Анастасия Волочкова помолодела на 10 лет

Анастасия Волочкова всерьез взялась за процесс преображения. Сперва она заметно постройнела, а на днях изменила прическу: балерина наростила длинные локоны. Благодаря этим изменениям, артистка стала выглядеть на 10 лет моложе.

Такого мнения придерживаются поклонники Волочковой, которые еще совсем недавно жестко критиковали балерину. Многие подозревали её в пристрастии к алкоголю и намекали, что она катится по «наклонной». Анастасия спорила с фанатами и пыталась доказать обратное. Недавно в её жизни появился новый возлюбленный — программист Михаил. После знакомства с ним балерина расцвела. Личное счастье внесло положительные перемены в жизнь Волочковой.

В Сети обсуждают, что Анастасия в скором времени планирует узаконить отношения с Михаилом. Балерина еще в прошлом году, когда готовилась к свадьбе с неким влиятельным бизнесменом, рассказывала, что мечтает о пышной свадьбе. Балерина планировала сменить около 14 свадебных нарядов и поразить весь российский шоу-бизнес размахом торжества. Сейчас артистка правда говорит уже о семи платьях и о бракосочетании в Париже. Получится ли Волочковой наконец-то построить семью покажет только время.