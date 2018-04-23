В стиле ретро: учимся носить микро-челку как у Эммы Уотсон, Беллы Хадид и других звездных трендсеттеров

Микрочелка или Baby bang пришла к нам прямиком из нулевых, и сейчас это самый популярный тренд на красной ковровой дорожке.

Главной поклонницей этой прически уже многие годы является Йоланди Фиссер, вокалистка рэп-рейв-группы «Die Antwoord», а она, как известно, отличается своей крайней экстравагантностью. Удивительный факт: стрижку Фиссер делает ее коллега по группе, Ninja (Джонс). «Я не готова полагаться на вкус незнакомого стилиста, и кроме того, это позволяет неплохо сэкономить», — рассказала Йоланди.

Если ты не хочешь отставать от стильных звезд и примерить новый тренд первой, то спешим предупредить о некоторых нюансах. Очень короткая челка идеально подойдет овальному лицу, а если лицо круглое, квадратное или сердцевидное или отличается крупными чертами, от короткой челки лучше отказаться: вместе со лбом она обнажит и все остальное, подчеркнув как достоинства лица, так и его недостатки.

Обладательницы вьющихся волос столкнуться с другой проблемой: чтобы идеально уложить челку придется потратить немало времени и воспользоваться утюжком для выпрямления волос со специальным термозащитным стайлингом.

Для других типов волос основными стайлинговыми средствами будут гель, мусс, лак и воск. Правда, не стоит ими злоупотреблять, иначе волосы очень быстро испачкаются. Кстати, челка и без уклалочных средств грязнится в первую очередь от постоянных крикосновений, поэтому обязательно возьми на вооружение сухой шампунь.

А вот отрастить ультракороткую челку обратно будет довольно сложно. Но не стоит огорчаться! Достаем козырь из рукава: перед тем, как решиться на радикальную смену имиджа, можно попробовать накладные пряди. Так твои натуральные локоны будут в полной безопасности.

Именно этим обманным маневром воспользовались стилисты фильма «Секция ритма», создавая образ героини Блейк Лайвли. Кстати, такая подвернутая челка в стиле 80-ых поможет создать нежный и романтичный образ. Только взгляни на Блейк, ну разве не милашка?

Если боишься, что цвет от искустренных прядей может отличаться от натурального, то воспользуйся тач-ап спреем Retouch.me культовой марки Kevin Murphy. Он позволит с легкостью скрыть переход цвета благодаря пигменту в составе, к тому же спрей не осыпается и не склеивает волосы.

Вот еще несколько вариантов, как можно носить «детскую» челку: она может быть прямой и плотной с четким контуром, как у Эммы Робертс , либо рваной как у Лизи Кэплан.

Главное помни, что микрочелка — это акцент, который должен смотреться исключительно органично и не вступать в диссонанс с твоим привычным повседневным образом, так что если ты не фанатка парижского шика или эпатажных выходов, то хорошенько подумай перед тем как идти в парикмахерскую за очередной трендовой стрижкой.

А ты рискнула бы примерить новый тренд? Делись своим мнением в комментариях.

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Фото: Instagram.com, Gettyimages.com