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Chanel первыми в мире сделали щеточку для туши на 3D-принтере
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Chanel первыми в мире сделали щеточку для туши на 3D-принтере 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Теперь 3D — это не только про эффект туши, но и про щеточку: Chanel напечатали ее на принтере! Новая Le Volume Revolution de Chanel стала первой в мире тушью, созданной с помощью 3D-технологий: разработкой щеточки занималась студия Erpro 3D Factory, которая утверждает, что она равномерно распределяет тушь по ресницам и не оставляет комочков.
Прототип 3D-щеточки был запатентован Chanel еще в 2007 году, но реализовать его удалось только в 2018-м. Купить «умную» тушь можно будет в магазинах бренда с сентября этого года.
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