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Chanel представили тушь с напечатанной на 3D-принтере щеточкой
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Chanel представили тушь с напечатанной на 3D-принтере щеточкой 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
Chanel в сотрудничестве со студией Erpro 3D Factory выпустили новую инновационную тушь Le Volume Revolution de Chanel с первой в мире щеточкой, напечатанной на 3D-принтере.
Специалисты бренда испытали более 100 вариантов щеточек, прежде чем найти идеальную форму. Расположение каждой щетинки просчитано до миллиметра, кончик закруглен, а на поверхности расположены гранулы и микрополости. Благодаря этой разработке, щеточка с первого нанесение ровно распределяет оптимальное количество туши по ресницам, придавая им максимальный объем.
В США и Великобритании тушь Le Volume Revolution de Chanel появится в продаже уже в июне этого года. В международную продажу новинка поступит в сентябре.
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