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Нарисовались: Джиджи Хадид и Марго Робби с белыми стрелками
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Нарисовались: Джиджи Хадид и Марго Робби с белыми стрелками 

SNCmedia.ru 20 апреля 2018
Фото: SNCmedia.ru
Комментирует Андрей Тамбовцев, топ-визажист студии «ZAZEРКАЛЬЕ»:
«В целом, это два очень похожих образа. Марго Робби выглядит более лаконично на фоне Джиджи Хадид, но обеим я бы не рекомендовал белые стрелки. Такие стрелки больше подойдут девушкам с темным цветом глаз.
Джижди дополнительно подвела глаза белым каялом, чтобы увеличить их визуально, но в целом результат смотрится нелепо и тускло. С помощью белой выведенной стрелки она сломала форму глаза, по-видимому, желая визуально изменить его, но этого можно добиться только с помощью темных оттенков подводки. Также модели стоит учесть, что сейчас в моде широкие, но ухоженные брови.
Смотря на Марго Робби, я бы рекомендовал исполнить макияж в холодных оттенках, так как белые стрелки на хорошем и теплом тоне лица дают общий дисбаланс. Впрочем, на фоне своей соперницы она выиграла за счет того, что не стала выводить стрелку, а обошлась плотным и толстым подведением верхнего века на всю длину».
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