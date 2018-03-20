Главные тренды окрашивания волос на весну

Холода позади, новая стрижка сделана, гардероб обновлен, осталось дело за малым — выбрать цвет волос. Эта весна богата на яркие и свежие окрашивания, поэтому выделите для себя понравившийся и бегите к парикмахеру — пусть перекрашивает тот скучный цвет, к которому вы так прикипели за зиму.

Натуральный цвет

Нет ничего лучше родного оттенка, с которым вы жили до того времени, как решили перекраситься. Однако есть другая проблема: зачастую природный оттенок не такой живой и яркий, больше похож на грязный (не всегда, но очень часто). Поэтому будет лучше, если вы слегка оживите родной цвет волос с помощью краски, которая ближе всего к вашему натуральному оттенку. Кстати, ухаживать за таким окрашиванием намного проще, а частота окрашивания сокращается в разы.

AirTouch

Такое воздушное и сложное в исполнении окрашивание, которое дословно переводится как «прикосновение воздуха», сочетает в себе две техники: мелирование и балаяж. Именно поэтому после AirTouch волосы выглядят объемными, с аккуратными переливами и красивым рисунком на прядях. А самое главное, такое окрашивание требует коррекции не чаще чем раз в полгода — очень экономно.

Глинтвейн

Такой красивый, эффектный и насыщенный оттенок, как глинтвейн (он же mulled wine), признан самым модным этой весной. Только подойдет он не всем… Ровно так же, как рубиновый и вишневый, глинтвейн делает цвет лица тусклым и подчеркивает все недостатки кожи, поэтому, если у вас чересчур бледная кожа, перед окрашиванием лучше сходить парочку раз в солярий. Также будьте готовы, что, как и все яркие неприродные оттенки, глинтвейн довольно быстро вымывается и требует регулярной коррекции.

Обратное омбре с балаяжем

Две такие модные техники, если их выполнить в обратном порядке, выглядят весьма оригинально. Суть в том, чтобы осветление было не от корней к кончикам, а от кончиков к корням. При этом никаких резких переходов, все очень плавно и изящно. Благодаря игре цвета и тени, которую обеспечивает обратное омбре, лицо выглядит моложе, а кожа — свежее, все недостатки скрадываются.

Призрачное окрашивание

Блондинки могут ликовать: их излюбленный пепел претерпел некоторые изменения и теперь не выглядит как старческая седина. Призрачное окрашивание (ghosted hair) — это настоящий хит весны! Для окрашивания используется несколько холодных оттенков, которые на волосах превращаются в текстурные пряди с зеркальным переливом без любого намека на седину. Выглядит завораживающе и очень эффектно!

Tiger Eye Такой тренд в окрашивании держится уже несколько сезонов и этой весной не теряет своей актуальности. Название техника получила благодаря сходству с камнем «тигровый глаз», который известен своими красивыми переливами в коричнево-золотистой гамме. В отличие от шатуша и балаяжа, при Tiger Eye пряди получаются более контрастными из-за довольно большой разницы в тонах. Особенно эффектно окрашивание смотрится на средних или длинных волосах, а также на девушках со смуглой кожей.

Опаловый блонд

В прошлом сезоне в моде было радужное окрашивание, которое сменилось на менее яркий тренд — опаловый блонд. Для его создания используют не яркие, а пастельные оттенки. Смотрится куда интереснее и свежее радуги, однако подходит исключительно блондинкам — у брюнеток пастельные оттенки не будут так сильно видны на волосах, создавая впечатление неухоженных локонов.

Бензиновые разводы

Изначально эта техника пришла в маникюр, но так прижилась, что перекочевала на волосы. Почему бензиновые разводы? Потому что окрашивание напоминает пятно бензина или нефти в луже на асфальте. Техника непростая, но выглядит просто потрясающе, завораживая своими переливами. Особенно радует то, что предварительно пряди не придется осветлять, значит, краска будет держаться дольше и, смываясь, не будет требовать корректировки — волосы просто вернут свой оттенок, белые «пятна» закрашивать не придется. Вы абсолютно ничем не рискуете, поэтому воспользуйтесь весной и поиграйте с цветом волос.

Медовые переливы

Когда надоели обычные шатуш, омбре и балаяж, предлагаем вам абсолютно новый и пока еще не заезженный тренд — медовые переливы. Техника сочетает в себе оттенки рыжего, оранжевого, золотого и желтого цвета. Особенно многогранно смотрится на светло-русых волосах. Можно сказать, что медовые переливы напоминают окрашивание Tiger Eye, но более яркое и теплое.

Неизменный шоколад

Шоколадный оттенок никогда не выходил из моды и наступившей весной этого делать не собирается. Насыщенный, глубокий, богатый цвет станет идеальным, к которому вы захотите вернуться еще не раз. Интенсивность шоколада может быть разной, и тон выбирайте в зависимости от натурального оттенка волос. Под смуглую кожу подойдут более темные оттенки (горький шоколад, например), под более светлую — молочные оттенки. Добавьте к шоколадному окрашиванию медовые или карамельные пряди — и получите абсолютно новую прическу.

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