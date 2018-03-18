Маникюр с акриловой пудрой: все плюсы и минусы

Что такое маникюр с акриловой пудрой

Публикация от Юлия (@nogtinovoross91) Ноя 21, 2017 в 5:34 PST Это перманентный (гелевый) маникюр с измельченной акриловой пудрой. Измельчают тот самый акрил, который до сих пор популярен в процедуре наращивания ногтей. Пудру миксуют с витаминами и минералами, поэтому такой маникюр рекомендуют для укрепления ногтей. Проводится процедура так же, как и перманентный маникюр. Сначала наносят базовый слой, сушат под лампой, затем поверх насыпают пудру, сушат под лампой. Остатки средства вокруг ногтя стряхивают специальной щеточкой, слой выравнивают с помощью шлифовки. Затем поверх наносят топовое покрытие и сушат под лампой. Снимается пудровый маникюр так же, как гель-лак. На ватные диски наносят ремувер, прикладывают к ногтю, а поверх оборачивают фольгой. В исключительных случаях покрытие могут спилить, но это позволительно только опытному мастеру. Какие эффекты можно получить

Публикация от MANICURE💅 (@manicu_re) Мар 15, 2018 в 5:11 PDT В зависимости от выбранной пудры вы сможете получить нужный эффект. Для тех, кто подчиняется строгому дресс-коду или предпочитает скромный маникюр, подойдет матовая или прозрачная пудра. Она почти незаметна на ногтях, но хорошо укрепляет пластину, защищает от ломкости и сколов. В эту же категорию можно записать и бежевую пудру. Она хорошо маскирует неровности ногтевой пластины и скрывает дефекты — желтые, белые пятна на ногтях. Белой пудрой чаще всего делают линию улыбки в классическом френче или создают нейл-дизайн любой сложности (и пудра на это способна). В палитре пудры много цветов и оттенков, поэтому вы можете получить яркий маникюр в трендах сезона. Если хотите блестеть, то в вашем распоряжении блестящая акриловая пудра. На мероприятие можно покрыть ею все ногти, а для повседневного маникюра лучше выбрать вариант фэншуй (покрыть пудрой два ноготка). А для тех, кто любит ходить по клубам, создана неоновая пудра. Именно под флуоресцентным освещением она светится яркими красками.

Какие существуют плюсы

Публикация от MANICURE💅 (@manicu_re) Мар 15, 2018 в 5:11 PDT Один из главных плюсов акриловой пудры заключается в том, что она держится на ногтях лучше, чем гель-лак, и приживается даже у тех, у кого гель отваливается через три дня. Она меньше подвержена сколам, кроме того, акрил в сочетании с полезными веществами укрепляет ногти, выравнивает пластину, позволяет даже моделировать форму ногтя. Акриловой пудрой можно создавать интересный нейл-дизайн и даже замысловатые узоры.

Какие минусы надо учитывать

Публикация от @iralex_nail Мар 6, 2018 в 9:42 PST Основной минус заключается в том, что эта техника относительно новая, и неопытный мастер может нарушить правила выполнения маникюра и повредить ноготь. Второй минус заключается в том, что некоторые салоны закупают пудру, сделанную из дешевых веществ без витаминов. Такие компоненты могут отрицательно повлиять на здоровье ногтей. Поэтому перед походом в салон необходимо узнать о компетентности мастера и узнать, на каких препаратах здесь работают. Благодарим за помощь в подготовке материала:

Инну Дерюшкину, мастера по маникюру салона Neojeunesse

Марину Ри, nail-designer студии маникюра Noire.studio

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