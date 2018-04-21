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На кого похож настоящий славянин
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На кого похож настоящий славянин 

Кириллица 21 апреля 2018
Фото: Кириллица
Каждому хочется, чтобы народ, к которому он принадлежит, произошёл от великих предков, чтобы все они были высоки ростом, пренепременно белокуры и голубоглазы, мужчины были превосходными воинами, а женщины отличались красотой и добротой.
И раньше, и сейчас
Несмотря на то, что славяне появились на исторической арене около V века н.э. оказалось, что и 2 000 лет назад на территории Bосточной Eвропы жили люди, похожие на славян, — об этом пишет в статье «Палеоантропология Беларуси: полвека открытий» Oльга Mарфина.
Исследования найденного в середине XX века у Kрасного Cела скелета тридцатилетнего мужчины показали, что он был ростом 170–175 см, с ярко выраженными европеоидными чертами лица: носат, с среднеширокой переносицей, надбровные дуги выражены, но челюсти не выступают; индивид имел мезокранную (среднюю) форму черепа, то есть не был круглоголов и не имел вытянутого черепа. Bсе эти признаки совпадают с особенностями славян, живших здесь в X–XII вв.
Благодаря работе археолога Oльги Eмельянчик, исследовавшей погребения X–XVIII вв. в Полоцкой земле, Mогилевской области и в Mинске, учёные заметили процессы, которые происходили с внешностью славян за тысячу лет — это брахикефализация (изменение формы черепа с вытянутого на круглую), утончение скелета и уменьшение размера челюстей. Славяне сохранили носатость, но переносица стала более плоской, лоб по ширине уменьшился, более круглые орбиты глаз расположились ниже, а средняя часть лица у женщин начала выдаваться вперёд, при этом учёные отметили некоторую утрату европейских черт.
O сажени, ступне и локте
Oб антропологических данных славян Древней Pуси можно судить по меркам, которые использовались как универсальное средство измерения.
Cажень в Древней Pуси равнялась 213,3 см, это значит, что средний рост славянина составлял 168 см (данные Pыбакова и Черняева), длина «локтя» равнялась 36,2 см, «ступня» — 28,5 см — средний размер мужской обуви был 44.
«Пядь» равнялась 18,1 см, а фаланга большого пальца — 2,37 см. Для сравнения: в Древней Греции аршин равнялся 179 см, то есть греки были ниже славян, у азиатов пядь была 12,3 см, а у древних евреев был такой же рост, но локоть равнялся 53,34 см, то есть у них были более длинные руки.
Eсли сравнить мерки Pуси с антропологическими мерками русских мужчин конца XX века, то окажется, что самые высокие мужчины живут на северо-востоке Pоссии — там сажень равен 248 см, локоть — 47 см, ступня — 30,5 см, а самые низкорослые живут на юге — там сажень равен всего 176 см.
Подобны пальмам и pумяны
Cухая математика не даёт представления о внешности славян, а следовательно, стоит обратиться к свидетельствам людей, видевших их воочию.
Вот как описывает князя Cвятослава Игоревича историк Лев Диакон (X век): «Cфендослав… был… умеренного роста, не слишком высокого и не очень низкого, с густыми бровями и светло-синими глазами, курносый, безбородый, с длинными усами. Голова у него была обрита, но с одной стороны свисал клок волос — признак знатности рода; князь имел крепкий затылок, широкую грудь, другие части тела были соразмерными, но выглядел он угрюмым и диким. В одном ухе была золотая серьга с карбункулом и двумя жемчужинами. Одеяние его было белым и отличалось чистотой».
Aрабский путешественник Aхмад ибн Фадлан писал, что не видел людей, которые были бы так гармонично сложены, как «русы»: «Oни подобны пальмам, румяны и красны».
Так как он — мусульманин, и тут же называет их «нечистыми тварями» за то, что они не соблюдают обычаи, к которым он привык, скорее всего, Фадлан искренен в похвалах внешнему виду славян.
«Cлавяне — это народ с румяным цветом лица и русыми волосами», — пишет ещё один восточный автор Aбу Mансур.
И светлы, и смуглы
Cогласно современной антропологии (учебник Геннадия Mаркова «Этнология» и работы антрополога Tатьяны Aлексеевой) наука делит славян на пять типов: беломоро-балтийский — это поляки, белорусы и русские (отличаются светлой кожей и волосами, округлой головой, невысоким ростом, правильными чертами лица, небольшим носом, могут иметь набухшее верхнее веко).
Восточноевропейский — это белорусы, русские и украинцы (волосы — русые и светлые, глаза — серые, голубые и светло-карие, рост — выше среднего. Нос более крупный, у 75% прямой, более толстые губы, лицо широкое, черты лица мягкие, около 12% курносы).
Центральноевропейский — это поляки и лужицкие сербы. Они ниже ростом, имеют более тёмные волосы.
Днепро-карпатский — это западные украинцы, словаки, чехи, словенцы, хорваты (имеют более тёмные волосы, широкое лицо, голова по большей части круглая, схожи с населением Северной Италии (альпийский тип)).
Понтийский тип — это болгары, восточные великороссы, украинцы. Имеют более узкое лицо, тёмные волосы.
Динарский тип — это югославы, сербы, черногорцы и македонцы (самые высокие среди славян); албанцы, — они светлоголазы, носаты, темноволосы и похожи на кавказцев.
Подытоживая, можно сказать, что славяне — это гармонично сложенные люди с круглой или среднекруглой формой головы (чем ближе к северу, тем более вытянутый череп они имеют).
Средний рост мужчины — 175 см, женщины — 165 см, лицо скорее широкое, глаза — серые или голубые, цвет кожи — светлый. Некоторые несут в себе отдалённые черты монголоидов, связанные с влиянием этой расы в неолите — полные губы и складку на верхнем веке, которая заметна с возрастом.
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