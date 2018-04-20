Как сохранить красоту волос: лайфхаки от экс-возлюбленной Ди Каприо супермодели Тони Гаррн

В феврале этого года в Берлине Schwarzkopf с шиком и блеском отпраздновал 120-летие с момента основания компании. На грандиозном мероприятии собрались все сливки бьюти-сообщества, которым не терпелось ознакомиться с представленными новинками уже давно известных и любимых марок. Кульминацией вечера стал неожиданный сюрприз — запуск новой рекламной кампании #createyourstyle и объявление, что новой посланницей бренда Taft стала топ-модель Тони Гаррн, сменившая на этом посту Хайди Клум

На следующий день WMJ.ru лично пообщался с амбассадором марки и подробно расспросил, что является залогом образцовой красоты девушки. Тони Гаррн знает об этом как никто другой, будучи востребованной моделью и экс-возлюбленной одного из самых завидных женихов нашего времени, звездой фильмов «Титаник», «Остров проклятых», «Банды Нью-Йорка» — Леонардо Ди Каприо

На вопрос о том, что ей больше всего нравится в своей внешности, Тони без сомнения ответила: «Кожа и, конечно же, волосы. Я всегда стараюсь уделять достаточное количество времени для ухода за собой». И это неудивительно, ведь на протяжении многих лет Тони удается сохранить свой натуральный цвет, оставляя волосы упругими, гладкими и такими сияющими. К большому удивлению многих топ-модель любит простоту в прическах. Она не раз признавалась, что любимый образ, который она чаще всего просит сделать у стилистов — это высокий «конский» хвост.

«Звучит просто, но у меня всегда возникают с этим трудности — вроде бы, нужно затянуть покрепче и готово, но все не так. То пряди выбиваются, то хвост затянут не туго, — признается модель. — Однако мне удалось узнать пару секретов у звездных стилистов. Главное — это зафиксировать прическу лаком, тогда каждая прядь останется на нужном месте и не придется волноваться за свой внешний вид».

Любимым укладочным средством Гаррн является универсальный стайлинг— лак для волос от Taft. По ее словам, благодаря этому средству можно создавать совершенно разные образы за считанные минуты, не вредя своим волосам и не допуская их склеивания. Но самым любимым средством Тони признала следующий мастхэв — сухой шампунь. «Я обожаю объемные укладки, поэтому у меня всегда под рукой есть парочка сухих шампуней», — говорит красавица. Также модель рассказала, что это неотъемлемый атрибут в ее косметичке, который она всегда берет с собой.

Интересным оказался и тот факт, что Тони без труда и сама может создать себе звездный образ для важного мероприятия. На вопрос, какую прическу бы она себе сделала и что ей для этого потребуется, Гаррн ответила: «Да я легко справлюсь с этим самостоятельно. Если говорить о массовом мероприятии, где необходимо предстать во всей красе, тут всегда беспроигрышный и элегантный вариант — выпрямить волосы утюжком и с помощью лака для волос. Это может быть экстрасильная фиксация, чтобы создать более четкие линии, либо для естественного варианта укладки использовать легкую, упругую фиксацию».

Безусловно, глядя на Тони Гаррн, первое, что бросается в глаза и заставляет вздыхать с умилением — это красота ее волос. Самый популярный вопрос, задаваемый ей, конечно, заключается в том, окрашивает ли она свои волосы, если да, то каким средством и как часто. Этот вопрос всегда вызывает улыбку на лице модели. «Я ни разу в жизни не окрашивала свои волосы, даже не знаю, как они могут реагировать на различные вещества. Мне с рождения повезло с цветом волос. На удивление всех родных, они светлее, чем у каждого из них. Плюс ко всему моя шевелюра еще и выгорает на солнце», — призналась Тони.

Не отступая от темы красоты волос девушки, мы попросили дать пару советов для читательниц WMJ.ru: как необходимо ухаживать за своими волосами, чтобы добиться таких же результатов. По словам модели, из-за большого количества сьемок, смены образов и показов волосам приходится непросто, поэтому в обычной жизни Тони не моет их лишний раз, а при мытье в бальзам добавляет пару капелек масла для волос — это хорошо их питает и оживляет. «Не стоит сушить волосы феном, они становятся ломкими. Я отказываюсь от этого в обычной жизни, пусть высыхают сами», — комментирует Гаррн.

Также звездная модель рассказала, что крайне редко выпрямляет волосы, только когда они уже завернутся в спираль. Как уже было сказано выше, для поддержания укладки Тони использует лак для волос Taft, а при необходимости создания объема ей помогает сухой шампунь.

А как ты ухаживаешь за своими волосами? Возьмешь на заметку советы Тони Гаррн? Делись своими ответами в комментариях!

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Фото: Instagram.com, Shutterstock/VOSTOCK