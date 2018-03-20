Лучшая косметика для кожи, волос, ногтей

СодержаниеКорректирующий крем-гель для жирной кожи, склонной к акне Effaclar Duo+Мицеллярная вода для чувствительной кожи Ultra от La Roche-PosayШампунь Composio СMC repair shampoo от DEMI ProfessionalНочной восстанавливающий и успокаивающий уход Toleriane Ultra Ночной от La Roche-PosayМаска для волос Composio СMC Repair Treatment от DEMI ProfessionalСредство для укрепления ногтей с частицами серебра от Eveline CosmeticsМицеллярная очищающая пенка от La Roche-PosayВосстанавливающее и заживляющее средство для кожи младенцев, детей и взрослых Cicaplast Baume B5Средство для укрепления ногтей с частицами золота от Eveline Cosmetics

У вас наверняка есть любимые средства для кожи, волос и ногтей. Давайте сравним их с профессиональными продуктами красоты и проверим, насколько ваш арсенал боеспособен!

Корректирующий крем-гель для жирной кожи, склонной к акне Effaclar Duo+

Легкий крем-гель, специально созданный для проблемной кожи, призван бороться с несовершенствами и следами акне. Его работу можно оценить уже через 12 часов после первого применения. Крем снимает покраснения и препятствует повторному возникновению воспалительных элементов.

Благодаря содержанию инновационных компонентов — Aqua Posae Filiformis и Mannose, средство поддерживает оптимальный уровень увлажненности кожи на протяжении 24 часов и дает матирующий эффект. Средство можно использовать в качестве основы под макияж, результат будет превосходным!

Мицеллярная вода для чувствительной кожи Ultra от La Roche-Posay

Каждый день наша кожа сталкивается с агрессивными факторами внешнего мира — солнечным излучением, морозом и холодными ветрами, микроскопической пылью, которая оседает на коже на улицах городов. Все это оказывает негативное воздействие на кожные покровы и подрывает их здоровье.

Учитывая все перечисленные факторы, лаборатория La Roche-Posay создала продукт, который объединяет в себе очищающие свойства мицелл, успокаивающее действие термальной воды и глицерина. Средство мягко очищает эпидермис, снимает естественные загрязнения и макияж, обладает противовоспалительным действием. В результате такого ухода на коже сохраняется липидный слой, благодаря чему она лучше защищена от разрушительного воздействия и дольше остается молодой и красивой.

Шампунь Composio СMC repair shampoo от DEMI Professional

Продукция японского бренда DEMI Professional, основанного в 1981-м году в Японии , — это высокое качество и нацеленность на результат. Шампунь Composio СMC подходит для ежедневного применения, идеален в уходе за сухими, окрашенными и вьющимися волосами. Средство деликатно очищает волосы и кожу головы, благодаря чему локоны приобретают красивый, здоровый и блестящий вид.

Ночной восстанавливающий и успокаивающий уход Toleriane Ultra Ночной от La Roche-Posay

Ночь — лучшее время для восстановления кожи. Так задумала природа. В темное время суток, пока представительница прекрасного пола видит сны, запускаются процессы регенерации, организм борется со свободными радикалами, обладающими разрушительным действием и форсирующим процессы старения. Но если у здоровой кожи все перечисленные механизмы работают эффективно, сверхчувствительная кожа может столкнуться с трудностями. Помочь ей может ночной уход от лаборатории La Roche-Posay. Он снижает реактивность сверхчувствительных кожных покровов и обеспечивает чувство комфорта сразу после пробуждения. Наутро кожа выглядит заметно посвежевшей и хорошо отдохнувшей — нет больше зуда, жжения и ощущения стянутости!

Факт!

Профессиональная косметика — это проверенные ингредиенты с доказанным действием и инновационные формулы, эффективность которых подтверждена лабораторными исследованиями.

Маска для волос Composio СMC Repair Treatment от DEMI Professional

Профессиональное средство для волос от DEMI Professional, созданное специально для домашнего ухода, — то, что «доктор прописал» окрашенным, ослабленным и поврежденным волосам. В отличие от других продуктов красоты, маска не только увлажняет и питает ослабленные пряди, но и помогает сохранить стойкость окрашивания. Кроме прочего, средство восстанавливает структуру локонов, придает блеск и гладкость. Такой уход не может не понравиться волосам!

Средство для укрепления ногтей с частицами серебра от Eveline Cosmetics

Активная формула Strong Nail — это новая разработка профессионалов нейл-индустрии специально для Eveline Cosmetics. Средство создано для укрепления и восстановления ногтей. Помогают решить эту непростую задачу его активные ингредиенты — микрочастицы серебра и комплекс Strong Nail. Проникая в структуру ногтя, средство восстанавливает повреждения и предупреждает расслоение ногтей. Пользоваться препаратом красоты следует не менее 10 дней — ровно столько длится курс домашних бьюти-процедур.

Мицеллярная очищающая пенка от La Roche-Posay

Эффективное удаление макияжа и очищение кожи — так работает профессиональное средство от La Roche-Posay, не содержащее мыло, спирт, красители и парабены. В нем нет ничего «лишнего» — только проверенные ингредиенты и выраженный эффект уже во время первой процедуры. Средство очищает, освежает и успокаивает кожу лица, хорошо переносится.

Восстанавливающее и заживляющее средство для кожи младенцев, детей и взрослых Cicaplast Baume B5 Под воздействием холода, солнца и других внешних факторов чувствительная кожа может испытывать дискомфорт, а потому проявлять свой реактивный характер. На ней нередко появляются раздражения и шелушения, красные пятна. Восстанавливающее средство от La Roche-Posay решает эти проблемы, оказывая не только успокаивающее действие, но и противовоспалительный и антимикробный эффект. При этом оно может стать палочкой-выручалочкой, если на коже появились трещинки и ссадины или вы случайно обожглись.

Продукт подходит для использования детьми и взрослыми, может наноситься на кожу лица и тела, а также губы.

Средство для укрепления ногтей с частицами золота от Eveline Cosmetics

Драгоценный уход от Eveline Cosmetics направлен на восстановление слабых и ломких их ногтей, их укрепление и стимулирование роста. Чтобы получить приятные сердцу каждой женщины бонусы, придется смазывать ногтевые пластины один раз в день — строго по схеме на протяжении 10 дней.

Активная формула средства разработана на основе наночастиц коллоидного золота 24 карата. Средство оказывает антибактериальное, антигрибковое и успокаивающее действие, делает ногти более стойкими к механическим повреждениям и придают маникюру красивый блеск. Поистине шикарный уход с впечатляющими результатами!

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