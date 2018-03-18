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Собираемся в дорогу: какую косметику нужно обязательно брать с собой в отпуск
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Собираемся в дорогу: какую косметику нужно обязательно брать с собой в отпуск 

Fraufluger.ru 6 часов назад
Фото: Fraufluger.ru
До сезона отпусков уже недалеко, но возможно кто-то готов сорваться в путешествие уже сейчас. В долгих поездках, вдали от родного дома и личного набора косметики, уход за собой не должен отодвигаться на второй план. Собираемся в дорогу: какую косметику нужно обязательно брать с собой в отпускВезти с собой отдельный чемодан с шампунями и кремами,
впрочем, тоже не стоит. Сейчас крупные косметические бренды выпускают
специальные дорожные наборы с миниатюрами средств, которые удобно брать с собой
в любое, даже кругосветное, путешествие. И несмотря на то, что в большинстве хороших отелей, вам предложат все необходимое, все же стоит брать с собой проверенную косметику. Для лица Первым делом, необходимо захватить с собой средства по уходу за лицом.
Не забывайте про умывания, маски и кремы, чтобы не испортить состояние кожи и не удивиться своему виду по возвращению домой.
Для тела Обязательная программа после купания в море или бассейне, а так же после душа — нанесение необходимых средств на тело. Поэтому
миниатюра с любимым питательным кремом или молочком для тела будет в такой
ситуации незаменимой. Для волос Волосы требуют ухода всегда, независимо от того, на отдыхе вы или нет. Кто-то  отказывается покинуть стены отеля без укладки, а кто-то просто щепетильно
подходит к вопросу состояния волос и отказывается мыть голову малознакомыми
шампунями. Для каждой категории людей найдется свой дорожный набор. Читайте также: Мицеллярная вода: 12 средств, которые вас не разочаруют Как сохранить молодость кожи: Самые современные анти-эйдж кремы и разработки
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