9 звезд, которые специально стали седыми: идет ли им этот цвет?

Кара примерила много образов, и не только на подиуме, но и в кино. Например, ради фильма «Жизнь за год», где Делевинь сыграла трудного подростка со смертельным диагнозом, она побрилась налысо. А для участия в картине «Валериан и тысячи планет» девушка покрасилась в блонд, который по оттенку напоминает иней.

Этот обдающий холодом цвет не выглядел чужеродным, несмотря на то, что Кара по природе жгучая брюнетка. Цвет сделал образ дорогим: Делевинь выглядела на все сто даже в простой майке, джинсах и без макияжа.

Певица за свою творческую карьеру попробовала все цвета радуги. Она чутко улавливает тренды и без колебаний сразу следует им. Серебристый во всех вариациях возвращается в этом сезоне, поэтому неудивительно, что певица уже щеголяет в этом оттенке.

Правда, Пинк очень любит интересные вариации в окрашивании, поэтому попросила стилиста добавить с помощью тонирования фиолетовых и синеватых бликов. Получилось оригинально!

Поговаривают, что чуть ли не еженедельные перемены в образе Рианны возможны благодаря большой коллекции париков (а иначе от таких бьюти-экспериментов певица давно бы осталась лысой).

Был в жизни Рианны и период седины. Недолго, но гордо певица выходила на публику с ледяным серым оттенком, который сочетала с таким же цветом помады.

Дочь рокера Оззи — настоящая бунтарка. Она влипала в неприятные ситуации, грубила родителям, красила волосы в безумные цвета и не следила за весом.

В один из дней Келли решила, что хочет стать стильной леди. Певица села на диету, умерила свою страсть к броским цветам и почти перевоспиталась. Но ее рокерский дух иногда дает о себе знать, чаще всего в окрашивании волос. Келли часто возвращается к серебристо-лавандовому оттенку. С этим цветом волос звезда никогда не делает броский макияж. И это правильно: сам оттенок делает образ ярким.

От Гаги публика всегда ждет экстравагантного поведения. И певица дает зрителям хлеба и зрелищ. Чего только стоят ее бьюти-образы и костюмы (например, знаменитое платье из мяса)? Не отказывает себе Гага и в экспериментах с цветом волос.

В последнее время она старается поддерживать имидж аристократки, поэтому покрасилась в металлический блонд. В сочетании с простым макияжем и классическими нарядами этот цвет действительно превращает певицу в леди.

Вообще-то модель Джордан Данн — консерватор. Девушка решалась максимум на каре и осветление. Но для одного из балов Института костюма девушка пустилась во все тяжкие. Она покрасилась в серебристо-фиолетовый оттенок, который на стрижке гладкий боб смотрелся отлично.

У актрисы был период цветного настроения, которое она подчеркивала то розовыми, то зелеными, то синими прядями. Но яркие краски потускнели и сменились серыми буднями. В образе актрисы стал править балом серебристый цвет. Сочетание необычное, но продержалась она с этим цветом недолго — и вернулась к своему любимому блонду.

После того, как Дженнифер перекрасилась из брюнетки в блондинку, она с каждым разом просила стилиста сделать ее волосы еще светлее. И доигралась до очень любопытного варианта. На фоне платинового блонда стилист выделил ей отдельные пряди серебристым цветом. В результате оттенок будто искрился на солнце и добавлял волосам объем.

Правда, долго в образе холодной женщины Лоуренс пробыть не смогла. Сейчас она является обладательницей классического калифорнийского окрашивания.

Примерив на себя образ главного редактора влиятельного женского глянца, Мерил ради роли ударилась в рискованный бьюти-эксперимент, который оправдал себя. Стилисты покрасили ее волосы в жемчужно-серый оттенок и сделали стрижку пикси. Получился дорогой и в меру стервозный образ.

Стилисты проекта предоставили доказательство того, что при правильно подобранном оттенке и удачной стрижке седина не будет старить!

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