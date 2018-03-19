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Анастасия Волочкова помолодела на 10 лет
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Анастасия Волочкова помолодела на 10 лет 

7 Дней 2 часа назад
Фото: 7 Дней
Анастасия Волочкова всерьез взялась за процесс преображения. Сперва она заметно постройнела, а на днях изменила прическу: балерина наростила длинные локоны. Благодаря этим изменениям, артистка стала выглядеть на 10 лет моложе.
Такого мнения придерживаются поклонники Волочковой, которые еще совсем недавно жестко критиковали балерину. Многие подозревали её в пристрастии к алкоголю и намекали, что она катится по «наклонной». Анастасия спорила с фанатами и пыталась доказать обратное. Недавно в её жизни появился новый возлюбленный — программист Михаил. После знакомства с ним балерина расцвела. Личное счастье внесло положительные перемены в жизнь Волочковой.
В Сети обсуждают, что Анастасия в скором времени планирует узаконить отношения с Михаилом. Балерина еще в прошлом году, когда готовилась к свадьбе с неким влиятельным бизнесменом, рассказывала, что мечтает о пышной свадьбе. Балерина планировала сменить около 14 свадебных нарядов и поразить весь российский шоу-бизнес размахом торжества. Сейчас артистка правда говорит уже о семи платьях и о бракосочетании в Париже. Получится ли Волочковой наконец-то построить семью покажет только время.
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