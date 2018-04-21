Семь причесок для тонких волос, которые придают объем

Для начала подготовьте стайлинговые средства, которые помогут придать прикорневой объем и зафиксировать прическу. Если волосы непослушные и постоянно путаются, то их можно подготовить за ночь, например, нанести маску.

Элегантный пучок

Гладкий пучок смотрится очень лаконично, с такой прической можно пойти на собеседование или важное собрание на работе. Для большего объема можно приподнять прядки на макушке.

Косы на короткие волосы

Имея небольшую длину волос, можно также создать косы. Например, заплести две на макушке, а прядки от висков закрутить и продеть в косичку, остаток волос можно завить в локоны. Чтобы не было «петухов», волосы должны быть чистыми и сухими. Косы лучше зафиксировать шпильками или невидимками, так они будут держаться в течение всего дня и не будут распадаться.

Французская коса набок

Французская коса будет отличным вариантом для учебы или работы: волосы уложены, не мешают и смотрится красиво. Для разнообразия плести ее можно от челки или с середины длины, сбоку или сзади. На заметку: чем толще будет прядь волос, тем богаче будет выглядеть коса. Мелкие, торчащие в разные стороны волоски можно убрать с помощью воска или геля.

Пышный хвост

Хвост подходит на все случаи! Кроме того, это удобно, быстро и модно в этом сезоне. Если предварительно завить волосы, то он будет еще пышнее. Для такой прически не так важно, чистые волосы или после мытья прошла пара дней, просто освежите их сухим шампунем — и готово!

Пучок с объемной челкой

Пучок можно сделать ажурным, если закрутить кончики волос в локоны. Его также можно украсить красивой заколкой, вытянуть прядки у виска. Чтобы волосы было легче укладывать, предварительно на них можно нанести мусс или пенку. Кстати, такая прическа визуально прибавляет пару сантиметров роста!

С элегантным бантиком

Женственная, мягкая и утонченная прическа. Можно сделать на волнистые или прямые волосы. А чтобы объем держался дольше, можно предварительно на корни нанести пудру, а в конце зафиксировать лаком. Кроме того, можно использовать маленький секрет: специальный валик под волосы для объема.

Нежные локоны набок

Простая, но по-голливудски красивая прическа. Идеальна для торжественных мероприятий. Локоны могут быть мелкие или крупные, в виде волн. На заметку: такую прическу можно делать, если необходимо визуально сузить лицо.

Мнение эксперта

— Чтобы придать любой прическе из тонких волос плотность и дополнительный объем, в первую очередь подберите соответствующий уход (L'Oreal: серия Volumetry, KERASTASE: Matérialiste). При укладке делайте гофре на корнях или по всей длине, предварительно нанеся термозащиту.

Если предпочитаете волны или локоны, лучше завивать волосы от лица, сочетая с гофре на корнях. Но помните, что частое применение плоек и утюжков вредно: следите, чтобы они были с терморегулятором.

На тонких волосах отлично смотрятся всевозможные косы. Например, вариант французской косы позволит визуально придать густоту волосам, только не забудьте растянуть пряди волос в косе. Косу можно применить и на коротких волосах (например, каре), сочетая с локонами.

Если же вам хочется долговременного эффекта густых и длинных волос, воспользуйтесь наращиванием.

Избегайте излишнего утяжеления волос, выбирайте шампуни с пометкой «для тонких волос». Пользуйтесь бальзамом и кондиционером. Если любите масла, то лучше наносить их на влажные волосы и только на концы.

Соня Феодорова, стилист салона красоты «Парадиз»

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