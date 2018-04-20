Почему блондинов на Земле становится меньше

Вспомните, сколько среди ваших знакомых блондинов? Для большинства европейцев характерны русые, пепельные, рыжеватые оттенки волос. Натуральные светлые волосы встречаются крайне редко. Через 200 лет на Земле блондинов практически не останется, обещают нам некоторые ученые.

Генетическая аномалия

Еще из школьного курса биологии мы знаем, что темные волосы являются доминантным признаком, а светлые — рецессивным, то есть отмирающим. Так, если один из родителей брюнет, а второй — блондин, то ребенок с наибольшей вероятностью родится темноволосым.

У коренных жителей Африки, предположительной прародины человечества, темная кожа, глаза и волосы. По мнению специалистов из Копенгагенского университета ( Дания ), на момент зарождения современного человечества (около 30 тысяч лет назад) все люди были смуглыми и темноволосыми. Но 6-10 тысяч лет назад на планете стал меняться климат и начались миграционные процессы. Это, возможно, и привело к генетической мутации, отключившей механизм выработки меланина, и часть людей стала появляться на свет с кожей, глазами и волосами светлого оттенка.

По другой версии, ген, отвечающий за светлый цвет волос, позаимствован нами у неандертальцев. Хотя мы унаследовали от них некоторые гены, сами неандертальцы вымерли, как считается, в результате природных катаклизмов. Скорее всего, лишь homo sapience обладали набором генов, необходимым для эволюционной адаптации, остальные близкие к нам популяции просто не выжили.

Поэтому, чтобы ребенок родился светловолосым, нужно, чтобы и у отца, и у матери присутствовал соответствующий рецессивный ген. А вероятность такого совпадения невысока.

Особенности питания

Еще одной причиной исчезновения блондинов может являться образ питания. Исследователи выяснили, что жир, сахар и консерванты, в изобилии присутствующие во множестве современных продуктов, способствуют выработке меланина. А для снижения его количества надо есть пищу, богатую фосфором и полиненасыщенными жирными кислотами омега-3. Эти вещества содержатся в некоторых сортах рыбы, таких, как сельдь, скумбрия, форель и тунец. Однако далеко не каждый человек согласится сделать рыбу основой своего рациона.

Проблемы со здоровьем

Поскольку меланина у блондинов вырабатывается мало, их кожа склонна к солнечным ожогам. Причем для этого вовсе не обязательно лежать на пляже — достаточно пару часов провести на солнце с открытыми участками тела. По словам экспертов, другими особенностями светловолосых людей являются сниженный болевой порог и более уязвимая нервная система. У них выше заболеваемость диабетом и чаще встречаются проблемы со слухом, так как пигмент защищает слуховые нервы от воздействия шумовых волн. Понятно, что все эти проблемы в совокупности отнюдь не способствуют долголетию.

Исчезновение блондинов — миф или реальность?

Ученые из Берлинского университета ( Германия ) подсчитали, что за последние полвека число жителей стран Европы, США Канады , имеющих натуральные светлые волосы, сократилось с 40 до 14%. Исследователи дали прогноз, согласно которому к 2210 году блондинов на Земле вообще может не остаться. На сегодняшний день, кстати, больше всего блондинов проживает на территории Финляндии