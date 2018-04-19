Педикюр дома: советы по уходу за ногами, пошаговая инструкция

Главное условие качественного ухода за ногами, это конечно гигиена и чистота. В принципе хватает двухразового обмывания в течение недели (с обязательной сменой чулок и носков), чтоб поддерживать необходимую чистоту, однако для того, чтобы ноги выглядели эстетически приятно, нужен педикюр. Не обязательно для этого идти в салон, педикюр дома не слишком сложно делать. Специалисты рассказали сайту МедикФорум, что летом это должна быть ежедневная процедура, поэтому можно делать педикюр в домашних условиях.

Советы по уходу за ногами

Если ноги сильно потеют, мыть их надо каждый день с мылом в теплой воде, менять носки и просушивать стельки и саму обувь. Если этого не делать ежедневно, то остатки пота будут разлагаться, что ведет к опрелостям и грибковым заболеваниям. При такой проблеме желательно на ночь делать горячие ванночки ногам с добавлением отвара из коры дуба, или просто с марганцовкой (малиновый цвет). Еще не помешает протирать между пальцами и ступни нашатырным спиртом (1% раствор). Делайте присыпку (2г. борная кислота и 20г. тальк.) на ступни или насыпать в носки. Берегите ноги от мозолей и водяных пузырей, иногда это приводит к плохим последствиям. Для этого тщательно подбирайте обувь, как тесная, так и слишком свободная может привести к потертостям и мозолям. Свежие мозоли убираются без проблем после принятия теплой ножной ванны (добавить мыльного раствора и пару капель нашатыря). После ванночки мозоль легко снимается безопасной бритвой, только соскабливать надо осторожно, чтоб не повредить здоровую кожу. Чтоб убрать старую мозоль, прикладывайте к ней каждый день мякиш хлеба, пропитанный уксусом или лимонную корочку, также хорошо поможет горячая печеная луковица. Только не забывайте при этих процедурах смазывать здоровую кожу вокруг мозоли вазелином. Если мозоли сильно запущены, воспользуйтесь жидкостью для удаления мозолей или специальным пластырем, это можно купить в аптеке. Если ноги сильно устают, подкладывайте под них на ночь небольшую подушку или валик, чтоб они находились на возвышении.

Пошаговая инструкция

Чисто помытые ноги протирать обязательно насухо. Дальше важен уход за ногтями. Следует систематично срезать ногти на ногах, ноготь должен быть параллельно пальцу, чтоб избежать их не правильному росту. Глубоко обрезанные ногти, а еще тесная и неудобная обувь могут привести к врастанию и как следствие воспалению в уголках ногтей на пальцах. Правильно подстриженные ногти — хорошее начало для правильного педикюра. После этого их можно обработать пилкой, чтобы форма ногтя была более ровной.

Также при необходимости можно обработать кутикулу. Уход за ногтями на ногах не слишком отличается от ухода за ногтями на руках. Поэтому для него можно использовать те же средства, которые вы используется для маникюра. Можно использовать масло для размягчения кутикулы, а также палочки для того, чтобы убрать ее с пластины. После этого лишнюю кожу можно аккуратно срезать с помощью специальных щипчиков. После этого можно перейти к ступням.

Уход за ступнями — самая сложная часть педикюра. Она может требовать особого внимания, но именно от того, насколько качественно вы сделаете эту часть, будет зависеть общий результат.

Уплотнения кожи на пятках и подошвах ног необходимо растирать пемзой. Если это плохо помогает, попарьте ноги в мыльной воде, добавив туда чайную ложечку обычной питьевой соды. После того как ноги распарились, соскоблите разрыхленную старую кожу и смажьте пятки и подошвы вазелином или смягчающим кремом. Затем подержите ноги в горячей воде еще минут 20 и потрите пемзой. Хорошо поможет от натоптышей обливание ног холодной водой. Также можно использовать специальные пластыри. Их лучше всего наносить на места с натоптышами заранее, а потом намного легче будет обрабатывать размягченные места.

Что понадобиться?

Для ухода за ногами дома нужен тот же набор, что требуется для маникюра — все те же средства подойдут. Также нужна ванночка с водой и мыльный раствор или любое другое средство для смягчения кожи. Не обойтись и без средства для полировки кожи и удаления жесткой кожи со стоп. Ранее были названы бьюти-продукты, которыми нельзя пользоваться каждый день.