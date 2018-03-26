Chanel представили тушь с напечатанной на 3D-принтере щеточкой

Chanel в сотрудничестве со студией Erpro 3D Factory выпустили новую инновационную тушь Le Volume Revolution de Chanel с первой в мире щеточкой, напечатанной на 3D-принтере.

Специалисты бренда испытали более 100 вариантов щеточек, прежде чем найти идеальную форму. Расположение каждой щетинки просчитано до миллиметра, кончик закруглен, а на поверхности расположены гранулы и микрополости. Благодаря этой разработке, щеточка с первого нанесение ровно распределяет оптимальное количество туши по ресницам, придавая им максимальный объем.