Собираемся в дорогу: какую косметику нужно обязательно брать с собой в отпуск

До сезона отпусков уже недалеко, но возможно кто-то готов сорваться в путешествие уже сейчас. В долгих поездках, вдали от родного дома и личного набора косметики, уход за собой не должен отодвигаться на второй план. Собираемся в дорогу: какую косметику нужно обязательно брать с собой в отпускВезти с собой отдельный чемодан с шампунями и кремами,

впрочем, тоже не стоит. Сейчас крупные косметические бренды выпускают

специальные дорожные наборы с миниатюрами средств, которые удобно брать с собой

в любое, даже кругосветное, путешествие. И несмотря на то, что в большинстве хороших отелей, вам предложат все необходимое, все же стоит брать с собой проверенную косметику. Для лица Первым делом, необходимо захватить с собой средства по уходу за лицом.

Не забывайте про умывания, маски и кремы, чтобы не испортить состояние кожи и не удивиться своему виду по возвращению домой.

Для тела Обязательная программа после купания в море или бассейне, а так же после душа — нанесение необходимых средств на тело. Поэтому

миниатюра с любимым питательным кремом или молочком для тела будет в такой

ситуации незаменимой. Для волос Волосы требуют ухода всегда, независимо от того, на отдыхе вы или нет. Кто-то отказывается покинуть стены отеля без укладки, а кто-то просто щепетильно

подходит к вопросу состояния волос и отказывается мыть голову малознакомыми

шампунями. Для каждой категории людей найдется свой дорожный набор. Читайте также: Мицеллярная вода: 12 средств, которые вас не разочаруют Как сохранить молодость кожи: Самые современные анти-эйдж кремы и разработки