. Благодаря специализированной косметике (тени, тушь, подводки, закрепители) вы можете экспериментировать с изгибом хоть каждый день. Кроме того, вы всегда сможете стереть неровные линии с помощью ватной палочки и капли жидкости. Особого ухода такой макияж не требует.

Также к основным способам окрашивания бровей относят:

карандаш;

краску;

биотатуаж (хна, басма, сурьма).

Эти простые средства помогают добиться желаемого результата за короткий промежуток времени. Кроме того, если вы сможете аккуратно распределить несколько цветов и сделать ровные линии, то у вас может получиться очень красивый эффект — «омбре». Именно он будет самой популярной модной тенденцией нового сезона 2018.

Общие рекомендации по уходу

Уже несколько сезонов подряд неотъемлемой частью идеального макияжа являются брови. Для того чтобы поддерживать их естественную красоту вам необходимо уделять минимальное количество свободного времени.

На состояние волосков влияет несколько важных факторов: индивидуальные особенности и внешняя среда (солнечный свет).

Независимо от погодных условий или других негативных воздействий, необходимо обеспечить должный уход за вашими бровями:

Прежде всего, нужно тщательно подбирать любое косметическое средство. Это также касается краски. Ни в коем случае нельзя использовать красители, предназначенные для волос.

Если после «прореживания» бровей вы заметили сильное покраснение, то воспользуйтесь кусочком льда. Он быстро успокоит воспалившиеся участки кожи и быстро приведет ее в порядок.

Не менее положительный эффект оказывает на состояние бровей специальный массаж. Его делают лёгкими пощипывающими движениями по направлению от переносицы к вискам.

Косметику необходимо наносить равномерным слоем. Важно не переусердствовать, ведь повышенное количество пигмента может привести к тому, что брови будут выглядеть неестественно.

Если вы будете следовать этим простым рекомендациям и учитывать основные направления модных тенденций, то ваши брови всегда будут выглядеть превосходно.