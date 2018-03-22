Chanel первыми в мире сделали щеточку для туши на 3D-принтере

Теперь 3D — это не только про эффект туши, но и про щеточку: Chanel напечатали ее на принтере! Новая Le Volume Revolution de Chanel стала первой в мире тушью, созданной с помощью 3D-технологий: разработкой щеточки занималась студия Erpro 3D Factory, которая утверждает, что она равномерно распределяет тушь по ресницам и не оставляет комочков.

Прототип 3D-щеточки был запатентован Chanel еще в 2007 году, но реализовать его удалось только в 2018-м. Купить «умную» тушь можно будет в магазинах бренда с сентября этого года.